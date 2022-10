Faurecia : La méthode de Faurecia pour trouver des alternatives à faible empreinte carbone au cuir animal

Texte

Les partenaires ont associé leur expertise en termes de matériaux afin de trouver la bonne formulation qui permet d'obtenir une meilleure durabilité, une meilleure élasticité et un toucher de haute qualité. Faurecia est dotée d'une grande expérience quant à l'utilisation de fibres naturelles telles que le chanvre et de matériaux recyclés, dans la création de composés légers et dans l'expertise en termes de coupe, de couture et de finition.

Le premier prototype a été développé en moins d'un an et est basé sur une composition multicouche innovante- l'une incorporant du matériau PET (Polyéthylène Téréphtalate) recyclé et l'autre du chanvre pour remplacer le PVC. Ceci représente un contenu naturel et recyclé de 15% au total. Une première solution d'Ecorium a été présentée par Faurecia dans ses sièges et intérieurs lors des salons Auto Shanghai et IAA Transportation, en 2021.