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FAURECIA SE

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08:01Faurecia a bouclé son augmentation de capital et levé 705 millions d'euros
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08:00Faurecia boucle son augmentation de capital de 705 mlns
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Faurecia boucle son augmentation de capital de 705 mlns

22/06/2022 | 08:00
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22 juin (Reuters) - Faurecia SE:

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DUN MONTANT DENVIRON EUR 705 MLNS

* ÉMISSION DE 45 482 154 ACTIONS NOUVELLES DE EUR 7,00 DE VALEUR NOMINALE CHACUNE À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 15,50 EUROS

* A LISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION QUI SEST ACHEVÉE LE 17 JUIN 2022, LA DEMANDE TOTALE SEST ÉLEVÉE À ENVIRON 85,0 MLNS DACTIONS, SOIT ENVIRON EUR 1,3 MD, POUR UN TAUX DE SOUSCRIPTION DE 187%

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DES ACTIONS NOUVELLES SONT PRÉVUS LE 24 JUIN 2022

* AUGMENTATION DE CAPITAL DESTINÉE À REFINANCER PARTIELLEMENT LACQUISITION DE HELLA EN PERMETTANT DE REMBOURSER UNE PARTIE DU CRÉDIT-RELAIS MIS EN PLACE

* LES ACTIONS SERONT, DÈS LEUR ÉMISSION, IMMÉDIATEMENT ASSIMILÉES AUX ACTIONS EXISTANTES FAURECIA ET SERONT NÉGOCIÉES SUR LA MÊME LIGNE DE COTATION Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA SE 1.49%21.17 Cours en temps réel.-44.16%
HELLA GMBH & CO. KGAA 0.60%66.65 Cours en différé.7.50%
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Données financières
CA 2022 23 620 M 24 931 M -
Résultat net 2022 207 M 219 M -
Dette nette 2022 8 162 M 8 615 M -
PER 2022 18,0x
Rendement 2022 3,24%
Capitalisation 3 208 M 3 386 M -
VE / CA 2022 0,48x
VE / CA 2023 0,39x
Nbr Employés 111 140
Flottant 86,7%
Graphique FAURECIA SE
Durée : Période :
Faurecia SE : Graphique analyse technique Faurecia SE | Zone bourse
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Tendances analyse technique FAURECIA SE
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TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Clôture 21,17 €
Objectif de cours Moyen 36,64 €
Ecart / Objectif Moyen 73,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Koller Chief Executive Officer & Director
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FAURECIA SE-44.16%3 386
DENSO CORPORATION-24.44%40 701
APTIV PLC-47.35%23 528
MAGNA INTERNATIONAL INC.-28.00%16 580
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.-10.59%15 940
WEICHAI POWER CO., LTD.-17.43%15 829