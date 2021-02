Faurecia : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Faurecia et relève son objectif de cours de 50 à 60 euros (estimations, multiples), à la suite de la publication des résultats 2020 et de la présentation des perspectives moyen terme de l'équipementier automobile.



'En effet, nous ressortons encore davantage convaincus que le rebond du groupe reste sous-estimé et que l'amélioration de son profil opérationnel et financier devrait permettre d'enclencher un rerating significatif', explique l'analyste.



'A court terme, si les considérations techniques liées au spinoff à venir de la participation de Stellantis l'emportent toutefois, elles reflètent une décote exagérée selon nous et nous confortent dans l'idée qu'il s'agit d'une opportunité très intéressante', juge-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.

