Faurecia : Hella confirme ses prévisions pour l'exercice

Hella, qui est en cours de rapprochement avec Faurecia, présente des résultats semestriels. Le chiffre d'affaires consolidé ajusté des devises a baissé de 2,6% au premier semestre, à 3,0 milliards d'euros (deuxième trimestre: -11,9%).



Au cours du semestre, l'EBIT ajusté s'inscrit à 156 millions d'euros (exercice précédent : 269 millions d'euros).



' Malgré une baisse des ventes, le segment Automobile affiche un développement plus fort que l'ensemble du marché ; la solidité des activités de pièces de rechange et d'ateliers stimule le développement positif dans le segment des pièces de rechange ' indique la direction.



Pour l'exercice 2021/2022 (du 1er juin 2021 au 31 mai 2022), la Société confirme ses prévisions annoncées le 29 novembre 2021 avec un chiffre d'affaires ajusté des taux de change compris entre environ 5,9 et 6,2 milliards d'euros (précédemment ajusté : environ 6,0 à 6,5 milliards d'euros) et une marge EBIT ajustée d'environ 3,5 à 5,0 % (précédemment ajusté : environ 5,0 à 7,0 %).



En particulier en ce qui concerne le troisième trimestre de l'exercice, la Société voit des défis majeurs avec des volumes de production plus faibles et une charge de coûts encore plus lourde à la lumière de la pénurie continue de matériaux et de composants.



