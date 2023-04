Faurecia : Stifel relève son objectif de cours sur le titre

Données financières EUR USD CA 2023 26 552 M 28 993 M - Résultat net 2023 338 M 369 M - Dette nette 2023 7 091 M 7 743 M - PER 2023 13,5x Rendement 2023 2,23% Capitalisation 4 167 M 4 550 M - VE / CA 2023 0,42x VE / CA 2024 0,38x Nbr Employés 157 460 Flottant 83,3% Graphique FAURECIA SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FAURECIA SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 21,16 € Objectif de cours Moyen 26,66 € Ecart / Objectif Moyen 26,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Patrick Koller Chief Executive Officer & Director Olivier Durand Group Chief Financial Officer & Executive VP Michel de Rosen Chairman Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations Odile Desforges Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FAURECIA SE 49.75% 4 550 DENSO CORPORATION 14.46% 41 662 APTIV PLC 15.54% 29 154 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 13.72% 15 742 MAGNA INTERNATIONAL INC. -4.22% 15 553 CONTINENTAL AG 23.44% 15 091