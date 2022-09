Prince au franc-parler, le roi Charles pourrait devoir se mordre la langue

Ridiculisé par certains pour ses opinions, et accusé de se mêler de questions politiques et sociales qui ne le concernent peut-être pas, Charles a toujours pensé qu'il devait pouvoir s'exprimer sur des questions qu'il juge importantes pour les Britanniques également.

Mais Charles a déclaré qu'il était conscient que l'héritier du trône et le monarque étaient deux rôles très différents.

Dans un documentaire télévisé pour marquer son 70e anniversaire en 2018, Charles a cherché à apaiser les craintes qu'il utilise sa position pour promouvoir ses causes préférées.

"L'idée, en quelque sorte, que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois réussir, est une absurdité totale parce que les deux - les deux situations - sont complètement différentes", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si sa campagne publique se poursuivrait lorsqu'il serait roi, il a répondu : "Non, ça ne sera pas le cas. Je ne suis pas aussi stupide."

Ce changement pourrait ne pas être si simple.

Pendant des années, Charles s'est retrouvé à cheval entre le style de monarchie plus traditionnel auquel sa mère adhérait et sous lequel il a été élevé, et une version plus moderne et plus accessible que son fils, et désormais héritier, le prince William personnifie.

Cela laisse une contradiction entre le fait qu'il poursuive des causes socialement libérales d'une part, tout en étant intrinsèquement conservateur d'autre part, une dichotomie dont certains commentateurs préviennent qu'elle pourrait s'avérer difficile pour Charles et le public.

La journaliste Catharine Meyer a déclaré dans une biographie de 2015 que les courtisans royaux s'inquiétaient que Charles poursuive un style radical de monarchie et que sa passion pour certaines causes, notamment environnementales, avait provoqué des inquiétudes à Buckingham Palace, et auprès de la défunte reine Elizabeth elle-même.

"Certains courtisans -- et la souveraine elle-même -- craignent que ni la Couronne ni ses sujets ne tolèrent le choc de la nouveauté", écrit Mayer.

"Ils ont l'impression qu'il fait passer ses passions plus cérébrales -- son activisme -- avant sa fonction royale. Ils sont loin d'être persuadés de l'évolution de l'opinion de Charles : que la campagne et la royauté peuvent être synthétisées."

Selon la constitution non écrite de la Grande-Bretagne, la famille royale est censée rester au-dessus de la politique et Elizabeth a gardé ses opinions pour elle pendant son règne de plus de sept décennies.

"Je n'ai aucune idée de ce que sont ses véritables politiques et j'ai été Premier ministre pendant 10 ans", a déclaré Tony Blair, Premier ministre de 1997 à 2007.

EN AVANCE SUR SON TEMPS ?

Pendant cinq décennies, Charles a fait campagne pour des sujets qui lui tiennent à cœur, récoltant à la fois des éloges et des opprobres.

Les partisans du nouveau roi affirment qu'il est un homme en avance sur son temps qui pense profondément à ses sujets et veut utiliser son rôle pour mettre en lumière des questions importantes.

Ses détracteurs affirment que sa position a fait que les gens se sont pliés à ses opinions, dont certains ne sont pas d'accord avec lui.

Il a lui-même reconnu que le fait de soulever des idées démodées telles que le changement climatique, des décennies avant que les leaders mondiaux ne le mettent sur le devant de la scène, avait conduit certains à l'accuser d'être un "idiot".

"J'ai pensé à l'équilibre et à l'harmonie", a déclaré Charles à la BBC au sujet de ses préoccupations environnementales, affirmant que les critiques "n'étaient pas très amusantes".

"Parce que j'ai suggéré qu'il y avait de meilleures façons de faire les choses de la manière la plus agréable possible, et une manière plus équilibrée et intégrée, j'ai été accusé d'interférer et de me mêler de tout."

L'une de ses plus grandes réalisations personnelles a été la création du Prince's Trust, une organisation caritative visant à aider les jeunes Britanniques à acquérir des compétences et des formations pour trouver un emploi ou créer une entreprise.

Créée au moment des émeutes dans le pays et dans un contexte de crise du chômage croissante, elle a depuis aidé plus d'un million de personnes. Charles a déclaré qu'il aurait été criminellement négligent de sa part d'ignorer ces questions.

"Si c'est de l'ingérence que de se préoccuper des centres-villes comme je l'ai fait il y a 40 ans, alors si c'est de l'ingérence, j'en suis fier", a-t-il déclaré.

Il s'est exprimé sur l'architecture, se mettant à dos certains membres du secteur par son aversion ouverte pour de nombreux bâtiments et concepts modernes.

Il a décrit de façon célèbre l'extension de la National Gallery de Londres en 1984 comme un "furoncle monstrueux sur le visage d'un ami très aimé et élégant".

Il a mis ses propres idées en pratique à Poundbury, une extension urbaine de la ville médiévale de Dorchester, dans le sud-ouest de l'Angleterre, sur 400 acres de terres appartenant à son duché de Cornouailles, basée sur les principes d'urbanisme traditionnels qu'il préconisait.

Les critiques disent que le projet, qu'il a commencé en 1987 et qui devrait être achevé en 2025, est un retour en arrière fantaisiste. Ses partisans et nombre de ses résidents affirment qu'il est radical et réussi.

QUACKERY

Son plaidoyer en faveur des médecines et thérapies alternatives a été tout autant tourné en dérision.

"Le Prince Charles contribue à la mauvaise santé de la nation en prétendant que nous pouvons tous faire des excès, puis prendre sa teinture et être à nouveau en bonne santé", a déclaré Edzard Ernst, ancien professeur de médecine complémentaire à l'Université d'Exeter, en 2009.

"Sous la bannière des soins de santé holistiques et intégratifs, il promeut ainsi une 'solution miracle' et un charlatanisme pur et simple."

Mais c'est sa passion pour les questions environnementales et les produits issus de l'agriculture biologique, en fondant la marque Duchy Originals pour promouvoir l'alimentation biologique, qui ont été sa principale préoccupation.

Agriculteur lui-même, Charles est parrain de la Soil Association, et en 2010, il a écrit un livre avec des conseillers intitulé "Harmony : A New Way of Looking at Our World".

Il s'est fait le champion de la durabilité et, ces dernières années, a averti que les problèmes causés par le changement climatique alimentaient les guerres, le terrorisme et les migrations de masse. Il a lui-même reconnu que ses opinions ont suscité la controverse.

"Le problème, c'est que dans tous ces domaines, j'ai remis en question la sagesse acceptée, l'orthodoxie actuelle et la façon conventionnelle de penser", a déclaré Charles.

"Je n'aurais peut-être pas dû être surpris que tant de gens ne comprennent pas ce que je faisais. Tant de gens ont semblé penser ou ont été informés que je ne faisais que sauter d'un sujet à l'autre, de l'architecture une minute à l'agriculture la suivante.

"Ce que j'ai en fait essayé de démontrer, c'est que tous ces sujets sont complètement liés entre eux et que nous devons regarder l'ensemble du tableau pour comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés."

LA LÉGINE AUSTRALE

Ce ne sont pas seulement ses opinions qui ont suscité des inquiétudes, mais aussi ses tentatives de soulever des problèmes avec le gouvernement en place. En 2013, il a été révélé que Charles avait tenu 36 réunions avec des ministres du gouvernement au cours des trois années précédentes.

Deux ans plus tard, la plus haute juridiction britannique a décidé que plus de 40 lettres adressées à des ministres par Charles ou ses assistants - surnommées les "mémos araignée noire" en raison de l'écriture gribouillée du prince - pouvaient être publiées.

Les sujets abordés vont du logement rural abordable, de la qualité de la nourriture dans les hôpitaux et de la préservation des bâtiments historiques aux ressources pour les troupes britanniques en Irak et au sort de la légine australe.

Pas plus tard qu'en juin de cette année, Charles a provoqué une réaction négative de la part des ministres après qu'il a été rapporté qu'il avait critiqué une politique gouvernementale visant à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda.

"Le prince Charles est un ornement de notre vie publique, mais cela cessera d'être charmant s'il tente de se comporter de la même manière lorsqu'il sera roi", a déclaré au Times un ministre de premier plan sous couvert d'anonymat. "Cela posera de graves problèmes constitutionnels".

En 2014, Charles a également provoqué une dispute diplomatique lorsque des commentaires privés dans lesquels il aurait comparé le président russe Vladimir Poutine à Adolf Hitler suite à l'annexion de la Crimée par la Russie ont été rendus publics.

"Il a une vision du monde et il veut imposer sa vision de ce monde, donc à tous égards, il ne veut pas se conformer aux attentes, ce qui fait de lui un rebelle", a déclaré Tom Bower, qui a écrit une biographie de Charles pour coïncider avec son 70e anniversaire.

"Je pense que s'il est un roi rebelle, la monarchie sera en danger".

Dans son nouveau rôle, Charles tiendra des audiences privées hebdomadaires avec le premier ministre où ils discuteront des affaires du gouvernement.

Si ses interventions dans les affaires politiques vont plus loin que cela, c'est ce que les aides royaux retiennent leur souffle pour découvrir, selon les rapports des médias des cercles royaux intérieurs.

"Son rôle changera lorsqu'il deviendra souverain. Il est alors lié par les conventions relatives aux conseils. Ses discours et ses actes sont alors ceux de ses ministres. Il est, je pense, absurde de penser qu'il n'en a pas conscience", a déclaré le professeur Vernon Bogdanor, historien constitutionnel, dans une conférence en 2017.

Republic, un groupe qui fait campagne pour l'abolition de la monarchie, dit avoir un message simple pour le nouveau roi.

"Si Charles veut s'impliquer dans la politique, présentez-vous aux élections", peut-on lire.

L'ancien secrétaire privé de Charles, William Nye, a déclaré que le nouveau roi suivrait l'exemple de sa mère et de son grand-père George VI, tout en s'inspirant de ses propres expériences.

Toutefois, Charles lui-même a laissé entendre qu'il y a certaines questions sur lesquelles il refusera d'être réduit au silence.

"On vous accuse d'être controversé simplement parce que vous essayez d'attirer l'attention sur des choses qui ne font pas nécessairement partie du point de vue conventionnel", a déclaré Charles dans une interview accordée à un magazine pour marquer son 70e anniversaire.

"Mon problème, c'est que je trouve qu'il y a trop de choses qui doivent être faites ou pour lesquelles il faut se battre."