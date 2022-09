Faurecia : La gestion de l'énergie est le premier pas vers le Zéro émission nette

Les équipes de Faurecia se mobilisent pour déployer un plan de neutralité CO2 depuis 2019. Nous sommes maintenant sur ce chemin ambitieux avec HELLA, depuis la création de notre groupe combiné FORVIA - le septième fournisseur mondial de technologie automobile. Ensemble, nous nous sommes engagés à atteindre le Zéro émission nette, le standard le plus ambitieux et scientifique en matière d'objectifs climatiques, au plus tard en 2045. En termes simples, cela signifie que d'ici 2045, nous devons réduire de 90 % nos émissions absolues de CO 2 et neutraliser les derniers 10 % en les capturant dans des matériaux durables, tels que le plastique.

FORVIA est la première entreprise automobile au monde à obtenir la certification « zéro émission nette » de SBTi - prouvant ainsi que nos actions sont fondées sur la science et réalistes. Le défi à relever est considérable : FORVIA démarre en 2019 avec une empreinte CO 2 annuelle de 40 millions de tonnes ! - soit autant que 4 millions de citoyens européens par an ; mais nous sommes une communauté de 150 000 employés et nous pouvons agir.



Consommer moins d'énergie, et une énergie décarbonée

Notre trajectoire s'articule autour de deux étapes intermédiaires : La neutralité CO 2 de nos sites industriels d'ici 2025 ; et -45% d'émissions de scope 3 d'ici 2030.

L'année 2025 approche à grands pas, mais nous sommes sur la bonne voie en matière d'exécution.

Nous nous focalisons sur deux axes : consommer moins d'énergie, et une énergie décarbonée.

Consommer moins - dans le cadre de notre programme « Energy as a Service », nous avons passé des contrats avec des prestataires de services énergétiques pour identifier et mettre en œuvre des mesures de réduction d'énergie sur nos sites. D'ici fin 2023, Faurecia réalisera plus de 20 % d'économies d'électricité par rapport à 2019. Avec les prix du gaz qui atteignent des sommets historiques en Europe et l'incertitude sur la disponibilité des approvisionnements en gaz naturel, nous explorons également comment remplacer le gaz autant que possible dans sept processus de production identifiés alimentés au gaz. Nous allons également remplacer autant que possible le chauffage des bâtiments au gaz par des pompes à chaleur électriques. La numérisation de nos systèmes énergétiques et le fonctionnement de nos machines avec l'énergie strictement nécessaire contribuent également à cet effort.

Consommer de l'énergie décarbonée - à partir de 2025, nous n'utiliserons plus d'électricité issue de combustibles fossiles. Nous avons conclu des partenariats avec des acteurs de premier plan, EDP et ENGIE, pour installer des panneaux solaires sur les toits de 150 de nos sites. Cela représente 100 hectares de panneaux solaires d'ici fin 2023, soit une capacité cumulée de 100MW et la couverture de 7% des besoins en électricité de Faurecia. 30% de cette capacité totale sera déjà installée d'ici la fin de l'année ! En attendant, nous négocions également des contrats pour acheter de l'énergie provenant de sources renouvelables, comme les parcs éoliens.



La gestion de l'énergie doit être l'affaire de tous

Chacun d'entre nous, chez FORVIA, peut apporter sa pierre à l'édifice, en mesurant, en contrôlant, en améliorant continuellement ses habitudes : même individuellement, nous pouvons couper le courant, modifier les réglages des systèmes de climatisation, éteindre les machines de production pendant les périodes non productives. Dans cet esprit, nous avons lancé la campagne de sensibilisation « We Save Energy » à l'échelle du Groupe afin d'impliquer tous nos employés. Parallèlement, nous intégrons désormais des critères de neutralité CO 2 dans le système de rémunération variable de plus de 5 000 de nos cadres supérieurs, afin de les impliquer dans notre démarche.



Nous transformons déjà nos produits en travaillant étroitement avec notre écosystème

Nous ne nous contentons pas de repenser nos modes de production, nous nous efforçons également de parvenir à des produits neutres en CO 2 : en modifiant la manière dont nous les concevons, les produisons et les recyclons. Nous nous orientons vers des architectures plus frugales et allégées. Les constructeurs attendent désormais de nous que nous utilisions davantage de matériaux recyclés, et c'est exactement ce que nous faisons. Grâce au partenariat que nous avons récemment signé avec Veolia, par exemple, nous visons à atteindre 30 % de plastiques recyclés pour l'intérieur des véhicules que nous produisons d'ici 2025.

Chacun de nos produits sera durable à terme : notre « Seat for the Planet » par exemple, un siège dont l'empreinte CO 2 actuelle est réduite de moitié grâce à une architecture allégée, de l'acier vert et des plastiques contenant des éléments recyclés. Notre division dédiée aux matériaux durables accélère cette transformation.

Clients, fournisseurs, partenaires, réseaux d'entreprises tels que Entreprises pour l'Environnement, Movin'On ou le French Business Climate Pledge, ...nous impliquons toute notre chaîne de valeur dans cette transformation pour faire évoluer notre industrie.

Cette aventure collective prend de l'ampleur, et nous sommes ravis d'organiser le tout premier Sustainability Day de FORVIA le 4 novembre pour présenter les actions et les technologies qui ouvrent la voie à notre ambition Zéro émission nette 2045.