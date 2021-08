Faurecia : Les services après-vente de Faurecia renforcent l'économie circulaire dans le secteur automobile

Texte

Dans le cadre de ses efforts pour générer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement, Faurecia entend soutenir la durabilité à chaque étape du cycle de vie de ses produits. Cela commence par la conception, les matériaux utilisés et les processus de fabrication, et se termine par leur recyclage, leur remplacement ou leur réparation, renforçant ainsi l'économie circulaire de l'industrie automobile.

Les lois françaises et européennes sur la réduction des déchets encouragent les industries, comme les ateliers de réparation du secteur automobile, à proposer aux consommateurs des pièces remanufacturées ou remises à neuf. Depuis plus de 10 ans, Faurecia Service, une entité de Faurecia Clean Mobility, propose aux équipementiers et aux flottes des services de refabrication et de remise à neuf des filtres à particules diesel (DPF), dans le but de prolonger la durée de vie des produits et de garantir des performances optimales tout au long de leur cycle de vie.

« Tirant parti de la position de Faurecia en tant que fournisseur de rang 1, nous avons proposé notre service de remise à neuf lesdes DPF bien avant l'entrée en vigueur de la réglementation européenne », déclare Teddy Roussel, directeur de l'OES et de Faurecia Service. « La prise de conscience environnementale a agi comme un accélérateur de la demande de pièces remanufacturées. Pour Faurecia, le développement de ce modèle économique génère de la valeur ainsi que de nouvelles opportunités pour les acteurs de notre chaîne d'approvisionnement, tout en favorisant la durabilité. »

En ce qui concerne les systèmes d'échappement, les services de nettoyage et de réparation rétablissent la capacité de filtration, garantissant ainsi leur conformité aux réglementations sur les émissions et prolongeant leur durée de vie. Les filtres à particules diesel peuvent s'encrasser avec le temps, en particulier ceux des véhicules utilisés dans les zones urbaines (le DPF est normalement conçu pour fonctionner à son meilleur niveau pendant environ 150 000 km mais les conducteurs urbains peuvent constater que le leur est encrassé après seulement 75 000 km).

Notre équipe basée à Messei, en Normandie, propose depuis plus de 10 ans des services de remise à neuf des DPF aux constructeurs automobiles, traitant environ 50 000 pièces par an. Ce service est actuellement disponible pour les véhicules légers et utilitaires. Le nettoyage et la réparation du DPF, qui peuvent être effectués au moins deux fois sur chaque filtre, peuvent tripler son cycle de vie. Nos services de remise à neuf, en plus de réduire l'impact environnemental de nos produits, constituent une option économique avantageuse : les clients peuvent économiser jusqu'à 50 % avec un DPF remis à neuf par rapport à une pièce neuve.

Nos services après-vente aident ainsi les concessionnaires, ainsi que les flottes à être en conformité avec les réglementations sur les déchets. Ils offrent à leurs clients des alternatives au remplacement des pièces neuves qui sont rentables et plus respectueuses de l'environnement. Le fonctionnement optimal des DPF est bien sûr important pour la qualité de l'air, un enjeu vital pour les zones urbaines. Les avantages commerciaux du développement de l'économie circulaire dans le secteur automobile sont clairs pour chaque acteur, avec des possibilités d'améliorer les offres de produits et de construire ou de renforcer les relations avec les clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

