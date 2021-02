« Seat for the Planet » : l'innovation au service de la durabilité

Texte

Dans nos centres de recherche et de développement, un projet en cours depuis plusieurs mois appelé 'Seat for the Planet' porte ses fruits. Les ingénieurs de Faurecia Seating (FAS) innovent dans le domaine de la durabilité en arborant une vision complète du siège, intégrant l'armature, la mousse, les coiffes et les accessoires. La stratégie d'innovation et de durabilité de FAS va au-delà des spécifications et des objectifs fixés par les constructeurs. Elle vise à la fois à améliorer les processus industriels, les matériaux utilisés et la conception des sièges dans une optique finale de réduction de l'empreinte CO 2 , tout au long de leur cycle de vie. « Seat for the Planet » fait en outre partie d'une initiative transversale au sein du Groupe visant à développer des matériaux durables et l'économies circulaire.

'La durabilité est désormais un facteur décisionnel important dans les choix et les habitudes de dépenses des consommateurs, et cela s'applique également à la mobilité', déclare Etienne Sorlet, directeur marketing de FAS. 'Grâce à notre portefeuille de solutions 'Seat for the Planet', nous souhaitons devenir leader sur ce marché'.

Les équipes de FAS ont ainsi identifié cinq 'règles d'or' qui guident l'innovation 'Seat for the Planet' : utiliser des matériaux durables (naturels, avec une empreinte CO 2 plus faible, recyclés ou recyclables), en utiliser moins (et réduire les déchets dans la fabrication), éviter le mélange de matériaux, centrer les expériences sur les besoins consommateur, et concevoir un design qui facilite le montage et démontage.

Fabrice Charras, responsable innovation pour les sièges complets, explique : 'Les solutions Seat for the Planet facilitent le recyclage, le reconditionnement et la remise à neuf, garantissant ainsi l'intégration de nos produits à l'économie circulaire, quand celle-ci aura pris son essor'.

L'acier et le plastique, matériaux utilisés dans les sièges, représentent ensemble presque 50% des émissions CO 2 du Groupe. « Seat for the Planet » est donc d'importance particulièrement pertinent vis-à-vis de l'objectif de neutralité carbone du Groupe. Les ingénieurs travaillent à l'amélioration des processus de transformation de l'acier et les équipes ont ainsi mis au point de nouveaux procédés de fabrication réduisant à la fois les déchets et la quantité d'énergie utilisée.

Les mousses et les coiffes de siège font aussi parties de ce programme d'innovation. Anne-Sophie Cabouillet, chef de projet innovation en matière de mousses et de coiffes, se concentre sur le développement de mousses de siège qui utilisent des matériaux recyclés, recyclables et biosourcés : 'Plus faciles à séparer pour le recyclage, les bio-composites utilisent des matériaux agricoles non alimentaires tels que le chanvre. L'utilisation de matériaux biosourcés nous permet de réduire jusqu'à 50 % l'utilisation de matériaux non renouvelables. »

Benoit Scheer, responsable innovation qui travaille sur des textiles à faible teneur en carbone pour les coiffes de siège et sur des alternatives au cuir, ajoute : 'L'intégration de matériaux recyclés et recyclables dans nos coiffes permettra non seulement de réduire les émissions liées à nos produits, mais aussi de soutenir le développement d'une économie circulaire pour les sièges qui inclura tous ses composants.'

« Seat for the Planet » prévoit également de proposer aux constructeurs automobiles des sièges au design minimaliste et épuré pour des lignes de véhicules spécifiques. En n'utilisant que la quantité de matériau nécessaire, les concepteurs ont économisé 30 mm dans la largeur du dossier du siège et réduit de 12 % la surface textile. Certaines parties structurelles sont ainsi lassées visibles et peuvent ainsi refléter une identité visuelle propre à chaque marque. Le siège utilise moins d'acier, de mousse semi-structurelle et les revêtements sont fabriqués à partir de PET recyclé.