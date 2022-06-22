Faurecia boucle son augmentation de capital de 705 mlns

22 juin (Reuters) - Faurecia SE:
* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC
MAINTIEN
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DUN MONTANT DENVIRON EUR
705 MLNS
* ÉMISSION DE 45 482 154 ACTIONS NOUVELLES DE EUR 7,00 DE
VALEUR
NOMINALE CHACUNE À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 15,50
EUROS
* A LISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION QUI SEST ACHEVÉE
LE 17
JUIN 2022, LA DEMANDE TOTALE SEST ÉLEVÉE À ENVIRON 85,0 MLNS
DACTIONS, SOIT ENVIRON EUR 1,3 MD, POUR UN TAUX DE SOUSCRIPTION
DE 187%
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON ET L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR
EURONEXT PARIS DES ACTIONS NOUVELLES SONT PRÉVUS LE 24 JUIN 2022
* AUGMENTATION DE CAPITAL DESTINÉE À REFINANCER
PARTIELLEMENT
LACQUISITION DE HELLA EN PERMETTANT DE REMBOURSER UNE PARTIE DU
CRÉDIT-RELAIS MIS EN PLACE
* LES ACTIONS SERONT, DÈS LEUR ÉMISSION, IMMÉDIATEMENT
ASSIMILÉES
AUX ACTIONS EXISTANTES FAURECIA ET SERONT NÉGOCIÉES SUR LA MÊME
LIGNE DE COTATION
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)