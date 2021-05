Faurecia : Assemblée générale mixte du 31 mai 2021 - Mise à disposition des documents préparatoires

Nanterre (France), 10 mai 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 31 MAI 2021

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’assemblée générale mixte se tiendra à huis clos le lundi 31 mai 2021, à 14 heures, au siège social, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 23 avril 2021 et l’avis de convocation a été publié au BALO ainsi que dans les Petites Affiches du 10 mai 2021. Les principales modalités de participation à l’assemblée générale sont rappelées dans ces avis ainsi que dans la brochure de convocation à l’assemblée.

Les documents précités ainsi que tout autre document et renseignement prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables sont consultables sur le site internet de la Société (www.faurecia.com) et/ou disponibles selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Afin de favoriser le dialogue actionnarial, une solution permettant de poser des questions en plus du dispositif légal des questions écrites est proposée aux actionnaires. Les modalités de cette solution seront décrites prochainement dans la section assemblée générale du site internet de la Société.

L’assemblée sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet relative à l’assemblée générale annuelle 2021, accessible sur le site internet de la Société, qui contient toutes les informations utiles sur cette assemblée :

https://www.faurecia.com/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblees-generales

