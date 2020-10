Faurecia : Rassuré par les conditions de marché, Faurecia relève ses objectifs pour le S2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a révisé en hausse vendredi ses perspectives pour le second semestre 2020, après avoir réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur à ses propres prévisions au troisième trimestre, en dépit des incertitudes liées à la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

"L'amélioration des conditions de marché et la confirmation des effets positifs de nos mesures pour renforcer davantage la résilience, améliorer la génération de trésorerie et maintenir une structure financière saine nous permettent de revoir à la hausse notre 'guidance' pour le second semestre", a déclaré le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, cité dans un communiqué.

Pour le second semestre, Faurecia prévoit désormais une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes, attendues au moins égales à 8 milliards d'euros. Sur la période, le flux de trésorerie devrait atteindre au moins 700 millions d'euros.

En juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, la filiale de Groupe PSA avait indiqué anticiper une marge opérationnelle d'environ 4,5% des ventes et un flux de trésorerie net d'environ 600 millions d'euros, avec des ventes attendues autour de 7,6 milliards d'euros.

Les dirigeants de l'industriel tablent désormais sur un repli de 5% de la production automobile mondiale au second semestre, alors qu'ils craignaient jusque là une chute d'environ 15%.

Pour satisfaire ses nouvelles ambitions, Faurecia entend faire preuve de rigueur en matière de gestion de sa trésorerie, envisageant notamment de réduire de 40% ses dépenses d'investissement sur l'ensemble de l'exercice. L'empreinte industrielle du groupe sera également optimisée, pour un coût de restructuration estimé à 230 millions d'euros cette année.

En données publiées, les ventes de Faurecia sont ressorties en baisse de 7,4% sur un an au troisième trimestre, à 3,87 milliards d'euros. Hors effets de change et de périmètre, les ventes ont diminué de 7%, alors que la production automobile mondiale a sur la même période fléchi de 4,9%, selon des données de IHS Markit citées par Faurecia.

Les ventes trimestrielles de Faurecia sont ressorties globalement conformes aux attentes des analystes. Ces derniers s'attendaient en moyenne, d'après le consensus établi par Factset, à un chiffre d'affaires de 3,92 milliards d'euros pour le compte du troisième trimestre.

Sur neuf mois, les ventes de Faurecia ont atteint 10,04 milliards d'euros, soit une baisse de 23,7% en données publiées et de 26,4% à taux de change et périmètre constants.

Par ailleurs, Faurecia a confirmé ses objectifs pour le moyen terme, visant toujours une marge opérationnelle de 8% et un flux de trésorerie net représentant 4% des ventes en 2022. Ces objectifs sont basés sur la prévision d'un chiffre d'affaires de plus de 18,5 milliards d'euros à cet horizon.

Dans le cadre du projet de fusion entre Groupe PSA et le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pour créer Stellantis, la participation de 46% détenue actuellement par Groupe PSA dans Faurecia devrait être distribuée à l'ensemble des actionnaires de Stellantis, juste après la finalisation de la fusion et à la suite de l'approbation du conseil d'administration du nouvel ensemble et de ses actionnaires.

Groupe PSA et FCA prévoyant la réalisation de leur fusion d'ici à la fin du premier trimestre de 2021 et compte tenu du délai minimum nécessaire à la procédure d'approbation, la distribution des actions Faurecia pourrait intervenir au plus tard au deuxième trimestre de 2021.

Cette opération "contribuera à renforcer sensiblement le flottant et la liquidité du titre", a rappelé Faurecia dans son communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE FAURECIA :

http://www.faurecia.com/fr/finance

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2020 01:18 ET (05:18 GMT)