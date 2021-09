Faurecia : devient membre de l'association française Entreprises pour l'Environnement (EpE), marquant son engagement en faveur de l'environnement

Texte

Convaincu que les problématiques environnementales sont un défi majeur pour l'humanité, Faurecia intègre dans sa stratégie le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la réduction de consommation des ressources. Le Groupe a défini une feuille de route pour atteindre la neutralité en CO 2 pour ses émissions internes d'ici 2025 - scopes 1 et 2 - et réduire de moitié ses émissions contrôlées du scope 3 d'ici 2030. Faurecia vise la neutralité totale en CO 2 d'ici 2050, incluant la phase d'utilisation de ses produits.

Déployé depuis 2020, ce plan d'action a été approuvé par l'initiative Science Based Target (SBTi) et est compatible avec la trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, correspondant au scénario le plus ambitieux de l'accord de Paris. Faurecia s'associe à un écosystème d'acteurs clés pour réduire la consommation d'énergie et utiliser des énergies renouvelables sur l'ensemble de ses sites. Toutes ces actions s'articulent autour de trois principes : utiliser moins, mieux, plus longtemps. Le Groupe s'engage également dans l'économie circulaire et investit significativement dans les matériaux durables pour réduire l'empreinte environnementale de ses produits, ainsi que dans les batteries et les technologies hydrogène pour une mobilité zéro émission.

.