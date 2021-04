Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 19 avril 2021

© AOF 2021

FAURECIAL'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.GTTLe groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.KORIANLe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.MERCIALYSLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ATOSL'entreprise de services du numérique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.DANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.M6Le groupe audiovisuel publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ACCORLe groupe hôtelier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.CARREFOURLe groupe de grande distribution publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.FLEURY MICHONLe groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GROUPE CRITL'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.INTERPARFUMSLe fabricant de parfums sous licence publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.SARTORIUS STEDIM BIOTECHLe fournisseur franco-allemand d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique publiera ses résultats du premier trimestre.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteur publiera son chiffre d'affaires annuel.WORLDLINELe spécialiste des services de paiement publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.BOIRONLe laboratoire pharmaceutique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.BOLLORELe groupe de transport, de logistique et de communication publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BUREAU VERITASLe spécialiste de la certification publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.EDENREDLe spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.HERMESLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.IPSENLe laboratoire pharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.IPSOSLe spécialiste de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.MAUREL ET PROMLa junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ORANGELe groupe de télécoms publiera ses résultats du premier trimestre.PERNOD RICARDLe groupe de vins et spiritueux publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.RENAULTLe constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.REXELLe distributeur de matériels électriques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VINCILe groupe de concession et de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VIVENDILe groupe de médias et de communication publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.AIR LIQUIDELe spécialiste des gaz industriels publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ICADELe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel.