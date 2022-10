Faurecia : Oddo réduit son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Faurecia, avec un objectif de cours abaissé de 25 à 20 euros, craignant des estimations inférieures et des multiples inférieurs en 2023.



Le bureau d'analyses rapporte néanmoins que le chiffre d'affaires trimestriel de 6591 ME annoncé ce matin par l'équipementier est ressorti au-delà du consensus (6332 ME) et des attentes d'Oddo (6295 ME), fort d'une croissance organique de 31%.



Faurecia a par ailleurs relevé ses estimations de ventes annuelles, passant d'une fourchette de 23 à 24 MdsE, à une fourchette de 24,5 à 25,6 MdsE, avec une marge opérationnelle de 4 à 5%.



Par conséquent, le consensus, déjà à 24,5 MdsE avec une marge de 4,6% laisse peu de place aux évolutions, suggérant une portée limitée pour les mises à niveau, estime l'analyste.



