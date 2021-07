FAURECIA : rehausse son objectif de cash-flow pour 2021

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Faurecia a indiqué qu'il visait désormais un cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros en 2021 contre « environ 500 millions d’euros » précédemment. L'équipementier automobile a par ailleurs confirmé son objectif de ventes annuelles d'au moins 16,5 milliards d’euros et d'une surperformance organique des ventes de plus de 600 points de base. La marge opérationnelle est toujours anticipée à environ 7 % des ventes, proche des niveaux pré-Covid.



Le résultats opérationnel est passé en un an d'une perte de 100 millions d'euros à 510 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 6,6%.



Les ventes se sont élevées à 7,783 milliards d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 27,9 % en données publiées, y compris un effet de change négatif de (296) millions d'euros, soit -4,9 % des ventes de l'année dernière. À périmètre et taux de change constants, elles sont en hausse de 31,8 %. La surperformance a été de 170 points de base.



Commentant ces résultats, Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, a déclaré : " Nous sommes convaincus que la production automobile a atteint un point bas au deuxième trimestre et qu'elle devrait rebondir progressivement au cours des prochains trimestres, qui resteront malgré tout marqués par la pénurie de semi-conducteurs, laquelle devrait durer jusqu'à la fin du premier semestre 2022. Dans ce contexte, nous accorderons une attention particulière à la flexibilisation des coûts et à la génération de trésorerie, permettant ainsi un désendettement et une croissance rentable. "