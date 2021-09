Faurecia : La Fondation Faurecia noue de nouveaux partenariats avec des acteurs externes

Texte

Face aux défis sociaux engendrés ou aggravés par la COVID-19, le comité de direction de la Fondation a voulu venir davantage en aide aux communautés locales, dans les pays où Faurecia est implanté. L'idée que les entreprises ont un devoir sociétal est une des six Convictions décrivant l'engagement du Groupe en faveur du développement durable.

Découvrez les causes et les projets qui seront soutenus grâce aux dons supplémentaires. Ils s'inscrivent tous dans les domaines d'intervention de la Fondation : éducation, mobilité, environnement et solidarité.

ÉTUDIANTS - France: Aide aux étudiants touchés par la crise de la COVID-19, avec la Fondation de France

Fermeture d'universités, précarité accrue, manque d'interactions sociales... depuis 2020, la COVID-19 frappe les étudiants sur de nombreux fronts, impactant leur bien-être. En réponse à cette crise sanitaire et sociale, la Fondation de France a lancé un appel à la solidarité. L'objectif était d'identifier et de financer des projets de soutien aux étudiants vulnérables, en partenariat avec des entreprises ou des particuliers.

La Fondation Faurecia a décidé de s'associer à cette initiative et de se concentrer sur l'aide d'urgence - nourriture, produits de première nécessité, aide psychologique - et sur un soutien à plus long terme, en aidant les bénéficiaires à améliorer leur autonomie et leur employabilité. Plus précisément, la Fondation apporte un soutien financier à 6 projets existants :

Bourses de la Fondation de France pour les jeunes adultes : les aidant à poursuivre leurs études et à s'insérer sur le marché du travail (frais d'inscription, achat de fournitures, frais de transport, accès au logement...).

Consultations gratuites de psychologues par la clinique Heuyer en Seine Saint-Denis, France : L'objectif étant de doubler le nombre de consultations.

Le tutorat 'Erasmus Expertise', un programme éducatif de longue durée pour les étudiants.

Contribution au fonds d'aide de l'Université de Lorraine, qui alloue une aide financière exceptionnelle aux étudiants précaires.

COP'1 : Distribution de produits alimentaires et de première nécessité aux étudiants de la région parisienne.

8 Connect : Projet de maintenance et de réutilisation d'ordinateurs, mené par des étudiants en informatique de l'Université Paris 8.

Photo credit: P.Morel/Fondation de France

JEUNES TRAVAILLEURS - France

La Fondation Faurecia soutient la Simplon Foundation - une organisation française - dans sa mission visant à améliorer l'employabilité des personnes peu ou pas qualifiées, intéressées par les métiers du numérique. La Fondation Faurecia a également débloqué des fonds pour aider les étudiants qui rencontrent des difficultés.

Plus précisément, nous parrainons 2 programmes existants :

Bac(K) on Track : Un cursus d'apprentissage intensif ciblant les décrocheurs scolaires, les migrants, les personnes handicapées et les femmes en situation de vulnérabilité, pour les aider à entamer des études dans le numérique et rebondir.

Bourses d'urgence : attribuées à ceux qui, parmi les participants aux formations, sont confrontés à des situations difficiles - accès au logement, à la santé, mobilité, aide alimentaire.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP- FRANCE: Reconditionnement de matériel médical et économie circulaire, avec Envie Autonomie

Envie Autonomie est une association française à but non lucratif, appliquant un modèle d'économie circulaire au matériel médical. Grâce à un réseau structuré de sites de production et de distribution en France, Envie Autonomie collecte le matériel qui n'est plus utilisé - fauteuils roulants, lits médicalisés, chariots de douche, verticalisateurs... - pour lui donner une seconde vie. Une fois triée, une partie du matériel est remise en état, vérifiée, sécurisée et assainie.

Le modèle promeut l'économie sociale et solidaire sur plusieurs plans : réduction du gaspillage, offre financièrement accessible - le prix du matériel est de 50 à 70% inférieur à celui du matériel neuf -, allongement de la durée de vie du produit, création d'emplois - pour des personnes handicapées ou sans qualification -, revitalisation de l'économie locale.

La Fondation parraine le lancement de 2 nouveaux sites d'exploitation en France, dans les départements de la Gironde et de l'Ile-et-Vilaine.

ENFANTS - Mexique & Romanie: L'école mobile pour les enfants des rues au Mexique et en Roumanie

Mobile School est une ONG dont la mission consiste à fournir une présence éducative auprès des enfants des rues.

La Fondation Faurecia apporte un soutien financier aux écoles mobiles dans 2 pays :

Roumanie : le soutien de la Fondation Faurecia permettra d'organiser 96 séances éducatives de proximité dans 4 quartiers de la ville de Iasi, ce qui devrait permettre d'atteindre 2 000 prises de contact avec des enfants défavorisés.

Mexique : la Fondation Faurecia contribue à l'organisation de 96 séances éducatives et à 1 000 prises de contact avec des enfants à Querétaro. Nous parrainons également la création d'une nouvelle école mobile à Guadalajara - production d'équipements, préparation de 266 kits éducatifs, formation de l'équipe locale.

FAMILLES - Inde: Aide d'urgence face à la COVID-19, avec Action Contre la Faim en Inde

La Fondation Faurecia s'est associée à Action Contre la Faim en Inde, pendant la 2ème vague de COVID-19. L'ONG vient en appui aux autorités locales, pour garantir le bon fonctionnement des services de santé et atténuer les dommages collatéraux de la crise sanitaire.

Par ce parrainage, la Fondation Faurecia contribue aux efforts de secours dans les régions de Pune et Palghar, où le Groupe est implanté. 17 000 personnes bénéficieront de ce don dans 3 domaines : accès aux services de santé, aide alimentaire et sensibilisation aux bénéfices de la vaccination et aux gestes barrière.

'Face aux moments difficiles que les gens ont traversés, nous avons estimé nécessaire que la Fondation Faurecia pousse son engagement plus loin. Nous sommes heureux d'agir avec des partenaires reconnus, pour renforcer la contribution sociétale de Faurecia. Nous sommes impatients de continuer à travailler main dans la main avec nos employés et nos partenaires externes, dans tous nos pays d'accueil.'

Isabelle Cornu, Directrice du développement durable du Groupe et Déléguée générale de la Fondation Faurecia