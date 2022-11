Faurecia : Forvia cible une une marge opérationnelle 2025 supérieure à 7% du chiffre d'affaires en 2025

Faurecia et Hella, opérant conjointement sous le nom de Forvia, organisent aujourd'hui leur premier Capital Markets Day commun. Dans ce cadre, l’équipementier automobile présentera Power25, son nouveau plan à moyen terme visant à générer une croissance rentable, renforcer la génération de trésorerie et accélérer le désendettement du groupe.



Trois priorités stratégiques ont été définies ; une croissance des revenus tirée par l'innovation et le développement durable ; l'amélioration de la rentabilité grâce à un contrôle rigoureux des coûts permettant d'abaisser structurellement le seuil de rentabilité et une forte conversion des liquidités et une gestion active du portefeuille conduisant à accélérer le désendettement du groupe.



A horizon 2025, Forvia cible un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle 2025 supérieure à 7% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires. L'équipementier automobile table aussi sur un ratio dette nette sur Ebitda ajusté à 1,5 au 31 décembre 2025



Ces prévisions sont fondées sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025 contre 89 millions en 2019, et elles tiennent compte du programme de cession de 1 milliard d'euros qui doit être achevé d'ici à la fin de 2023.



Forvia détaillera également les mesures prises dans le cadre de Power25 pour faire face aux perturbations conjoncturelles de 2023 – inflation élevée, hausse des prix de l'énergie et tensions persistantes, quoi qu'en voie d'amélioration, sur la chaîne d'approvisionnement.