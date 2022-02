Faurecia : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Faurecia tout en réduisant de 55 à 50 euros son objectif de cours sur le titre.



Le bureau d'analyses explique que la publication de Faurecia et ses perspectives sont ressorties 'globalement en ligne' avec ses attentes ainsi que celles du consensus.



Le second semestre s'est toutefois avéré 'très difficile, pénalisé par la production, l'inflation et les Sièges': avec un CA du 2nd semestre 2021 de 7.8 MdsE, en recul organique de 8%, et une production en repli de 14%.



Dans ce contexte, Oddo estime que l'année 2022 devrait s'avérer 'plus favorable'. Ainsi, 'si les perspectives 2022 ne devraient pas conduire à des relèvements d'estimations (en ligne sur le CA et l'EBIT, un peu optimistes sur le FCF), elles confirment néanmoins que la performance opérationnelle devrait significativement rebondir cette année', analyse le broker.



Enfin, Faurecia indiquer tabler sur un scénario de croissance de la production de 7% en 2022.



