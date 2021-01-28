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Faurecia : évoquera le 22 février les conséquences de l'arrivée de Stellantis comme premier actionnaire

28/01/2021 | 18:28
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28 janvier (Reuters) - FAURECIA SE:

* LE CHANGEMENT DE STRUCTURE ACTIONNARIALE DE FAURECIA À VENIR OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES, QUI SERONT PRÉSENTÉES LE 22 FÉVRIER 2021 LORS DUNE JOURNÉE INVESTISSEURS

* LA RÉALISATION DE LA FUSION ENTRE FCA ET LE GROUPE PSA, EFFECTIVE DEPUIS LE 16 JANVIER 2021, A DONNÉ NAISSANCE AU NOUVEAU GROUPE STELLANTIS, QUI EST DÉSORMAIS LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE FAURECIA

* DANS LE CADRE DE CE CHANGEMENT MAJEUR DACTIONNARIAT, FAURECIA A NOMMÉ LAZARD ET JP MORGAN COMME CO-FINANCIAL ADVISERS, ET BERENBERG ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME FLOWBACK MANAGERS

* FAURECIA SE FÉLICITE DE LA DÉCISION DE STELLANTIS DE DISTRIBUER EN NATURE À SES ACTIONNAIRES LES ACTIONS FAURECIA, CETTE DISTRIBUTION SERA SOUMISE À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE STELLANTIS QUI SE TIENDRA LE 8 MARS 2021

* CETTE DISTRIBUTION AUGMENTERA LE FLOTTANT DE FAURECIA, AMÉLIORERA SON PROFIL SUR LES MARCHÉS FINANCIERS ET PERMETTRA AU GROUPE D'AFFIRMER SA STRATÉGIE EN TANT QUE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE

* LA JOURNÉE INVESTISSEURS DONNERA UNE VISION DENSEMBLE DE LA STRATÉGIE ET DES PERSPECTIVES À MOYEN TERME DU GROUPE ET DE SES ACTIVITÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2020 -234 M -284 M -
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PER 2020 -22,4x
Rendement 2020 0,90%
Capitalisation 5 654 M 6 839 M -
VE / CA 2020 0,60x
VE / CA 2021 0,49x
Nbr Employés 104 672
Flottant 59,5%
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Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
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