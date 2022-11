Faurecia : Capital markets day 2022

Citation

L'acquisition transformante de HELLA par Faurecia fait de FORVIA un nouveau leader mondial, prêt pour une croissance rentable et une forte création de valeur, même dans les conditions de marché complexes actuelles, grâce à un alignement parfait avec les moteurs de croissance du secteur automobile.

Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec le lancement de Power25, qui définit nos trois priorités stratégiques pour les années à venir : une croissance des ventes tirée par l'innovation et le développement durable ; une baisse du seuil de rentabilité et une amélioration de la rentabilité ; ainsi qu'une forte conversion des liquidités et une gestion active du portefeuille permettant d'accélérer le désendettement du Groupe après l'acquisition d'HELLA.

Nous adaptons également nos objectifs financiers à l'environnement macroéconomique et aux perspectives de l'industrie. Notre hypothèse de production automobile mondiale pour 2025 est maintenant révisée à 88 millions d'unités, soit 6 millions de moins par rapport à notre précédente hypothèse lors du Capital Markets Day de février 2021, principalement due aux conditions macroéconomiques difficiles entre 2021 et 2023. À cet égard, notre plan Power25 prévoit également des actions pour faire face aux vents contraires à court terme de 2023, avant que la production automobile mondiale ne reprenne sa croissance, soutenue par une demande non satisfaite.

Avec cette hypothèse de 88 millions d'unités produites en 2025 et en incluant le programme de cessions d'un milliard d'euros d'ici fin 2023 annoncé précédemment, nous visons un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 7 % en 2025, avec un bilan renforcé se traduisant par un ratio de levier financier inférieur à 1,5 fois l'EBITDA fin 2025.

FORVIA est déjà en marche vers ses objectifs et est en bonne voie de devenir un leader global dans les technologies de mobilité durable. En s'appuyant sur des technologies de pointe, FORVIA ambitionne ainsi d'apporter des solutions de mobilité novatrices et bénéfiques pour tous