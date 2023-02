Faurecia : Forvia dépasse les attentes pour ses résultats 2022

L'équipementier automobile Faurecia, société du groupe Forvia, a annoncé ce lundi tabler sur une progression de ses ventes et de sa rentabilité en 2023, après avoir publié des résultats annuels supérieurs aux attentes. Au titre de l'exercice 2022, l'industriel a dégagé un résultat opérationnel de 1,12 milliard d'euros, en amélioration de 29,4% sur un an et représentant 4,4% des ventes, contre un taux de 5,5% affiché en 2021.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 63% sur un an, a 25,46 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constants, ses ventes ont progressé de 17%.



Quant à son flux de trésorerie net, celui-ci a progressé de 54,6% par rapport à 2021, à 471 millions d'euros.



Les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d'affaires de 25,04 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 987,9 millions d'euros, soit une marge de 3,9%, pour 2022.



Faurecia a fait part de "progrès significatifs dans le processus d'intégration" d'Hella et a ainsi relevé ses prévisions de synergies liées à cette transaction.



Attendues initialement supérieures à 250 millions d'euros en 2025 au niveau de l'Ebitda, les synergies de coûts devraient finalement dépasser 300 millions d'euros. Les synergies commerciales s'établiront à plus de 400 millions d'euros en 2025 au niveau de l'Ebitda, alors qu'elles étaient précédemment estimées entre 300 et 400 millions d'euros.



Pour 2023, Forvia mise sur un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, sur une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et sur un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.