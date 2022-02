Faurecia : Nominations au sein du Comité exécutif de Faurecia

Texte

Olivier Durand, 53 ans, débute sa carrière au sein du groupe Adecco en 1993 en tant que contrôleur régional, basé à Singapour. Après avoir déménagé à Pékin, il rejoint Schneider Electric en tant qu'analyste financier de 1994 à 1997. Il travaille ensuite pour Alcatel, d'abord en tant qu'analyste financier de 1997 à 2000, puis en tant que contrôleur de l'activité wireless de 2000 à 2004. Cette même année, Olivier Durand devient Directeur financier d'Alcatel-Lucent Chine, poste basé à Shanghai et qu'il occupe jusqu'en 2008. De retour en France en 2008, il occupe le poste de Contrôleur de gestion Groupe chez Alcatel-Lucent avant d'en devenir le Directeur général et le Directeur financier en 2016. Olivier Durand rejoint Faurecia en 2017. Il occupe le poste de Directeur financier adjoint du Groupe jusqu'en 2021, avant de diriger l'activité Clarion Electronics en tant que Vice-Président Exécutif. Il est titulaire d'un master d'HEC Paris en contrôle financier et en finance.

Olivier Lefebvre, 49 ans, a acquis une importante expérience au cours de 26 années passées chez Faurecia, à travers divers rôles clés en matière d'opérations, de développement commercial, de gestion de programmes et de leadership régional. Il a notamment été Directeur des opérations européennes de 2006 à 2010 et Vice-Président de la division Amérique du Sud de 2014 à 2017. Il est actuellement Senior Vice-Président de de la division Seat Structure & Systems au sein de l'activité Seating. Olivier est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers.

Christopher Mokwa, 38 ans, a commencé sa carrière en 2008 chez McKinsey & Company en tant que consultant en gestion après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à l'Université de Cologne (Allemagne) et également étudié à la NYU Stern School of Business à New York (États-Unis). Depuis 2017, Christopher Mokwa est responsable de la stratégie et des fusions et acquisitions de HELLA. Depuis 2019, il a la responsabilité des activités digitales de HELLA en qualité de Chief Digital Officer. Il a récemment co-dirigé la combinaison de Faurecia et HELLA, en tant que Chief Integration Officer.