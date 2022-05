Faurecia : JPMorgan réduit sa cible, mais reste positif

JPMorgan a réduit lundi son objectif de cours sur Faurecia, qu'il ramène de 60 à 40 euros, tout en maintenant une recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



Aux yeux de l'analyste, Faurecia demeure l'un des grands équipementiers les mieux exposés à la perspective d'un redressement de la production automobile mondiale.



Pour JPMorgan, son cours de Bourse pourrait ainsi doubler d'ici à la fin 2023.



'Le titre devrait bénéficier du solide effet de levier opérationnel du groupe et de l'accroissement de son flux de trésorerie disponible, essentiellement à compter du second semestre 2022, à la faveur du redémarrage de la production grâce à une meilleure disponibilité des semi-conducteurs', explique l'intermédiaire.



JPMorgan explique que l'abaissement de son objectif de cours est essentiellement dû à la prise en compte d'un ratio Dette nette/Ebitda plus élevé que jusqu'ici.



