Faurecia : Oddo BHF relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur Faurecia de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 45 euros, afin de 'jouer l'amélioration du momentum en vue pour l'équipementier sur les 18 prochains mois que ne reflète pas la valorisation'.



'Faurecia est ressortie comme la 'victime collatérale' de la révision des termes financiers du rapprochement entre PSA et FCA avec une baisse de son cours de 13% depuis', souligne l'analyste en charge du dossier.



'Alors que le spin-off est confirmé et que l'équipementier devrait être parmi les premiers bénéficiaires de l'amélioration de l'environnement, nous voyons ici une opportunité', juge-t-il néanmoins.



