Fate Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement d'un pipeline d'immunothérapies cellulaires programmées pour les patients atteints de cancer et de troubles auto-immuns. Elle utilise des cellules souches pluripotentes induites humaines (iPSC) générées à partir de sa plateforme de produits iPSC pour créer des lignées iPSC maîtresses clonales génétiquement modifiées ayant des propriétés biologiques préférées. L'entreprise développe un portefeuille de produits candidats dérivés des iPSC, ciblant les récepteurs antigéniques chimériques (CAR) et les cellules tueuses naturelles (NK). Le portefeuille de produits de la société comprend FT576, FT819, FT825 et FT522. Le FT576 est un produit candidat CAR NK dérivé d'iPSC et ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) pour le traitement du myélome multiple. Son FT819 est un produit candidat de thérapie CAR T dérivé d'iPSC, qui est en phase I d'étude pour le traitement de patients adultes atteints de tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires, y compris le lymphome à cellules B et la leucémie lymphocytaire chronique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale