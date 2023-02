NANTERRE (FRANCE)

LE 19 FÉVRIER 2023

FAURECIA VA CEDER SA DIVISION « SAS » COCKPIT MODULES AU GROUPE MOTHERSON

Faurecia, société du groupe FORVIA, a reçu une offre ferme et engageante du groupe Motherson pour acquérir 100 % de sa division SAS Cockpit Modules (« SAS »), grand fournisseur international de services d’assemblage et de logistique pour l’industrie automobile, sur la base d’une valeur d’entreprise à 540 millions d’euros.

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, déclare : « Nous avons réussi à développer et positionner « SAS » au rang de leader international dans le domaine des solutions d’assemblage et de logistique pour l’industrie automobile. Cette solide position sur le marché repose sur une expertise technique approfondie et un engagement fort des équipes. Je suis convaincu que cette opération apporterait une valeur ajoutée forte à « SAS ». Cela permettrait également à FORVIA de se recentrer sur son cœur de métier en développant des technologies de pointe et de réaliser notre programme de cession d’actifs non stratégiques de 1 milliard d’euros d’ici fin 2023. En réduisant notre dette nette consolidée à la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire dans HELLA, nous mettons en œuvre notre plan Power25 tel qu’annoncé lors de notre dernier Capital Markets Day en novembre dernier. »

« SAS », dont le siège social est situé à Karlsruhe (Allemagne), a été créée en 1996 en tant que joint-venture entre Sommer Allibert et Siemens VDO. « SAS » a généré un chiffre d’affaires net total de 89­6 millions d’euros en 2022 et compte plus de 5000 employés répartis sur plus de 24 sites en Europe, en Asie et en Amérique.

Le projet fera l’objet d’une information/consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de la transaction envisagée serait soumise aux autorisations réglementaires usuelles et prévue pour le milieu de l’année 2023.





