Faurecia : évoquera le 22 février les conséquences de l'arrivée de Stellantis comme premier actionnaire

28 janvier (Reuters) - FAURECIA SE:
* LE CHANGEMENT DE STRUCTURE ACTIONNARIALE DE FAURECIA À
VENIR
OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES, QUI SERONT PRÉSENTÉES LE 22
FÉVRIER 2021 LORS DUNE JOURNÉE INVESTISSEURS
* LA RÉALISATION DE LA FUSION ENTRE FCA ET LE GROUPE PSA,
EFFECTIVE DEPUIS LE 16 JANVIER 2021, A DONNÉ NAISSANCE AU
NOUVEAU GROUPE STELLANTIS, QUI EST DÉSORMAIS LE PRINCIPAL
ACTIONNAIRE DE FAURECIA
* DANS LE CADRE DE CE CHANGEMENT MAJEUR DACTIONNARIAT,
FAURECIA A
NOMMÉ LAZARD ET JP MORGAN COMME CO-FINANCIAL ADVISERS, ET
BERENBERG ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME FLOWBACK MANAGERS
* FAURECIA SE FÉLICITE DE LA DÉCISION DE STELLANTIS DE
DISTRIBUER
EN NATURE À SES ACTIONNAIRES LES ACTIONS FAURECIA, CETTE
DISTRIBUTION SERA SOUMISE À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE STELLANTIS QUI SE TIENDRA LE 8 MARS
2021
* CETTE DISTRIBUTION AUGMENTERA LE FLOTTANT DE FAURECIA,
AMÉLIORERA SON PROFIL SUR LES MARCHÉS FINANCIERS ET PERMETTRA AU
GROUPE D'AFFIRMER SA STRATÉGIE EN TANT QUE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE
* LA JOURNÉE INVESTISSEURS DONNERA UNE VISION DENSEMBLE DE
LA
STRATÉGIE ET DES PERSPECTIVES À MOYEN TERME DU GROUPE ET DE SES
ACTIVITÉS
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(Gdansk Newsroom)