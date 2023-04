FORVIA FAURECIA : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Nanterre (France), le 17 avril 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2023

CROISSANCE DES VENTES DE +29 % SUR LE TRIMESTRE, À 6,6 Mds € SOUTENUE PAR UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE +17,6 %

en M EUR T1 2022 T1 2022 Effet

change Croissance

organique Effet périmètre T1 2023 Variation publié en 2022 IFRS 5 (Hella 1 mois) Ventes du Groupe 5 322 5 149 -30 908 617 6 644 +29,0% % des ventes n-1 -0,6% +17,6% +12,0% Prod. automobile mondiale** (en millions d’unités) 19 924 +2,7% 20 469 Surperformance de FORVIA (points de base) 1 490 * Données retraitées pour SAS (partie de l’activité « Interiors »), présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022 ** Source : S&P Global Mobility (ex-IHS) en date de mars 2023

Forte surperformance de 1 490 points de base sur le trimestre y compris :

Un impact favorable du mix géographique d’environ 400 points de base

Un impact positif lié à la répercussion de l’inflation d’environ 240 points de base

Toutes les activités ont surperformé la croissance du marché mondial et les trois principales régions ont surperformé leur marché local

Confirmation des objectifs financiers pour l’exercice 2023

Réalisation de l’objectif de désendettement de fin d'année en bonne voie ; les transactions déjà annoncées seront réalisées dans les délais prévus

Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré :

« Le premier trimestre 2023 a marqué un bon début d’année pour FORVIA avec une forte croissance des ventes, malgré une conjoncture qui reste incertaine. Les ventes organiques ont largement surpassé la croissance de la production automobile mondiale, bénéficiant d’un effet de mix géographique favorable et d’un mois supplémentaire de consolidation de HELLA.

Nous restons concentrés sur nos trois axes majeurs : une solide croissance des ventes favorisée par l'innovation et le développement durable ; la baisse de la base de coûts et du point mort des opérations ; et l’amélioration de la conversion de trésorerie et la finalisation des cessions annoncées pour accélérer le désendettement du Groupe, notre priorité absolue. »

.

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 14 avril 2023 et a examiné, au cours de cette réunion, le présent communiqué de presse.

Toutes les définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

IFRS 5 - Activités abandonnées ou en cours de cession

La division SAS Cockpit Modules de Faurecia (services d'assemblage et de logistique) dont la cession envisagée a été annoncée le 19 février 2023, est désormais présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession avec l’impact suivant sur les chiffres de ventes trimestriels consolidés de 2022 du Groupe :

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se rapportent aux prévisions de S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) de mars 2023.

CHIFFRES D'AFFAIRES DU GROUPE SUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023

en M EUR T1 2022 T1 2022 Effet

change Croissance

organique Effet périmètre T1 2023 Variation publié en 2022 IFRS 5 (Hella 1 mois) Ventes du Groupe 5 322 5 149 -30 908 617 6 644 +29,0% % des ventes n-1 -0,6% +17,6% +12,0% Prod. automobile mondiale** (en millions d’unités) 19 924 +2,7% 20 469 Surperformance de FORVIA (points de base) 1 490 * Données retraitées pour SAS (partie de l’activité « Interiors »), présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022 ** Source : S&P Global Mobility (ex-IHS) en date de mars 2023

Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de FORVIA a augmenté de 29,0 % pour s’établir à 6 644 millions d’euros avec :

Un effet de change négatif très limité de 30 millions d’euros soit -0,6 % du chiffre d’affaires de l’année dernière ; l’effet négatif du yuan chinois, de la livre britannique et de la livre turque par rapport à l’euro a plus que compensé l’effet positif du dollar américain par rapport à l’euro ;

Un effet de périmètre de 67 millions d’euros soit +12,0 % du chiffre d'affaires de l’année dernière, en raison d’un mois additionnel de consolidation de HELLA (dont la consolidation dans les comptes du Groupe a commencé le 1 er février 2022) ;

février 2022) ; Une croissance organique de 908 millions d’euros soit +17,6 % du chiffre d'affaires de l’année dernière.

La croissance organique de +17,6 % est à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de +2,7 % sur la même période, soit une surperformance de 1 490 points de base.

Cette surperformance de 1 490 points de base inclut un mix géographique favorable estimé à environ 400 points de base et un impact positif lié à la répercussion de l’inflation sur les clients estimé à environ 240 points de base.

VENTES PAR ACTIVITÉ

SEATING (31 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +22,5 % sur le trimestre a principalement reflété la croissance organique en Europe et en Chine :

En Europe : principalement avec VW, Stellantis, RNM, Daimler et BMW

En Chine : essentiellement avec les OEM chinois (notamment BYD).

INTERIORS (18 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +17,3 % sur le trimestre a principalement reflété la croissance organique en Europe et en Amérique du Nord :

En Europe : principalement avec Stellantis, RNM, BMW (lancement de la série 7) et JLR (Range Rover Sport)

En Amérique du Nord : principalement avec Ford, Tesla et les nouveaux OEM pour véhicules électriques (Lucid, Rivian, etc.).

CLEAN MOBILITY (18 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +11,2 % sur le trimestre a principalement reflété la croissance organique en Europe et dans les pays d’Asie (à l’exception de la Chine) :

En Europe : principalement avec VW (y compris le C8 et Q7 d’Audi)

Dans les pays d’Asie (à l’exclusion de la Chine) : principalement avec HKMC (rattrapage de tous les retards causés par un problème de pénurie de puces).

ELECTRONICS (15 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +13,3 % sur le trimestre a principalement reflété la forte croissance organique combinée de Faurecia Electronics (favorisée par les OEM japonais) et de HELLA Electronics (favorisée par une demande continue en composants d’électrification comme les systèmes de gestion de batterie haute tension et les applications radar).

LIGHTING (14 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +22,6 % sur le trimestre a principalement reflété la forte demande en solutions d’éclairage haut de gamme et la montée en puissance continue des programmes.

LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +15,4 % sur le trimestre a principalement reflété une solide activité pour les pièces détachées, la mise sur le marché réussie d’un produit d'atelier central et une hausse de l’activité des véhicules utilitaires, notamment pour les machines agricoles et les machines de construction ainsi que pour les bus et les camions.





VENTES PAR RÉGION

EMEA (49 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +22,4 % sur le trimestre (par rapport à la croissance de la production automobile de +8,7 % dans la région) a principalement reflété la croissance organique de +22,3 % en Europe, les deux tiers environ étant attribuables aux activités Seating et Interiors.

AMÉRIQUES (26 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +9,7 % sur le trimestre (par rapport à la croissance de la production automobile de +7,1% dans la région) a reflété :

La croissance organique de +7,0 % en Amérique du Nord, représentant environ 90 % du chiffre d'affaires de la région Amériques, principalement attribuable aux activités Interiors, Electronics et Lighting

La croissance organique de +34,6 % en Amérique du Sud, représentant environ 10 % du chiffre d'affaires de la région Amériques, principalement attribuable aux activités Seating, Intérieur et Clean Mobility.

ASIE (25 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +17,6 % sur le trimestre (par rapport à la baisse de la production automobile de -1,3 % dans la région) a reflété :

La croissance organique de +15,2 % en Chine, représentant environ 75 % du chiffre d'affaires en Asie, principalement attribuable aux activités Seating et Lighting

La croissance organique de +25,9 % dans les autres pays d’Asie, représentant environ 25 % du chiffre d'affaires en Asie, principalement attribuable aux activités Clean Mobility et Faurecia Electronics.

POINT SUR LE PROGRAMME DE CESSION

Le 20 février, avec la publication des résultats de l’exercice 2022, FORVIA a annoncé que son programme de cession de 1 milliard d’euros avait été achevé grâce aux transactions envisagées qui avaient été annoncées à date.

Le Groupe confirme tenir parfaitement le cap d’un encaissement total d’au moins 1 milliard d’euros d’ici fin 2023, y compris la cession par HELLA de sa participation de 33 % dans le capital de HBPO, déjà finalisée en 2022.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2023

Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2023, tels qu’annoncés le 20 février 2023 :

Chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, dont un impact estimé sur les ventes de (1,3) milliard d'euros résultant des cessions annoncées à ce jour (principalement déconsolidation de SAS au 1 er janvier 2023 pour se conformer à la norme IFRS 5 et activité à vendre à Cummins au 1 er juillet 2023)

(principalement déconsolidation de SAS au 1 janvier 2023 pour se conformer à la norme IFRS 5 et activité à vendre à Cummins au 1 juillet 2023) Marge opérationnelle comprise entre 5 % et 6 % du chiffre d'affaires

Cash-flow net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires

Ratio dette nette/ EBITDA ajusté compris entre 2x et 2,4x au 31 décembre 2023, intégrant l'effet du programme de cession de 1 MD EUR d'ici la fin de 2023

Ces objectifs financiers se fondent sur les principales hypothèses suivantes :

Production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023 globalement stable par rapport à la production réelle en 2022 et plus prudente que la dernière prévision de S&P de 85 millions ;

Principaux taux de change USD/EUR à 1,10 et CNY/EUR à 7,50

Ces prévisions supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute région importante de production automobile au cours de l'année.

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FINANCIERS À HORIZON 2025 (y compris l’impact estimé du programme de cession de 1 milliard d’euros d'ici fin 2023)

Le Groupe confirme également ses objectifs financiers pour l’exercice 2025, tels que présentés lors du « Capital Markets Day » du 3 novembre 2022 :

Chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d’euros

Marge opérationnelle supérieure à 7 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net supérieur à 4 % du chiffre d’affaires

Ratio dette nette / EBITDA ajusté inférieur à 1,5x au 31 décembre 2025

Ces objectifs financiers se fondent sur les principales hypothèses suivantes :

Production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, hypothèse plus prudente que la dernière prévision de S&P de 90 millions

Taux de change en 2025 USD/EUR à 1,05 et CNY/EUR à 7,00

Ces objectifs supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute grande région de production automobile au cours de la période.

CALENDRIER FINANCIER

Mardi 30 mai 2023 : Assemblée générale des actionnaires (Nanterre)

Assemblée générale des actionnaires (Nanterre) Jeudi 27 juillet 2023 : Résultats du S1 2023 (avant l’ouverture du marché)

Résultats du S1 2023 (avant l’ouverture du marché) Vendredi 20 octobre 2023 : Ventes du T3 2023 (avant l’ouverture du marché)

Ventes du T3 2023 (avant l’ouverture du marché) Le « résultat opérationnel » présenté comme le principal indicateur de performance de Faurecia est le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels acquis via les regroupements d'entreprises.

L’« EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus auquel viennent s’ajouter l’amortissement des actifs et les provisions pour dépréciation ; pour être pleinement conforme au règlement de l’AEMF (autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1 er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (en d'autres termes, les agrégats d’« EBITDA » jusqu'en 2021 sont comparables aux agrégats d’« EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Le « Covenant d’endettement » correspond au ratio entre « Dette financière nette en fin d’exercice » et « EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois » ; il est contrôlé deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre (sauf pour le 30 juin 2022 où le covenant n'a pas été contrôlé comme convenu lors des négociations d'avril 2022 avec les banques).

Comme mentionné ci-dessus, dans le calcul du ratio Dette nette / EBITDA ajusté au 31 décembre 2022, l'EBITDA ajusté a été pris en compte sur les 12 derniers mois ; HELLA n'étant consolidée que depuis le 1 er février 2022 (11 mois), un mois de contribution supplémentaire de HELLA a été pris en compte pour le calcul du ratio.

Toutes les autres définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se rapportent aux prévisions de S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) de février 2023.





AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Faurecia. Ces déclarations incluent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme constituant des prévisions concernant les résultats futurs de Faurecia ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « objectif », « croire », « prévoir », « envisager », « probable », « possible », « devrait », « cibler », « viser », « pourrait », « fera », « prédire », « continuer » « convaincu », « confiant », le négatif ou la forme plurielle de ces mots et autres termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce document comprennent, sans s'y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l'intégration réussie de HELLA au sein du Groupe Faurecia), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de Faurecia de ses activités, ainsi que l'exploitation future, l'orientation et le succès de l'activité de Faurecia. Bien que Faurecia considère que ces hypothèses sont établies sur des bases raisonnables, les investisseurs sont avertis du fait que ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques, connus ou inconnus, incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient être hors du contrôle de Faurecia, et qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats effectifs et ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez-vous référer aux documents publics déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), aux communiqués de presse, aux présentations et notamment aux documents décrits dans la section 2 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document d'enregistrement universel 2022 de Faurecia déposé par Faurecia auprès de l'AMF le 28 février 2023 sous le numéro D.23-0064 (dont une version est disponible sur le site www.faurecia.com ). Sous réserve des exigences réglementaires, Faurecia ne s’engage pas à publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Toute information relative aux performances passées mentionnées dans ce communiqué de presse ne présage pas des performances futures. Rien dans le présent communiqué ne doit être interprété comme une recommandation d’investissement ou un conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable. HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com . Le présent communiqué ne constitue ni ne doit être interprété comme constituant une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres Faurecia.



Un webcast aura lieu lundi 17 avril à 8 h (heure de Paris).

La présentation des ventes de Faurecia au premier trimestre 2023 sera également disponible sur le site Internet de FORVIA : www.forvia.com

Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/pmk4bp6y

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France : +33 (0)1 70 91 87 04

: +33 (0)1 70 91 87 04 Royaume-Uni : +44 (1) 212 818 004

: +44 (1) 212 818 004 États-Unis : +1 718-705-8796

Code de confirmation : 888652

Contacts



Presse



Christophe MALBRANQUE



Responsable Relations Presse



christophe.malbranque@forvia.com









Analystes/investisseurs



Marc MAILLET



Directeur des Relations investisseurs



Tél : +33 (0)1 72 36 75 70



marc.maillet@forvia.com













À propos de FORVIA, dont le mot d’ordre est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour tous ».

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s’engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité.

www.forvia.com

À propos de Faurecia

Faurecia, société mère du Groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile.

En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25,5 milliards d'euros.

Faurecia est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°.

www.faurecia.com

À propos de HELLA

HELLA, société du groupe FORVIA, est un fournisseur automobile de dimension internationale.

Pour son exercice commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 31 mai 2022, HELLA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,3 milliards d'euros.

HELLA est cotée à la Bourse de Francfort et fait partie de l'indice SDAX.

www.hella.com





DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments :

Un « effet de change » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) et

(acquisition/cession) et La « croissance à taux de change constants ».

Faurecia définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + dépréciation et amortissement des actifs ; pour être pleinement conforme à la réglementation ESMA (European Securities and Markets Authority), ce terme d'« EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 au lieu du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu'en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme suit : l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement déduction faite des (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme suit : la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

Pièce jointe