Faurecia : Place 400 Millions D'euros D'obligations Senior Vertes

17 mars (Reuters) - FAURECIA SE:
* FAURECIA PLACE AVEC SUCCÈS 400 MILLIONS D'EUROS
D'OBLIGATIONS
SENIOR VERTES, DE MATURITÉ 2029
* A PLACÉ LES OBLIGATIONS VERTES 2029 AVEC UN COUPON DE
2.375%
* LA DATE D'ÉMISSION ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES
OBLIGATIONS EST
PRÉVUE POUR LE 22 MARS 2021.
* IL S'AGIT DE L'ÉMISSION INAUGURALE D'OBLIGATIONS VERTES DE
FAURECIA, RÉALISÉE DANS LE CADRE DU GREEN BOND FRAMEWORK MIS EN
PLACE PAR LE GROUPE EN MARS 2021.
Texte original [https://bit.ly/2OJuuJV]
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(Gdansk Newsroom)