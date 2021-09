Faurecia : IRYStec lauréat aux Automotive News PACE awards 2021

Citation

Cette récompense a été rendue possible grâce au travail et au dévouement des membres de notre équipe. Ils étaient déterminés à remédier aux lacunes et aux limites que nous avons constatées, y compris dans les écrans numériques les plus avancés de notre industrie. Il y a plusieurs années, nous avons constaté que la représentation du contenu sur des écrans au sein d'un véhicule était incapable de s'adapter aux conditions d'éclairage et aux yeux des conducteurs. Avec IRYStec, notre objectif est de créer une technologie qui rend les écrans plus visibles, plus intelligents, plus conscients des conditions environnementales, et enfin plus personnalisés au système visuel de l'occupant.