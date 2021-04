Faurecia confirme ses objectifs 2021 après une croissance organique de 12,2% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a confirmé lundi ses objectifs pour 2021, alors que ses ventes ont progressé de plus de 12% au premier trimestre, soit un peu moins que la production automobile mondiale.

"La croissance organique des ventes a été solide au sein de nos différentes activités, malgré la pénurie de composants durant ce trimestre. La croissance a été particulièrement forte en Chine, où nos ventes ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019", a indiqué le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, cité dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes de la société ont augmenté de 8,9% sur un an, à 4 milliards d'euros. Hors effets de change et de périmètre, les ventes ont enregistré une croissance de 12,2%, alors que la production automobile mondiale a progressé de 12,8% au premier trimestre, selon des données de IHS Markit citées par Faurecia.

Le groupe a indiqué que cette sous-performance de 60 points de base par rapport à la production automobile était due à un effet défavorable du "mix" géographique, estimé à environ 900 points de base.

Faurecia juge que le retournement de cet effet défavorable et le démarrage de la production de nouveaux programmes dans son activité de sièges ("seating") contribueront à accélérer la croissance de ses ventes au deuxième trimestre ainsi que sa surperformance par rapport à la production automobile mondiale.

Pour l'ensemble de 2021, Faurecia a confirmé anticiper une production automobile mondiale de 76,6 millions de véhicules et a réitéré l'ensemble de ses objectifs. Le groupe continue d'anticiper des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une surperformance organique de l'évolution de la production automobile de plus de 600 points de base. Il prévoit également une marge opérationnelle d'environ 7% et un flux de trésorerie net de l'ordre de 500 millions d'euros. La société compte également abaisser son ratio de dette nette rapportée à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à moins de 1,5 à la fin de l'exercice.

Faurecia a également confirmé l'ensemble de ses objectifs de plus long terme. Pour 2022, l'équipementier anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8% et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires. Pour 2025, Faurecia table sur des revenus supérieurs ou égaux à 24,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle représentant plus de 8% de ses ventes et un flux de trésorerie correspondant à près de 4,5% de ces mêmes ventes.

Le début de l'année 2021 de Faurecia a été marqué par son émancipation de son actionnaire de référence, PSA, après la fusion de ce dernier avec Fiat Chrysler. Le mois dernier, Stellantis, le constructeur issu du mariage entre les deux groupes automobiles, a distribué à ses actionnaires sa participation d'environ 39% au capital de Faurecia, augmentant sensiblement le flottant de l'équipementier automobile.

