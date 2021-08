Faurecia : Stifel maintient sa recommandation à 'achat'

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Faurecia, avec un objectif de cours inchangé de 54 euros.



Faurecia a annoncé un accord pour une OPA sur les actions Hella au prix de 60 euros par action, soit une contrepartie totale de 6,7 MdsE.



'Le prix de l'offre est cohérent avec notre idée qu'une prime d'acquisition était déjà intégrée dans le cours de l'action Hella depuis que les membres du pool ont rendu publique leur intention de vendre leur participation de 60%', explique l'analyste.



Stifel estime que les ventes cumulées de Faurecia et Hella devraient atteindre quelque 23 MdsE en 2021, puis 26,5 MdsE en 2022, 28,5 MdsE en 2023 et plus de 33 MdsE en 2025.



