NANTERRE (FRANCE)

LE 16 FÉVRIER 2023

FAURECIA ET CUMMINS EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA CESSION POTENTIELLE D’UNE PARTIE DE SON ACTIVITÉ DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT POUR VÉHICULES UTILITAIRES EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Faurecia, société du groupe FORVIA, vient d’entamer des négociations exclusives avec Cummins concernant la cession potentielle d’une partie de son activité de post-traitement des gaz d’échappement pour les véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis pour une valeur d’entreprise de 150 millions d’euros.

Ce projet inclurait deux usines de production respectivement situées à Roermond aux Pays-Bas et à Columbus dans l’Indiana aux États-Unis. Leur intégration à Cummins ne manquerait pas d’assurer leur activité à long terme pour fournir des solutions de post-traitement destinées aux moteurs thermiques de véhicules utilitaires.

Partenaire de confiance de Faurecia depuis 2010, Cummins produit des moteurs pour camions routiers et engins de chantier ainsi que des composants de moteur essentiels, dont les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement.

Les activités « Clean Mobility » de Faurecia dans le domaine de l’échappement et du post-traitement des véhicules utilitaires principalement en Chine et en Inde se poursuivront.

Cette potentielle transaction contribuerait à la mise en œuvre de la stratégie de FORVIA, qui tend à se concentrer sur ses activités liées aux émissions ultra-faibles pour véhicules légers dans lesquelles elle excelle, tout en accélérant sa feuille de route Hydrogène, élément clé de la mobilité zéro émission.

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a déclaré : « Cette transaction reflèterait notre longue relation avec Cummins et permettrait d’intégrer les activités de post-traitement pour véhicules utilitaires au sein d’un constructeur de moteurs de premier plan. Cummins est un partenaire de confiance. Ce projet assurerait l’activité des usines et je suis certain que nos employés, nos clients et les affaires en général prospéreraient sous ce nouveau pavillon.

Cette vente marquerait aussi une autre étape importante dans le programme de cession d’actifs de FORVIA fixé à 1 milliard d’euros d’ici fin 2023 dans le cadre de notre plan Power25 conformément aux annonces faites lors de notre dernière Journée des investisseurs en novembre 2022. Avec cette transaction l’exposition du Groupe au moteur thermique du Groupe tendra vers les 10 % en 2025. »

La transaction potentielle ferait l’objet d'une consultation des représentants du personnel et serait par ailleurs soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment aux approbations réglementaires.





Pièce jointe