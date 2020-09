Faurecia : Bank of America relève sa recommandation

10/09/2020 | 15:50

Bank of America relève sa recommandation sur Faurecia à 'achat', avec un objectif de cours 'somme des parties' de 48 euros, ce qui n'implique toujours, selon lui, qu'un ratio P/E (cours sur BPA) de neuf fois pour le titre de l'équipementier automobile.



'Un meilleur développement du marché et une croissance organique vigoureuse devraient tirer l'action dans les prochaines années', juge le broker, qui pointe aussi de fortes économies de coûts réalisées par l'équipe de direction ainsi que ses objectifs 2022.



