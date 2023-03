Faurecia : Morgan Stanley dégrade, le titre décroche

Le titre Faurecia accuse lundi le plus fort repli de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Morgan Stanley, que ces derniers justifient par des questions de valorisation.



Vers 11h30, l'action de l'équipementier automobile lâche plus de 8,8% alors que que l'indice SBF 120 cède dans le même temps autour de 2,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Morgan Stanley expliquent avoir abaissé leur recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', tout en maintenant leur objectif de cours à 20 euros.



'Après un rally de 35% depuis le mois d'octobre, et un cours de Bourse qui a doublé par rapport à ses plus bas, nous pensons que le profil risque-rendement du titre est devenu plus mitigé', explique le bureau d'études.



Au sein du secteur, Morgan Stanley dit désormais préférer l'action Valeo ainsi que celles des fabricants de pneumatiques.



