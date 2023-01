NANTERRE (FRANCE)

18 JANVIER 2023

FAURECIA FINALISE LE REFINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE HELLA EN PLAÇANT AVEC SUCCES 250 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR



Faurecia S.E., société du groupe FORVIA, annonce le succès d’une émission d’Obligations Additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% (les "Obligations Additionnelles") à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. Faurecia a placé ces Obligations Additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%.

Faurecia affectera le produit net de l’émission de ces Obligations Additionnelles au remboursement complet du Bridge-to-Bond et du Bridge-to-Equity liés à l’acquisition de HELLA et à ses besoins de financement.

Les Obligations Additionnelles ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market).

La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 1er février 2023.

Olivier DURAND, le Directeur financier du Groupe, a déclaré :

« Nous sommes très heureux du résultat de ce placement privé. Cela nous permet d’achever le remboursement du Bridge-to-Bond et du Bridge-to-Equity liés à l’acquisition de HELLA. Nous l’avons fait avant les échéances et à un coût moyen raisonnable. »

AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les obligations offertes par Faurecia (les "Obligations") ne pourront être vendues aux Etats-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées d'enregistrement. L’offre d’Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des Obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

L'offre et la vente des Titres seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cetteannonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (le “FSMA”), par conséquent, les Obligations ne feront pas l’objet de publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes (i) disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ "Ordonnance") (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein du Royaume Uni.

Ni le contenu du site internet de Faurecia, ni le contenu de tout site internet accessible par hyperlink depuis le site de Faurecia, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

