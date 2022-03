Faurecia : Découvrez les premiers portraits "Moving Forward", une nouvelle initiative dédiée au recrutement et à la promotion. Faisons la connaissance de Lukasz et Sophie !

Texte

En tant que leader industriel et technologique, nous recrutons continuellement et soutenons nos collaborateurs dans leur croissance et le développement de leur potentiel. Nous avons récemment rencontré Lukasz et Sophie qui nous font part de leur point de vue sur leur parcours. Lukasz a été promu en octobre dernier au poste de vice-président de l'activité sièges "Seating", chargé de la satisfaction totale du client et de la qualité, et Sophie a rejoint l'entreprise en août 2021 pour devenir directrice du contrôle de gestion du groupe.

SOPHIE

J'ai commencé ma carrière chez Deloitte puis j'ai travaillé pour de grands groupes industriels, évoluant à différents postes dans la finance. Je suis passionnée par les sujets commerciaux et j'ai toujours essayé d'évoluer à mes différents postes financiers au plus près des dirigeants d'entreprise.

Comme beaucoup d'entre nous et en tant que mère de deux enfants de 10 et 8 ans, je suis également très concernée par l'avenir de notre planète. Rejoindre Faurecia était une façon pour moi de contribuer (modestement !) à la préserver : l'industrie automobile n'a pas d'autre choix que de s'engager dans une transformation majeure. L'entreprise est activement engagée dans cette transformation, et je voulais faire partie de ce voyage.

LUKASZ

Inspiré, passionné, énergique et plein d'idées, un ancien élève de l'Université de technologie de Varsovie et de l'Université de Hanovre avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans la production, la qualité et l'industrie automobile. La plupart de mes fonctions consistaient à gérer l'ensemble des opérations d'une entreprise en établissant une stratégie, en gérant la structure organisationnelle de l'entreprise et en communiquant avec le conseil d'administration, ainsi qu'en favorisant la rentabilité et les performances de trésorerie. Pour moi, les mots clés ont été persévérance, engagement, confiance et communication tout au long de ma carrière !

La combinaison du travail professionnel et de la passion est la clé du succès !

SOPHIE

Je sens que je suis au bon endroit ! Commencer en tant que Directeur du Contrôle de Gestion Groupe est une opportunité fantastique pour découvrir l'industrie automobile et apprendre rapidement à connaître Faurecia.

Depuis que j'ai rejoint le Groupe, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui ont évolué au sein de Faurecia et ont des carrières très réussies. Faurecia se soucie du développement des personnes et de l'évolution des carrières, cela se voit tous les jours. L'engagement de l'entreprise dans la mise en place d'une industrie automobile non polluante est également visible tous les jours.

LUKASZ

Très enthousiaste quant aux opportunités que nous avons dans l'industrie automobile, chez Faurecia et dans le secteur des sièges automobiles dans le contexte actuel. Tout le contexte du COVID-19, des semi-conducteurs et de la crise de la chaîne d'approvisionnement est très exigeant mais génère un nombre infini de nouvelles ouvertures. Je suis curieux du nouveau rôle, des nouvelles responsabilités et des nouvelles personnes que je vais rencontrer. En même temps, je suis très confiant qu'avec une équipe aussi formidable que celle que nous avons chez Faurecia et Automotive Seating, nous allons offrir une expérience 5 étoiles dans chaque interaction que nous avons avec nos clients.

SOPHIE

Ce n'est que le début du voyage et il est déjà inspirant et plein de défis passionnants !

LUKASZ

Comme tous les voyages commencent avec la curiosité de découvrir de nouvelles choses, je suis très enthousiaste à l'idée de voir et d'apprendre ! Seuls les voyages qui créent un niveau énorme de défis sont inoubliables. C'est pourquoi je suis ici.