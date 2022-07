Faurecia : le titre s'envole après les résultats

Le titre s'envole de près de 3% après l'annonce des résultats. Stifel estime que le résultat opérationnel de Faurecia pour le premier semestre 2022 est supérieur de 3,6% aux attentes du consensus, grâce à une croissance organique robuste, qui s'est accélérée au 2ème trimestre 22 (+17% contre +1,1% au 1er trimestre) malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation des coûts.



Suite à cette annonce, Stifel réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 33,50 E.



' La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 3,7% (en ligne avec le consensus). La contribution de Hella (intégrée depuis cinq mois) a été relutive (marge de 4,7%) ' indique Stifel.



Les prévisions pour l'année complète sont maintenues. L'analyste estime que la marge opérationnelle ajustée pour l'ensemble devrait se situer entre 4% et 5% et le FCF devrait être à l'équilibre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.