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Faurecia : Place 400 Millions D'euros D'obligations Senior Vertes

17/03/2021 | 19:06
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17 mars (Reuters) - FAURECIA SE:

* FAURECIA PLACE AVEC SUCCÈS 400 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR VERTES, DE MATURITÉ 2029

* A PLACÉ LES OBLIGATIONS VERTES 2029 AVEC UN COUPON DE 2.375%

* LA DATE D'ÉMISSION ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVUE POUR LE 22 MARS 2021.

* IL S'AGIT DE L'ÉMISSION INAUGURALE D'OBLIGATIONS VERTES DE FAURECIA, RÉALISÉE DANS LE CADRE DU GREEN BOND FRAMEWORK MIS EN PLACE PAR LE GROUPE EN MARS 2021. Texte original [https://bit.ly/2OJuuJV] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 16 775 M 19 966 M -
Résultat net 2021 534 M 635 M -
Dette nette 2021 2 761 M 3 287 M -
PER 2021 12,8x
Rendement 2021 2,48%
Capitalisation 6 404 M 7 614 M -
VE / CA 2021 0,55x
VE / CA 2022 0,47x
Nbr Employés 113 931
Flottant 59,5%
Graphique FAURECIA SE
Durée : Période :
Faurecia SE : Graphique analyse technique Faurecia SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FAURECIA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 50,87 €
Dernier Cours de Cloture 46,56 €
Ecart / Objectif Haut 28,9%
Ecart / Objectif Moyen 9,25%
Ecart / Objectif Bas -14,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Patrick Koller Chief Executive Officer & Director
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FAURECIA SE11.10%7 427
DENSO CORPORATION20.20%52 314
APTIV PLC13.09%41 268
MAGNA INTERNATIONAL INC.28.50%27 834
CONTINENTAL AG-2.93%27 137
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD18.79%24 573
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