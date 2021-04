Faurecia : Oddo réitère son conseil après les trimestriels

Oddo estime que Faurecia a publié, hier, un CA au 1er trimestre 2021 très solide (+12% en organique) dans le contexte particulier du début d'année.



Le management a indiqué qu'il visait une accélération dès le 2ème trimestre (bases de comparaison, démarrages de contrats) et confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels (consensus en ligne).



Oddo maintient son opinion Surperformance sur le titre (OC 60 E, potentiel de > 20%) qui demeure l'une de ses valeurs préférées dans l'univers des équipementiers.



' Celui-ci nous semble encore largement sous-estimé sur le plan de la valorisation (PE 22 de 9.0x, FCF Yield >10%) et nous conforte dans notre opinion d'une poursuite du rerating ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le groupe pourrait revoir en hausse ses objectifs lors de la publication du 1er semestre (26/07) lorsque la visibilité sur la sortie de crise sera meilleure (vaccins et semi-conducteurs).



