Faurecia : Symbio, Faurecia et Michelin sélectionnés par la California Energy Commission, pour le développement d'un camion à hydrogène

L'hydrogène est parfaitement adapté à la décarbonation des mobilités lourdes. Il offre des avantages distinctifs comme une plus grande autonomie, une charge utile plus élevée, un espace de stockage disponible plus important et un coût total de possession (TCO) réduit. Il est particulièrement intéressant pour l'usage intensif des véhicules commerciaux qui ont besoin d'une plus grande autonomie et d'un temps de rechargement plus court afin de maximiser les temps de fonctionnement.

Faurecia, société du Groupe FORVIA, apportera son expertise dans le développement des systèmes de stockage d'hydrogène en fournissant un dispositif complet composé de cinq réservoirs homologués à 700 bars. Au coeur d'un écosystème en pleine expansion, s'appuyant sur des partenariats commerciaux et technologiques, Faurecia couvre 75% de la filière hydrogène et propose des solutions à haute valeur technologique. Grâce à sa présence mondiale au travers de ses 3 usines de production de réservoirs, son savoir-faire en matière d'intégration de systèmes et son centre d'expertise R&D sur l'hydrogène, Faurecia a gagné la confiance de ses clients. Aujourd'hui, Faurecia équipe d'ores et déjà les véhicules commerciaux et utilitaires légers à hydrogène de constructeurs renommés tels que Stellantis, Hyundai et Hyvia.

De son côté, Michelin fournira des pneus à faible résistance au roulement qui allient sécurité, longévité, protection de l'environnement et capacité de charge accrue. Avec ces pneus technologiquement avancés, adaptés au transport lourd, Michelin soutient la transition vers des solutions de mobilité électrique plus propres, plus efficaces et offrant une plus grande autonomie. En 20 ans, l'efficacité énergétique des pneus Michelin a augmenté de 20%. Michelin apporte également près de 20 ans d'expérience dans le développement de technologies de piles à hydrogène.

Pour sa part, Symbio concevra, développera et intègrera sur une plateforme Freightliner Casacadia, un système de piles à combustible pour poids lourds long-courriers basé sur sa technologie StackPack, intégrant le système de stockage d'hydrogène de Faurecia ainsi que les pneus faible résistance Michelin. Symbio, filiale conjointe de Faurecia et Michelin, est un fabricant mondial de piles à combustible qui bénéficie de plus de 30 ans d'expérience combinée dans le développement de systèmes hydrogène et l'intégration de véhicules. Symbio est fière de la confiance que lui porte Stellantis en l'associant au 1er lancement mondial de véhicules commerciaux légers à hydrogène. Enfin, le Groupe construit actuellement l'une des plus grandes usines de piles à combustible d'Europe et un centre d'innovation de classe internationale à Lyon, en France, qui doivent être opérationnels en 2023. Symbio a l'ambition d'étendre sa présence en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

GTI, organisme de référence en recherche et formation concevant des solutions vers la transition énergétique, dirigera l'administration et la gestion du projet, fournira des recommandations techniques et assurera la collecte des données. Les autres partenaires du projet sont Total Transportation Services (TTSI), le gestionnaire de flotte qui fera la démonstration du camion,Frontier Energy, en charge de la sensibilisation de la communauté et Ricardo Strategic Consulting, responsable de l'analyse des données de démonstration.

Southern California Gas Company (SoCalGas) et Utilization Technology Development (UTD), consortium mondial de leaders du gaz naturel, apporteront leur soutien financier au projet.