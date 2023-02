FORVIA Faurecia résultats annuels 2022 20/02/2023 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nanterre (France), le lundi 20 février 2023 NOS RÉALISATIONS : CROISSANCE, RÉSILIENCE, GÉNÉRATION DE CASH ET DÉSENDETTEMENT CROISSANCE : CA DE 25,5 M ds€, +63 % EN DONNÉES PUBLIÉES ET +17 % A TAUX DE CHANGE ET PERIMETRE CONSTANTS

RÉSILIENCE : MARGE OPÉRATIONNELLE DE 5,0 % AU SECOND SEMESTRE 2022 ET DE 4,4 % EN 2022

GÉNÉRATION DE CASH : CASH FLOW NET ÉLEVÉ DE 471 M€

DÉSENDETTEMENT : RATIO DETTE NETTE / EBITDA AJUSTÉ À 2,6x EN FIN D'EXERCICE VS 3,1x AU 30 JUIN NOS PRIORITÉS : DÉSENDETTEMENT, INTÉGRATION ET CROISSANCE DURABLE DÉSENDETTEMENT : PROGRAMME DE CESSIONS POUR 1M d€ ATTEINT GR ÂCE AUX PROJETS DE TRANSACTIONS ANNONCÉS À DATE

INTÉGRATION DE HELLA : SYNERGIES DE COÛTS PORTÉES À PLUS DE 300 M€ ET SYNERGIES COMMERCIALES PORTÉES À PLUS DE 400M€, SOUTENUES PAR DE SOLIDES PRISES DE COMMANDES CONJOINTES DE 1,8 M d€

CROISSANCE RENTABLE SOUTENUE : SOLIDES PRISES DE COMMANDES EN 2022 DE 31 Mds€ AVEC UNE MARGE MOYENNE SUPÉRIEURE À 7 %, SOUTENANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE À MOYEN TERME



en M€ 2021

(Faurecia seulement) 2022

(dont 11 mois de HELLA)



Vs. n-1 Production automobile mondiale* 77 197 82 375 +6,7% Ventes

Organique 15 618 25 458 +63,0%

+17,0% Résultat opérationnel

% des ventes 862

5,5% 1 115

4,4% +29,4% EBITDA ajusté

% des ventes 2 109

13,5% 3 012

11,8% +42,8% Cash-flow net

% des ventes 305

2,0% 471

1,9% +54,6% * en milliers, source : S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) en date de février 2023 PRÉVISIONS 2023 Sur la base des hypothèses suivantes : Production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023, globalement stable par rapport à la production de 2022 ;

Taux de change moyens USD/€ à 1,10 et CNY/€ à 7,50 ; les prévisions de FORVIA pour 2023 sont les suivantes : Chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d’euros (y compris un impact estimé à -1,3 milliard d’euros des transactions annoncées à ce jour)

(y compris un impact estimé à -1,3 milliard d’euros des transactions annoncées à ce jour) Marge opérationnelle comprise entre 5 % et 6 % du chiffre d'affaires

Cash-flow net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires

Ratio dette nette/ EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,4x au 31 décembre 2023, intégrant l'effet du programme de cessions de 1 Md€ d’ici fin 2023 Patrick KOLLER, Directeur général de Faurecia, a déclaré : « 2022 a été une année historique pour le Groupe car nous avons clôturé l'acquisition d'une participation majoritaire dans HELLA pour créer FORVIA, le 7ème acteur mondial des technologies automobiles, combinant les offres complémentaires et les forces des deux entreprises. L'année 2022, qui s’annonçait à l’origine comme une année de reprise après la crise du Covid, s'est avérée être une année marquée par des pénuries persistantes de semi-conducteurs, même si celles-ci se sont progressivement atténuées, et des problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par la guerre en Ukraine. L'année a été marquée par de nouveaux défis, avec une inflation élevée, une flambée des prix de l'énergie, une hausse des taux d'intérêt et notre désengagement de la Russie. Dans cette conjoncture incertaine, la performance de FORVIA en 2022 reflète la nouvelle taille du Groupe, avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 25 milliards d'euros, une marge opérationnelle résiliente qui a atteint 5 % du chiffre d'affaires au second semestre et une forte génération de flux de trésorerie nette à 471 millions d'euros. Nous avons maintenant intégralement refinancé le bridge-to-loan et le bridge-to-equity pour acquérir HELLA. Les projets de transactions que nous avons annoncés à date nous permettent de réaliser notre programme de cession d'actifs non stratégiques pour 1 milliard d'euros d'ici fin 2023. Les avancées significatives réalisées dans le cadre de l'intégration de HELLA nous permettent de relever à la fois les objectifs de synergies de coûts et de synergies commerciales. Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023. Je tiens à remercier toutes les équipes de Faurecia et de HELLA pour leur engagement à mener à bien la création de FORVIA, réussissant dans une conjoncture compliquée à enregistrer des performances financières résilientes et à créer les conditions des succès à venir et d'une croissance rentable, confortées par les solides prises de commandes de 31 milliards d'euros enregistrées l'an dernier ». Les comptes consolidés pour 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, lors de sa séance du 17 février 2023.

Ces comptes ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.

Les chiffres publiés pour 2021 et les chiffres publiés pour 2022 ne sont pas pleinement comparables car : les chiffres publiés pour 2021 sont des chiffres liés à Faurecia seulement tels que publiés en février 2022,

Les chiffres publiés pour 2022 intègrent un effet de périmètre important, à savoir l'intégration de HELLA depuis le 1er février 2022 (soit 11 mois en 2022, représentant 26 % du chiffre d'affaires total du Groupe).

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS DÉBUT 2022 2022 : DE FAURECIA À FORVIA - FAURECIA ET HELLA UNISSENT LEURS FORCES POUR CRÉER FORVIA, LE 7ÈME FOURNISSEUR MONDIAL DE TECHNOLOGIES AUTOMOBILES, AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON 30 MILLIARDS D’EUROS EN 2025 Le 31 janvier 2022, Faurecia a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 82 % dans HELLA. HELLA est consolidée dans les comptes de Faurecia depuis le 1er février 2022. La mission du nouveau Groupe combiné FORVIA est : « WE PIONEER TECHNOLOGY FOR MOBILITY EXPERIENCES THAT MATTER TO PEOPLE ». Le 3 novembre 2022, Faurecia et HELLA organisent à Paris leur première journée investisseurs (Capital Markets Day) conjointe au cours de laquelle FORVIA dévoile son plan à moyen terme Power25 visant à stimuler la croissance rentable, à améliorer la génération de trésorerie et à accélérer le désendettement du Groupe (toutes les informations détaillées sont consultables sur www.forvia.com). Le plan Power25 de FORVIA s'articule autour de trois grandes priorités stratégiques : Stimuler la croissance des ventes grâce à l'innovation et à la durabilité ;

Améliorer la rentabilité et abaisser le point mort ;

Générer une forte conversion de trésorerie et gérer activement le portefeuille afin d'accélérer le désendettement du Groupe. Ces ambitions se traduisent par les objectifs financiers 2025 suivants (sur la base d'une hypothèse de production automobile mondiale de 88 millions d'unités en 2025 et après l'effet estimé du programme de cession de 1 milliard d’euros d'ici fin 2023) : Chiffre d'affaires 2025 d'environ 30 milliards d'euros

Marge opérationnelle 2025 supérieure à 7% du chiffre d'affaires

Cash-flow net 2025 à 4% du chiffre d’affaires

Ratio Dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x au 31 décembre 2025 En janvier 2023, FORVIA a présenté au CES 2023 qui s’est tenu à Las Vegas son portefeuille combiné de technologies Faurecia et HELLA répondant aux mégatendances en matière d'électrification, de conduite automatisée et de cockpits personnalisés. Le premier projecteur haute définition à éclairage à semi-conducteurs (SSL | HD) au monde présenté par le Groupe a reçu le prix de l’innovation du CES 2023. À compter de 2023, les exercices de Faurecia et de HELLA sont alignés sur l'année civile.

Progrès significatifs dans le processus d'intégration de HELLA : les synergies de coûts sont désormais revues à la hausse à plus de 300 millions d'euros d'EBITDA en 2025 (vs. plus de 250 millions d'euros précédemment) et les synergies commerciales sont revues à la hausse à plus de 400 millions d'euros en 2025 (contre 300 millions d'euros à 400 millions d'euros précédemment), soutenues par de fortes prises de commandes conjointes en 2022 pour 1,8 milliard d'euros Depuis l'entrée effective de HELLA dans le périmètre de consolidation du Groupe, les deux sociétés, sous la direction de leurs équipes dirigeantes respectives, ont accéléré leur collaboration et réalisé des avancées significatives dans la génération de synergies. En ce qui concerne les synergies de coûts, plus de 200 mesures de synergie individuelles ont été validées par les équipes de Faurecia et de HELLA. Elles se décomposent en plus de 1 000 actions détaillées, avec un suivi et une gouvernance robustes. En conséquence, les synergies et l'optimisation de coûts sont portées à plus de 300 millions d'euros d'EBITDA 2025 (contre plus de 250 millions d'euros précédemment). En ce qui concerne les synergies commerciales, la mise en commun des forces de Faurecia et de HELLA ont permis de générer d’importantes prises de commandes de 1,8 milliard d'euros en 2022, démontrant ainsi le potentiel que va présenter la combinaison des offres et opportunités commerciales dans les années à venir, notamment en capitalisant sur les succès du CES 2023. Les prises de commandes conjointes de 1,8 milliard d'euros en 2022 représentent déjà plus de 300 millions d'euros de synergies commerciales 2025, soit plus de 400 millions d'euros sur 2026. Les synergies commerciales sont désormais portées à plus de 400 millions d’euros d'ici 2025 (contre 300 à 400 millions d’euros précédemment). DE SOLIDES PRISES DE COMMANDES DE 31 MILLIARDS D'EUROS EN 2022, VENANT SOUTENIR LES MOTEURS DE CROISSANCE RENTABLES À MOYEN TERME En 2022, FORVIA (Faurecia + HELLA) a enregistré une solide prise de commandes de 31 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle moyenne supérieure à 7 % correspondant déjà à l'objectif de rentabilité du plan Power25. Les nouveaux marchés 2022 reflètent la stratégie de FORVIA visant à se concentrer sur les activités clés, notamment : 8,4 milliards d'euros pour l'activité Electronics, représentant 27 % des prises de commandes totales du Groupe et démontrant le fort potentiel de cette activité ;

représentant 27 % des prises de commandes totales du Groupe et démontrant le fort potentiel de cette activité ; 13,3 milliards d'euros pour l'activité Electric Vehicles (VEB et FCEV), représentant 43 % du total des prises de commandes du Groupe et démontrant une accélération de la stratégie Zéro émission ;

représentant 43 % du total des prises de commandes du Groupe et démontrant une accélération de la stratégie Zéro émission ; 6,2 milliards d'euros pour la Chine, représentant 20 % des prises de commandes totales du Groupe et reflétant la poursuite de la forte croissance de ce marché très rentable ;

représentant 20 % des prises de commandes totales du Groupe et reflétant la poursuite de la forte croissance de ce marché très rentable ; 18,8 milliards d'euros pour l'activité Premium Vehicles and SUVs, représentant 61 % des prises de commandes totales du Groupe et reflétant le bon positionnement du Groupe sur les segments présentant les contenus les plus élevés par véhicule.

représentant 61 % des prises de commandes totales du Groupe et reflétant le bon positionnement du Groupe sur les segments présentant les contenus les plus élevés par véhicule. REFINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE HELLA ACHEVÉ L'acquisition d'une participation de 82 % dans HELLA a représenté un investissement total de 5,4 milliards d'euros. Le financement était entièrement garanti par le biais d'un crédit-relais engagé de 5,5 milliards d'euros signé en août 2021. Ce crédit-relais comprend une composante bridge-to-equity avec une date butoir à mi-février 2023 ainsi qu’une composante bridge-to-loan avec une date butoir à mi-août 2023. Le refinancement a été mené à bien malgré des conditions de marché plus difficiles depuis le début de la guerre en Ukraine et d'une période de forte inflation. Sur le total des investissements d’un montant de 5,4 milliards d'euros : un montant de 0,5 milliard d'euros est versé en actions par le biais d’une augmentation de capital de Faurecia réservée au pool familial Hueck/Roepke (détenant actuellement 9,22 % du capital de Faurecia) ;

un montant de 0,7 milliard d'euros est financé par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription émise en juin 2022 (45 482 154 actions nouvelles au prix de souscription de 15,50 euros chacune). Le reste est financé par des émissions de titres de créance et l'utilisation de liquidités pour un montant total de 4,2 milliards d'euros. Le coût moyen total de financement lié à HELLA pour ce montant de 4,2 milliards d'euros est estimé à environ 4,5 % (estimation sur la base de l'Euribor 1 mois à 2,50 %). LE PROGRAMME DE CESSION D'ACTIFS NON STRATÉGIQUES DE 1 MILLIARD D’EUROS D'ICI FIN 2023 EST ATTEINT GRÂCE AUX PROJETS DE TRANSACTIONS ANNONCÉS À DATE Avec l’annonce d’hier que le groupe Motherson s’est engagé à acquérir la division SAS Cockpit Modules de Faurecia, les projets de transactions annoncés à date permettent d’atteindre l’intégralité du programme de cession d'actifs non stratégiques de FORVIA pour 1 milliard d'euros d'ici fin 2023 visant à accélérer le désendettement après l'acquisition de HELLA. En juillet 2022 : HELLA annonce la cession de sa participation de 33,33 % dans HBPO à son co-actionnaire, Plastic Omnium, pour un prix d'environ 290 millions d'euros et la transaction est conclue, comme prévu, en décembre 2022. En décembre 2022 : Faurecia annonce la vente de son activité Interiors en Inde à TAFE (Tractors and Farm Equipment Ltd),

Faurecia, Michelin (son partenaire à 50/50 dans Symbio) et Stellantis annoncent être en négociation exclusive afin que Stellantis acquiert une participation substantielle dans Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission. La clôture de la transaction doit intervenir au premier semestre 2023 et est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires. En février 2022 : Faurecia et Cummins annoncent qu'ils sont en négociation exclusive pour la vente potentielle à Cummins de l'activité de traitement des gaz d'échappement des véhicules utilitaires de Faurecia en Europe et aux États-Unis pour une valeur d’entreprise de 150 millions d'euros,

Faurecia a annoncé hier que le groupe Motherson s’est engagé à acquérir sa division SAS Cockpit Modules (assemblage et services logistiques), faisant partie de son segment Interiors, pour une valeur d’entreprise de 540 millions d’euros. DESENGAGEMENT DE RUSSIE Faurecia décide de se désengager de Russie et a finalisé, fin 2022, la dépréciation des actifs concernés.

VENTES ET RENTABILITÉ AU SECOND SEMESTRE 2022 ET SUR L’EXERCICE 2022 DU GROUPE POURSUITE DE LA FORTE SURPERFORMANCE DES VENTES AU SECOND SEMESTRE, INCLUANT L'EFFET POSITIF DE LA RÉPERCUSSION DE L'INFLATION AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE 5,0 % AU SECOND SEMESTRE, EN HAUSSE DE 50 POINTS DE BASE SUR UN AN ET EN HAUSSE SÉQUENTIELLE DE 130 POINTS DE BASE PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2022 GROUPE (en M€) S2 2021 Effet Organique Effet périmètre S2 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 37 786 43 395 14,8% Ventes 7 835 319 1 957 3 724 13 835 76,6% % des ventes n-1 4,1% 25,0% 47,5% surperformance (bps) 1 020 Résultat opérationnel 352 689 95,7% % des ventes 4,5% 5,0% +50bps Au second semestre 2022 : Le chiffre d'affaires s'établit à 13 835 millions d'euros, soit une hausse de 76,6 % en données publiées et de 25,0 % sur une base organique Effet de change de +4,1 %, presque équivalent à celui enregistré au premier semestre 2022 (principalement dollar US et yuan chinois) Effet de périmètre de +47,5 % (soit 3 724 M EUR) lié à la consolidation de HELLA sur l'ensemble de la période Croissance organique de +25,0 % à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de 14,8 % sur la même période, soit une surperformance de 1 020 points de base . Cette surperformance intègre un impact négatif très limité du mix géographique d'environ 50 points de base et un impact positif d'environ 620 points de base lié à la répercussion de l'inflation sur les clients au cours de la période

La marge opérationnelle s'établit à 5,0 % du chiffre d'affaires, en hausse de 50 points de base sur un an et en hausse séquentielle de 130 points de base par rapport au premier semestre 2022 L'amélioration séquentielle de 130 points de base par rapport au premier semestre 2022 s'explique principalement par la diminution des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'absence de restrictions liées au Covid en Chine au second trimestre, la réduction des coûts supplémentaires du programme de l’activité Seating au Michigan et une meilleure répercussion de l'inflation sur les clients La répercussion de l'inflation aux clients, qui correspond à des ventes à marge nulle, a un impact dilutif cumulé sur la marge d'exploitation d'environ 140 points de base au second semestre

FORTE SURPERFORMANCE DES VENTES SUR L'EXERCICE 2022, INCLUANT L'EFFET POSITIF DE LA RÉPERCUSSION DE L'INFLATION MARGE OPÉRATIONNELLE RÉSILIENTE DE 4,4 % EN 2022, SOIT 5,6 % HORS EFFET DILUTIF DE 120 POINTS DE BASE LIÉ À LA RÉPERCUSSION DE L'INFLATION (VENTES À MARGE NULLE) GROUPE (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 15 618 674 2 654 6 512 25 458 63,0% % des ventes n-1 4,3% 17,0% 41,7% surperformance (bps) 1 030 Résultat opérationnel 862 1 115 29,4% % des ventes 5,5% 4,4% -110bps Sur l'exercice 2022 : Le chiffre d'affaires s'établit à 25 458 millions d'euros, en hausse de 63,0 % en données publiées et de 17,0 % sur une base organique Effet de change de +4,3 %, principalement dollar US et yuan chinois vs euro Effet de périmètre de +41,7 % (soit 6 512 millions d'euros) lié à la consolidation de HELLA sur 11 mois (depuis le 1 er février 2022) Croissance organique de +17,0 % à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de 6,7 % sur la même période, soit une surperformance de 1 030 points de base Cette surperformance intègre un impact négatif du mix géographique d'environ 200 points de base et un impact positif d'environ 540 points de base lié à la répercussion de l'inflation sur les clients au cours de la période

La marge opérationnelle s'établit à 4,4 % du chiffre d'affaires, en baisse de 110 points de base sur un an La baisse de 110 points de base de la marge opérationnelle sur un an s’explique par son faible niveau au premier semestre (3,7 % contre 6,6 % au premier semestre 2021) qui a été sévèrement affecté par le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences (dérèglements des chaînes d'approvisionnement, inflation du prix des matières premières et de l'énergie…) et par les restrictions liées au Covid en Chine venant s'ajouter à la pénurie durable de semi-conducteurs et aux coûts supplémentaires du programme d'investissement de l'activité Seating au Michigan qui restent significatifs La répercussion de l'inflation aux clients, qui correspond à des ventes à marge nulle, a un impact dilutif cumulé sur la marge opérationnelle d'environ 120 points de base sur l’exercice

Sur l'exercice 2022, l'inflation génère plus de 1 milliard d'euros de coûts supplémentaires par rapport à 2021 pour les opérations de FORVIA (Faurecia + HELLA) et la répercussion aux clients génère des ventes supplémentaires de près de 1 milliard d'euros par le biais des mécanismes contractuels en place et des négociations commerciales et demandes spécifiques auprès des clients, soit une répercussion supérieure à 85 %. VENTES ET RENTABILITÉ EN 2022 PAR ACTIVITÉ SEATING (30 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) SEATING (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 6 049 331 1 324 7 704 27,4% % des ventes n-1 5,5% 21,9% surperformance (bps) 1 520 Résultat opérationnel 285 197 -30,8% % des ventes 4,7% 2,6% -210bps Chiffre d'affaires Forte croissance organique de +29,9 % au second semestre, soit +21,9 % sur l'exercice. Toutes les régions ont contribué à la croissance organique sur l'ensemble de l'année : la Chine et l'Amérique du Nord ont enregistré un taux de croissance à deux chiffres tandis que l'Europe a enregistré un taux de croissance à un chiffre dans la fourchette élevée. L'Amérique du Nord a été portée par Stellantis (le programme du Michigan n'étant lancé qu'au second semestre 2021) et la Chine a été portée par la très forte croissance des constructeurs chinois (principalement BYD) et d'un constructeur américain de véhicules électriques présent en Chine. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel du second semestre se redresse pour atteindre 3,2 % du chiffre d'affaires, contre 1,8 % du chiffre d’affaires au premier semestre, soit une marge opérationnelle de 2,6 % sur l'ensemble de l'année, en baisse de 210 points de base sur un an. L'amélioration séquentielle au second semestre s’explique par la baisse continue des coûts supplémentaires liés à l'usine du Michigan (35 M EUR au second semestre 2022 après 45 M EUR au premier semestre 2022 et 100 M EUR au second semestre 2021). Si l’on exclut ces coûts supplémentaires, la marge opérationnelle s'établit en 2022 à 4,0 % des ventes au second semestre et à 3,6 % des ventes sur l'exercice. INTERIORS (22 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe) INTERIORS (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 4 641 110 779 5 529 19,2% % des ventes n-1 2,4% 16,8% surperformance (bps) 1 010 Résultat opérationnel 190 246 29,4% % des ventes 4,1% 4,4% +30bps Chiffre d'affaires Forte croissance organique de +29,1% au second semestre, soit +16,8% sur l'exercice. La croissance organique est principalement portée par l'Europe et l'Amérique du Nord qui ont enregistré un taux de croissance à deux chiffres. L'Amérique du Nord a contribué à la hausse du chiffre d’affaires avec GM, Ford, un constructeur américain de véhicules électriques et de nouveaux entrants, tandis que l'Europe a enregistré une forte croissance avec Ford et BMW. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel du second semestre s'améliore et s'établit à 5,2 % du chiffre d'affaires, contre 3,6 % du chiffre d'affaires au premier semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel correspond à 4,4 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021. Cette amélioration en glissement annuel s’explique principalement par une meilleure absorption des coûts fixes rendue possible grâce à l'augmentation du volume des ventes et à l'effet positif de la révision des prix en Amérique du Nord. CLEAN MOBILITY (19 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) CLEAN MOBILITY (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 4 091 199 446 4 736 15,8% % des ventes n-1 4,9% 10,9% surperformance (bps) 420 Résultat opérationnel 389 336 -13,5% % des ventes 9,5% 7,1% -240bps Chiffre d'affaires Croissance organique de +15,1 % au second semestre, soit +10,9 % sur l'exercice. La croissance organique est principalement portée par l'Europe et l'Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, par l’Amérique du Sud. Dans les trois régions, le chiffre d'affaires enregistre un taux de croissance à deux chiffres sur une base organique. En Europe, la croissance organique a été portée par Ford et les ventes liées aux véhicules utilitaires tandis qu'en Amérique du Nord, elle provient également de Ford et des véhicules utilitaires ainsi que de GM. En Amérique du Sud, l'augmentation des ventes à GM a été le principal moteur d'une croissance organique soutenue. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel du second semestre s'améliore et s’établit à 7,5 % du chiffre d'affaires après 6,6 % du chiffre d'affaires au premier semestre, soit 7,1 % du chiffre d'affaires sur l'exercice, en baisse de 240 points de base par rapport à l'exercice 2021. Cette détérioration sur un an s’explique principalement par l'impact dilutif de la répercussion de l'inflation pour environ 70 points de base, par les coûts opérationnels supplémentaires d'environ 40 points de base et par l'évolution des ventes à zéro émission, qui ne sont pas encore rentables, pour 60 points de base supplémentaires. ELECTRONICS (14% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) ELECTRONICS (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 838 34 105 2 545 3 522 320,5% % des ventes n-1 4,1% 12,5% 303,9% surperformance (bps) 580 Résultat opérationnel -2 141 n/s % des ventes -0,2% 4,0% n/s Chiffre d'affaires Changement d’échelle (chiffre d'affaires multiplié par plus de 4x entre 2021 et 2022) l'activité Electronics regroupant désormais l'activité Electronics de Faurecia (977 millions d'euros contre 838 millions d'euros en 2021) et l'activité Electronics de HELLA (2 545 millions d'euros d'effet de périmètre sur 11 mois en 2022). La croissance organique (uniquement liée à l'activité Electronics de Faurecia) s'établit à 12,5% avec un taux de croissance à deux chiffres dans toutes les régions. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel s'établit à 4,0 % du chiffre d'affaires sur l'exercice, soit 141 millions d'euros. Ce résultat inclut une perte d'exploitation de 10 millions d'euros liée à l'activité Electronics de Faurecia et d'un impact comptable négatif de 19 millions d'euros lié aux réévaluations d'actifs dans le cadre du bilan d'ouverture de HELLA. Après retraitement de ce dernier élément comptable, le résultat opérationnel s'élève à 160 millions d'euros, soit 4,5 % du chiffre d'affaires total de l’activité Electronics, dont : une perte de 1,0 % des ventes de l'activité Electronics de Faurecia (mais à l'équilibre au second semestre 2022) ;

un bénéfice de 6,7 % des ventes de l'activité Electronics de HELLA. LIGHTING (12 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe) LIGHTING (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 3 074 3 074 % des ventes n-1 surperformance (bps) Résultat opérationnel 107 % des ventes 3,5% Chiffre d'affaires Cette activité est consolidée pour la première année dans les comptes consolidés de Faurecia. Le chiffre d'affaires sur 11 mois s'élève à 3 074 millions d'euros. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel s'établit à 3,5 % du chiffre d'affaires sur l'exercice. Le résultat opérationnel de 107 millions d'euros intègre un impact comptable positif de 40 millions d'euros lié aux réévaluations d'actifs dans le cadre du bilan d'ouverture de HELLA. Après retraitement de ce dernier élément comptable, le résultat opérationnel s'élève à 67 millions d'euros, soit 2,2 % du chiffre d'affaires de l’activité Lighting.

LIFECYCLE SOLUTIONS (3 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) LIFECYCLE SOLUTIONS (en M€) 2021 Effet Organique Effet périmètre 2022 (Faurecia devises (Faurecia (HELLA FORVIA Variation seulement) seulement) 6 mois) Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 77 197 82 375 6,7% Ventes 893 893 % des ventes n-1 surperformance (bps) Résultat opérationnel 89 % des ventes 9,9% Chiffre d'affaires Cette activité est consolidée pour la première année dans les comptes consolidés de Faurecia. Le chiffre d'affaires sur 11 mois s'élève à 893 millions d’euros. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel s'établit à 9,9% du chiffre d'affaires sur l'exercice. Le résultat opérationnel de 89 millions d'euros intègre un impact comptable négatif de 2 millions d'euros lié aux réévaluations d'actifs dans le cadre du bilan d'ouverture de HELLA. Après retraitement de ce poste comptable, le résultat opérationnel s'élève à 91 millions d'euros, soit 10,2 % du chiffre d'affaires de l'activité Lifecycle Solutions.

VENTES ET RENTABILITÉ EN 2022 PAR RÉGION Europe Am. Nord Am. Sud Amériques Asie % des ventes 2022 44% 25% 3% 28% 27% Prod. auto. mondiale vs n-1 -0,5% 9,7% 8,4% 9,4% 8,2% Ventes 2021 (M€) 6 996 3 725 543 4 268 4 167 Effet devises -2,4% 14,8% -1,9% 12,7% 7,2% Organique 10,1% 20,7% 34,3% 22,4% 21,6% Effet périmètre 52,0% 36,6% 4,1% 32,4% 34,3% Ventes 2022 (M€) 11 165 6 410 741 7 151 6 795 Croissance publiée 59,6% 72,1% 36,4% 67,6% 63,1% Rés. opérationnel 2021 (M€) 292 49 44 92 458 % des ventes 4,2% 1,3% 7,9% 2,2% 11,0% Rés. opérationnel 2022 (M€) 180 142 51 193 723 % des ventes 1,6% 2,2% 6,9% 2,7% 10,6% * Production automobile régionale 2022 vs 2021, source : S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) en date de février 2023 Chiffre d'affaires Toutes les régions enregistrent une surperformance avec un taux de croissance des ventes à deux chiffres par rapport aux performances régionales du secteur automobile. Résultat opérationnel En Europe (44 % du chiffre d'affaires du Groupe), la marge opérationnelle chute de 260 points de base, principalement en raison des conséquences de la guerre en Ukraine.

la marge opérationnelle chute de 260 points de base, principalement en raison des conséquences de la guerre en Ukraine. En Amérique du Nord (25 % du chiffre d'affaires du Groupe), la marge opérationnelle augmente de 90 points de base pour s'établir à 2,2 % (les coûts supplémentaires de l'usine du Michigan diminuent chaque semestre, passant de 100 millions d'euros au second semestre 2021 à 45 millions d'euros au premier semestre 2022 et à 35 millions d'euros au second semestre 2022).

la marge opérationnelle augmente de 90 points de base pour s'établir à 2,2 % (les coûts supplémentaires de l'usine du Michigan diminuent chaque semestre, passant de 100 millions d'euros au second semestre 2021 à 45 millions d'euros au premier semestre 2022 et à 35 millions d'euros au second semestre 2022). En Asie (27 % du chiffre d'affaires du Groupe), la marge opérationnelle est supérieure à 10 %.

ETATS FINANCIERS 2022 CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL en millions d'euros 2021 2022 Ventes 15 618 25 458 Variation annuelle +63.0% A périmètre et taux de change constants (organique) +17.0% Résultat opérationnel 862 1 115 Amort. des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un

regroupement d’entreprises (93) (219) Résultat opérationnel

(après amort. des actifs incorporels acquis) 769 896 Restructurations (196) (352) Autres produits et charges opérationnels non courants (42) (97) Charge d’intérêts et autres charges et produits financiers (255) (523) Résultat avant impôt des sociétés intégrées 276 (75) Impôts sur les bénéfices (139) (186) Résultat net des sociétés intégrées 137 (262) Part de résultat net des sociétés liées (25) 11 Résultat net des activités continues 113 (250) Résultat net des activités non continues (97) Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires 16 (250) Intérêts minoritaires (95) (131) Résultat net consolidé, part du Groupe (79) (382) Rappel : les chiffres 2021 concernent Faurecia seule tandis que les chiffres 2022 intègrent l'impact de la consolidation de HELLA depuis le 1er février 2022 (11 mois) ainsi que le coût de financement de l'acquisition. Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 1 115 millions d'euros (4,4 % du chiffre d'affaires) contre 862 millions d'euros en 2021 (5,5 % du chiffre d'affaires). Amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises : charge nette de 219 millions d'euros, dont 131 millions d'euros au titre de l'amortissement de l'écart d'acquisition lié à l'acquisition de HELLA depuis le 1 er février 2022 (11 mois) contre 93 millions d'euros en 2021.

charge nette de 219 millions d'euros, dont 131 millions d'euros au titre de l'amortissement de l'écart d'acquisition lié à l'acquisition de HELLA depuis le 1 février 2022 (11 mois) contre 93 millions d'euros en 2021. Frais de restructuration de 352 millions d'euros contre 196 millions d'euros en 2021 ; les frais de restructuration 2022 incluent 208 millions d'euros de coûts de restructuration (contre 138 millions d'euros en 2021) et 144 millions d'euros de dévaluations d'actifs (contre 59 millions d'euros en 2021), dont la majeure partie (104 millions d'euros) est liée à la Russie.

de 352 millions d'euros contre 196 millions d'euros en 2021 ; les frais de restructuration 2022 incluent 208 millions d'euros de coûts de restructuration (contre 138 millions d'euros en 2021) et 144 millions d'euros de dévaluations d'actifs (contre 59 millions d'euros en 2021), dont la majeure partie (104 millions d'euros) est liée à la Russie. Les autres produits et charges opérationnels non courants représentent une charge nette de 97 millions d'euros (contre une charge nette de 42 millions d'euros en 2021) ; la charge nette 2022 inclut 43 millions d'euros de coûts non récurrents liés à l'acquisition de HELLA et 27 millions d'euros de coûts non récurrents liés aux opérations en Russie.

représentent une charge nette de 97 millions d'euros (contre une charge nette de 42 millions d'euros en 2021) ; la charge nette 2022 inclut 43 millions d'euros de coûts non récurrents liés à l'acquisition de HELLA et 27 millions d'euros de coûts non récurrents liés aux opérations en Russie. La charge financière nette de 523 millions d'euros (contre une charge nette de 254 millions d'euros en 2021) inclut des coûts financiers à hauteur de 385 millions d'euros (contre 239 millions d'euros en 2021) et d'autres frais financiers à hauteur de 189 millions d'euros (contre 47 millions d'euros en 2021) qui incluent des charges de 41 millions d'euros liées à l’hyperinflation, des charges de 43 millions d'euros liées aux devises et des charge de 34 millions d'euros liées aux coûts en rapport avec l’acquisition de HELLA. Le résultat avant impôt des sociétés intégrées est une perte opérationnelle de 75 millions d'euros (vs un bénéfice d’exploitation de 276 millions d'euros en 2021) ; il inclut 130 millions d'euros au titre des coûts liés à la décision de désengagement de la Russie et 195 millions d'euros au titre des coûts d’intégration et des coûts financiers liés à l'acquisition de HELLA. L’ impôt sur les bénéfices représente une charge de 186 millions d'euros en 2022 (contre une charge de 139 millions d'euros en 2021) qui reflète principalement un mix géographique défavorable, l'essentiel des bénéfices 2022 étant enregistré en Asie.

qui reflète principalement un mix géographique défavorable, l'essentiel des bénéfices 2022 étant enregistré en Asie. La part de résultat net des sociétés liées correspond à un bénéfice de 11 millions d'euros (contre une perte de 25 millions d'euros en 2021).

(contre une perte de 25 millions d'euros en 2021). Le résultat net des activités non poursuivies en 2021 est une perte de 96 millions d'euros en 2021 attribuable à la cession d'ATS.

Les intérêts minoritaires (y compris la participation minoritaire d'environ 18 % dans HELLA) s'élèvent à 131 millions d'euros (contre 95 millions d'euros en 2021). La part de résultat net du Groupe correspond à une perte de 382 millions d'euros (contre une perte de 79 millions d'euros en 2021), principalement impactée par : des charges non-récurrentes (essentiellement des dépréciations d'actifs) de 143 millions d'euros liées à la décision de désengagement de Russie ;

les coûts d'intégration et les coûts financiers liés à l'acquisition de HELLA pour 51 millions d'euros ;

des restructurations ponctuelles pour 86 millions d'euros,

des coûts liés à l’hyperinflation pour 41 millions d'euros.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 2022 en M€ 2021 S1 2022 2022 Résultat opérationnel 862 426 1 115 Amort. et provisions pour dépréciations, dont: 1 247 895 1 897 - Amortissement des immos en R&D 487 320 687 - Autres amortissements et dépréciations 760 575 1 210 EBITDA ajusté 2 109 1 321 3 012 % des ventes 13,5% 11,4% 11,8% Dépenses d'investissement (capex) -530 -523 -1 177 R&D capitalisée -670 -470 -966 Variation du BFR -19 22 374 Variation de l'affacturage 72 234 183 Restructurations -175 -93 -184 Frais financiers -230 -182 -373 Impôts -243 -220 -384 Autres (opérationnels) -10 13 -14 Cash flow net 305 102 471 Dividendes payés y compris minoritaires -201 -5 -55 Achat d'actions -26 Investissements financiers net & autres -126 -4 863 -4 539 Opérations non poursuivies -49 Impact IFRS 16 -241 -162 -349 Variation de l'endettement net -339 -4 928 -4 472 Dette nette en début de période -3 128 -3 467 -3 467 Dette nette en fin de période -3 467 -8 394 -7 939 Ratio Dette nette / EBITDA ajusté 1,6x 3,1x 2,6x Rappel : les chiffres 2021 concernent Faurecia seule tandis que les chiffres 2022 intègrent l'impact de la consolidation de HELLA depuis le 1er février 2022 (11 mois) ainsi que le coût de financement de l'acquisition. Le ratio Dette nette / EBITDA ajusté correspond à la dette financière nette à la fin de chaque période par rapport à l'EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois ; au 31 décembre 2022, HELLA n'ayant été consolidée que depuis le 1er février 2022 (11 mois), un mois de contribution supplémentaire de HELLA est pris en compte pour le calcul du ratio. L'EBIDTA ajusté s'élève à 3 012 M EUR représentant 11,8 % du chiffre d'affaires (contre 2 109 M EUR et 13,5 % du chiffre d'affaires en 2021). Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 177 millions d’euros (contre 530 millions d'euros en 2021), dont 608 millions d'euros pour Faurecia (3,2 % du chiffre d'affaires, en baisse de 20 points de base par rapport à 2021) et 569 millions d'euros pour HELLA (8,7 % du chiffre d'affaires), dont l'intensité capitalistique est supérieure à celle de Faurecia.

(contre 530 millions d'euros en 2021), dont 608 millions d'euros pour Faurecia (3,2 % du chiffre d'affaires, en baisse de 20 points de base par rapport à 2021) et 569 millions d'euros pour HELLA (8,7 % du chiffre d'affaires), dont l'intensité capitalistique est supérieure à celle de Faurecia. Les dépenses de R&D capitalisées s'élève à 966 millions d'euros, soit 3,8 % du chiffre d'affaires (contre 670 millions d'euros soit 2,4 % du chiffre d'affaires en 2021).

(contre 670 millions d'euros soit 2,4 % du chiffre d'affaires en 2021). La variation du fonds de roulement correspond à une entrée de trésorerie de 374 millions d’euros (contre une sortie de trésorerie de 19 millions d'euros en 2021) ; elle reflète les premiers effets positifs du programme « Manage by Cash » présenté lors de la dernière journée Capital Markets Day, principalement l'amélioration du recouvrement de créances et la réduction de 0,6 jours des stocks, soit un effet positif de 85 millions d'euros.

(contre une sortie de trésorerie de 19 millions d'euros en 2021) ; elle reflète les premiers effets positifs du programme « Manage by Cash » présenté lors de la dernière journée Capital Markets Day, principalement l'amélioration du recouvrement de créances et la réduction de 0,6 jours des stocks, soit un effet positif de 85 millions d'euros. La variation de l'affacturage représente une entrée de trésorerie de 183 millions d'euros (vs une entrée de trésorerie de 72 millions d'euros en 2021), reflétant principalement l'extension à HELLA du programme déjà en place chez Faurecia ; l'affacturage s'établit à 1,3 milliard d'euros à fin 2022 contre 1,1 milliard d'euros fin 2021.

(vs une entrée de trésorerie de 72 millions d'euros en 2021), reflétant principalement l'extension à HELLA du programme déjà en place chez Faurecia ; l'affacturage s'établit à 1,3 milliard d'euros à fin 2022 contre 1,1 milliard d'euros fin 2021. Les sorties de fonds liées à la restructuration s'élèvent à 184 millions d’euros (contre 175 millions d'euros en 2021) ; les frais financiers s’élèvent à 373 millions d'euros (contre 230 millions d'euros en 2021), reflétant principalement l'augmentation de la dette nette liée à l'acquisition de HELLA, et les sorties de trésorerie liées aux impôts s'élèvent à 384 millions d'euros (contre 243 millions d'euros en 2021). Le cash-flow net s'élève à 471 millions d'euros, soit 1,9 % du chiffre d'affaires (contre 305 millions d'euros, 2,0 % du chiffre d'affaires en 2021). Les investissements financiers nets et autres pour une sortie de trésorerie nette de 4,6 milliards d'euros représentent principalement l'investissement dans HELLA, diminué des entrées de trésorerie provenant (i) de l'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription émis en juin pour 0,7 milliard d'euros et (ii) du produit de la cession par HELLA de sa participation de 33 % dans HBPO pour un montant de 0,3 milliard d'euros. La dette financière nette à la fin 2022 s'élève à 7,9 milliards d'euros (dont un impact IFRS16 de 349 millions d'euros), soit un ratio Dette nette / EBITDA ajusté de 2,6x, en forte baisse par rapport au 3,1x six mois plus tôt. Comme annoncé le 3 novembre lors du Capital Markets Day, le Conseil d'administration, lors de sa séance du 2 novembre, a décidé de proposer, lors de la prochaine assemblée générale de Faurecia, qu'aucun dividende ne soit versé en 2023. TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 4,2 MILLIARDS D'EUROS À LA FIN DE 2022 Au 31 décembre 2022, la liquidité du Groupe s'élève à 6,2 milliards d'euros, dont 4,2 milliards d'euros de trésorerie disponible, 1,5 milliard d'euros provenant de la Ligne de crédit senior non tirée de Faurecia (échéance : mai 2026, avec options jusqu'en 2028) et 0,5 milliard d'euros provenant de la Ligne de crédit senior HELLA.

PRÉVISIONS 2023 Sur la base des hypothèses suivantes : Production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023 globalement stable par rapport à la production réelle en 2022 et plus prudente que la dernière prévision de S&P de 85 millions,

Principaux taux de change USD/EUR à 1,10 et CNY/EUR à 7,50, les prévisions de FORVIA pour 2023 sont les suivantes : Chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, dont un impact estimé sur les ventes de -1,3 milliard d'euros résultant des cessions annoncées à ce jour (principalement la déconsolidation de SAS à partir du 1 er janvier 2023 conformément à IFRS 5 et de l’activité à vendre à Cummins à partir du 1 er juillet 2023)

(principalement la déconsolidation de SAS à partir du 1 janvier 2023 conformément à IFRS 5 et de l’activité à vendre à Cummins à partir du 1 juillet 2023) Marge opérationnelle comprise entre 5 % et 6 % du chiffre d'affaires

Cash-flow net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires

Ratio Dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,4x au 31 décembre 2023, intégrant l'effet du programme de cession de 1 MD EUR d'ici la fin de 2023 Ces prévisions supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute grande région de production automobile au cours de l'année. OBJECTIFS 2025 CONFIRMÉS (après impact estimé du programme de cession de 1 MD EUR d'ici fin 2023) Les objectifs 2025 de FORVIA, tels que présentés lors du récent Capital Markets Day du 3 novembre 2022, sont pleinement confirmés (sur la base d'une hypothèse de production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, plus prudente que la dernière prévision de S&P de 90 millions) : Chiffre d'affaires d'environ 30 MD

Marge opérationnelle supérieure à 7 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net supérieur à 4 % du chiffre d’affaires

Le ratio Dette nette/EBITDA ajusté devrait rester inférieur à 1,5x au 31 décembre 2025 CALENDRIER FINANCIER 17 avril 2023 : ventes du T1 2023 (avant l’ouverture du marché)

ventes du T1 2023 (avant l’ouverture du marché) 30 mai 2023 : Assemblée générale des actionnaires (Nanterre)

Assemblée générale des actionnaires (Nanterre) 27 juillet 2023 : Résultats du S1 2023 (avant l’ouverture du marché)

Résultats du S1 2023 (avant l’ouverture du marché) 20 octobre 2023 : Ventes du T3 2023 (avant l’ouverture du marché)

Ventes du T3 2023 (avant l’ouverture du marché) Le « résultat opérationnel » présenté comme le principal indicateur de performance de Faurecia est le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels acquis via les regroupements d'entreprises.

L’« EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus auquel viennent s’ajouter l’amortissement des actifs et les provisions pour dépréciation ; pour être pleinement conforme au règlement de l’AEMF (autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1 er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (en d'autres termes, les agrégats d’« EBITDA » jusqu'en 2021 sont comparables aux agrégats d’« EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Le « Covenant d’endettement » correspond au ratio entre « Dette financière nette en fin d’exercice » et « EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois » ; il est contrôlé deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre (sauf pour le 30 juin 2022 où le covenant n'a pas été contrôlé comme convenu lors des négociations d'avril 2022 avec les banques).

Comme mentionné ci-dessus, dans le calcul du ratio Dette nette / EBITDA ajusté au 31 décembre 2022, l'EBITDA ajusté a été pris en compte sur les 12 derniers mois ; HELLA n'étant consolidée que depuis le 1 er février 2022 (11 mois), un mois de contribution supplémentaire de HELLA a été pris en compte pour le calcul du ratio.

Toutes les autres définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se rapportent aux prévisions de S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) de février 2023.

Le rapport financier de Faurecia sera disponible aujourd'hui à 9h30 (heure de Paris) et la présentation financière à 10h15 (heure de Paris) sur le site Internet de FORVIA : www.forvia.com Une réunion en ligne se tiendra aujourd'hui à 10h30 (heure de Paris) au siège de Faurecia à Nanterre. Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant : https://www.sideup.fr/webcast-forvia-annual-results-2022 Une rediffusion sera disponible dès que possible. Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique : France : +33 (0)1 70 95 01 03

: +33 (0)1 70 95 01 03 Royaume-Uni : +44 (0)208 080 6592

: +44 (0)208 080 6592 États-Unis : +1 360-209-5623 Code de confirmation : 85861392528# Contacts

Presse

Christophe MALBRANQUE

Responsable Relations Presse

christophe.malbranque@forvia.com





Analystes/investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com







À propos de FORVIA, dont la mission est : « We pioneer technology for mobility experiences that matter to people».

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels et 76 centres de R&D, 157 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités, de 24 lignes de produits et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié en matière d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s’engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité.

www.forvia.com À propos de Faurecia

Faurecia, société mère du Groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile.

En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25,5 milliards d'euros.

Faurecia est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°.

www.faurecia.com À propos de HELLA

HELLA, société du groupe FORVIA, est un fournisseur automobile de dimension internationale.

Pour son exercice commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 31 mai 2022, HELLA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,3 milliards d'euros.

HELLA est cotée à la Bourse de Francfort et fait partie de l'indice SDAX.

www.hella.com AVERTISSEMENT Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Faurecia. Ces déclarations incluent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme constituant des prévisions concernant les résultats futurs de Faurecia ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « objectif », « croire », « prévoir », « envisager », « probable », « possible », « devrait », « cibler », « viser », « pourrait », « fera », « prédire », « continuer » « convaincu », « confiant », le négatif ou la forme plurielle de ces mots et autres termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce document comprennent, sans s'y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l'intégration réussie de HELLA au sein du Groupe Faurecia), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de Faurecia de ses activités, ainsi que l'exploitation future, l'orientation et le succès de l'activité de Faurecia. Bien que Faurecia considère que ces hypothèses sont établies sur des bases raisonnables, les investisseurs sont avertis du fait que ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques, connus ou inconnus, incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient être hors du contrôle de Faurecia, et qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats effectifs et ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez-vous référer aux documents publics déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), aux communiqués de presse, aux présentations et notamment aux documents décrits dans la section 2 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document d'enregistrement universel 2021 de Faurecia déposé par Faurecia auprès de l'AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0246 (dont une version est disponible sur le site www.faurecia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, Faurecia ne s’engage pas à publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Toute information relative aux performances passées mentionnées dans ce communiqué de presse ne présage pas des performances futures. Rien dans le présent communiqué ne doit être interprété comme une recommandation d’investissement ou un conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à Faurecia par HELLA dans le cadre du processus d'acquisition. Ces chiffres historiques n'ont pas été audités ou font l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes de Faurecia. HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Le présent communiqué ne constitue ni ne doit être interprété comme constituant une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres Faurecia.

ANNEXES DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT Croissance des ventes L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments : un « effet de change » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « effet de périmètre » (acquisition/cession),

(acquisition/cession), et la « croissance à taux de change constants ». Faurecia définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros. Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ». En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte : de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts. EBITDA ajusté L'EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + dépréciation et amortissement des actifs ; pour être pleinement conforme à la réglementation ESMA (European Securities and Markets Authority), ce terme d'« EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 au lieu du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu'en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022). Cash-flow net Le cash-flow net est défini comme suit : l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement déduction faite des (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus. Dette financière nette La dette financière nette est définie comme suit : la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16). Pièce jointe FORVIA Faurecia COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTATS 2022 def FR

