Faurecia compte améliorer sa rentabilité et ses ventes entre 2021 et 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé lundi vouloir renouer en 2021 avec une rentabilité proche de l'avant-crise et s'est fixé une feuille de route jusqu'en 2025, alors que ses résultats annuels ont pâti de la pandémie en 2020.

En amont d'une journée dédiée aux investisseurs, le groupe a livré ses perspectives financières à moyen terme, confirmant ses objectifs pour 2022, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8% et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires.

Le groupe a également annoncé des objectifs à l'horizon 2025. Faurecia vise à cette échéance des revenus supérieurs ou égaux à 24,5 milliards d'euros, traduisant une croissance organique d'environ 11% entre 2021 et 2025 et une surperformance moyenne de l'évolution de la production automobile mondiale de 500 points de base. Faurecia compte également parvenir à une marge opérationnelle représentant plus de 8% de ses ventes et à un flux de trésorerie correspondant à près de 4,5% de ses ventes.

"Le groupe devrait fortement surperformer le marché au cours des cinq prochaines années, et Faurecia est particulièrement bien placé sur les segments à forte croissance des véhicules haut de gamme, électriques et utilitaires, ainsi qu'en Chine", a indiqué Patrick Koller, le directeur général de Faurecia, cité dans un communiqué.

40% du cash-flow consacré aux dividendes et aux rachats d'actions

"La stratégie d'allocation du cash-flow net de Faurecia est confirmée, avec 40% dédiés aux dividendes et aux rachats d'actions et 60% dédiés au désendettement et aux acquisitions bolt-on [stratégiques, NDLR]", a expliqué Faurecia dans un communiqué.

Faurecia a livré ces perspectives de moyen terme alors que son actionnaire de référence Stellantis, le constructeur issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, tiendra début mars une assemblée générale extraordinaire pour approuver la distribution à ses actionnaires de sa participation d'environ 39% dans Faurecia. A l'issue de cette opération, Faurecia lancera un plan d'actionnariat salarié devant représenter au maximum 2% du capital.

A plus court terme, Faurecia a également dévoilé ses objectifs pour 2021. L'équipementier vise des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une surperformance de la croissance de la production automobile de 600 points de base. Faurecia a indiqué avoir pris comme hypothèse une production auomobile mondiale de 76,6 millions de véhicules, soit moins que les 80,9 millions sur lesquels table IHS Markit dans ses dernières prévisions. Le groupe a justifié cette prudence en citant les incertitudes liées à la pandémie mondiale et à la pénurie de composants électroniques. Faurecia juge néanmoins que cette pénurie pourrait être résorbée au second semestre 2021.

L'équipementier vise également pour 2021 une marge opérationnelle représentant 7% de ses ventes, soit un taux proche des 7,2% de 2019, un flux de trésorerie libre net de l'ordre de 500 millions d'euros et un ratio dette nette/Ebitda (excédent brut d'exploitation) inférieur à 1,5.

Redressement progressif des ventes en 2020

En 2020, les résultats de Faurecia ont été pénalisés par la crise sanitaire, même si ses ventes se sont progressivement redressées.

L'an passé, Faurecia a accusé une perte nette de 379 millions d'euros, contre un bénéfice net de 590 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a diminué de 68,3% sur un an, à 406 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 2,8%. Les ventes de Faurecia ont reculé de 17,5% en 2020, à 14,7 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la baisse a atteint 19,6%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 14,54 milliards d'euros, un résultat opérationnel de 387 millions d'euros et une perte nette de 115 millions d'euros.

Le groupe, qui visait un flux de trésorerie net d'au moins 700 millions d'euros au second semestre, a généré un cash-flow de 1,05 milliard d'euros sur cette période. Sur l'ensemble de l'anné écoulée, le flux de trésorerie net s'est inscrit à 6 millions d'euros, contre 587 millions d'euros en 2019.

Faurecia a indiqué qu'il proposerait le versement lors de la prochaine assemblée générale d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice écoulé, après avoir renoncé à verser un dividende en 2020.

