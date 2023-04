Faurecia : A suivre aujourd'hui

Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Forvia a augmenté de 29 % pour s’établir à 6,644 milliards d’euros. La croissance interne de l’équipementier automobile s’est élevée à 17,6%. Il comprend un effet de périmètre de 67 millions d’euros, soit +12% du chiffre d'affaires de l’année dernière, en raison d’un mois additionnel de consolidation de Hella. Sa consolidation dans les comptes du groupe a commencé le 1er février 2022. iale de 2,7 % sur la même période, soit une surperformance



La croissance organique est à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de 2,7 % sur la même période, soit une surperformance de 1 490 points de base.



Cette surperformance " inclut un mix géographique favorable estimé à environ 400 points de base et un impact positif lié à la répercussion de l'inflation sur les clients estimé à environ 240 points de base ", a précisé Forvia.



L'équipementier automobile a précisé que ma réalisation de l'objectif de désendettement de fin d'année en bonne voie. Il cible un ratio dette nette sur Ebitda ajusté compris entre 2 et 2,4 au 31 décembre 2023.



Les transactions déjà annoncées seront réalisées dans les délais prévus. Forvia va encaisser au moins 1 milliard d'euros d'ici fin 2023, y compris la cession par Hella de sa participation de 33 % dans le capital de HBPO, déjà finalisée en 2022.



La société a confirmé ses autres objectifs annuels.



Pour 2023, Forvia mise sur un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, sur une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et sur un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.



Le groupe a confirmé également ses objectifs financiers pour l'exercice 2025, tels que présentés lors du " Capital Markets Day " du 3 novembre 2022. Forvia vise un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 7 % du chiffre d'affaires, un cash-flow net supérieur à 4 % du chiffre d'affaires et un ratio d'endettement inférieur à 1,5 au 31 décembre 2025.