Fathom Holdings Inc. est une société de courtage immobilier basée sur le cloud et axée sur la technologie. La société fournit une plateforme logicielle pour la gestion des fonctions de back-office du courtage immobilier. Grâce à son site Web, elle permet aux acheteurs, aux vendeurs, aux propriétaires et aux locataires d'accéder à toutes les propriétés disponibles à la vente ou à la location sur le service d'inscription multiple. Elle fournit à chacun de ses agents leur propre site Web personnel qu'ils peuvent modifier pour l'adapter à leur image de marque. Son site Web permet également aux consommateurs d'accéder à son réseau d'agents immobiliers et de vendeurs. Grâce à une combinaison de sa plate-forme technologique et de systèmes tiers, la société fournit à ses agents des services de marketing, de formation et autres services de soutien, ainsi que la gestion des clients et des transactions. Sa technologie, ses services, ses données, sa génération de pistes et ses outils de marketing sont conçus pour permettre à ses agents de les exploiter pour représenter le service de leurs clients immobiliers.

Secteur Services immobiliers