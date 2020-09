Faurecia : Invest Securities relève sa cible

25/09/2020 | 09:27

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia, titre qui demeure dans sa 'Sélection IS' avec un objectif de cours relevé de 48 à 54 euros, estimant que 'le risque de flow back semble très sur-joué'.



Le bureau d'études rappelle que depuis la publication semestrielle de fin juillet, Faurecia avait progressé de 25% vers un point haut de 43,4 euros, mais que 'ce mouvement a été cassé net par la modification des termes de l'opération Stellantis'.



Or, il souligne que le 'spin-off' de Faurecia n'est que décalé de deux à trois mois, que 'les indications sur l'activité au troisième trimestre 2020 semblent rassurantes même si août fut faible en Europe', et que le PE 22 est à peine de 5,2 fois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.