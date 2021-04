Faurecia : Reporting détaillé du 05 avril 2021 au 09 avril 2021 (French only) 12/04/2021 | 19:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nanterre, le 12 avril 2021 Déclaration des transactions sur actions propres Période du 5 avril 2021 au 9 avril 2021 (article 241-4, I Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et position-recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04) Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 09:07 FR0000121147 47,5200 EUR 122 XPAR AOB6ulfvSWasEHTsoqce-wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 09:07 FR0000121147 47,5100 EUR 122 XPAR 9RFA5MYVTQ6Siw1zCAUU0gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 09:14 FR0000121147 47,5100 EUR 131 XPAR tj0QkotvRyW5eto_34ek0QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 09:31 FR0000121147 47,8400 EUR 126 XPAR HwqsMfqCS9exQC8emmqIwwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 09:57 FR0000121147 47,5000 EUR 152 XPAR GcNV_YH5T6e12c3AfNq-BQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:15 FR0000121147 47,9300 EUR 131 XPAR t9S0uxiLS_iS5dmt86h_rgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:21 FR0000121147 47,8600 EUR 79 XPAR pdo9Hw7BR8G6SY8gjSC95QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:21 FR0000121147 47,8600 EUR 55 XPAR TPSUx0CcRz-rJLAB7OilgwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:51 FR0000121147 48,0000 EUR 133 XPAR SjNMvQxkR3K9RpVFgZVhFQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:51 FR0000121147 47,9800 EUR 121 XPAR LPzmzxG8TP2y7XyfaZ7n4QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:51 FR0000121147 47,9800 EUR 12 XPAR JTYT2qFOTAukLJxZLgks-AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 10:51 FR0000121147 47,9800 EUR 123 XPAR PJ_yQ1epTP2JTOIxilokpwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 11:40 FR0000121147 48,7300 EUR 49 XPAR jDHGVltuREyqA43EV0OOzAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 11:40 FR0000121147 48,7300 EUR 84 XPAR VR-nsyAWQHOtRH6txUdpPAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 11:40 FR0000121147 48,7100 EUR 122 XPAR qZTBu-NATQyyDTNnxfBFbAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 11:40 FR0000121147 48,7100 EUR 112 XPAR mfO4hpjqTvCg5l3Y9umoHgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/04/2021 11:40 FR0000121147 48,7100 EUR 19 XPAR zg9DRmnPS-yEJKn-wf1UrQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 09:59 FR0000121147 50,2200 EUR 130 XPAR 2qWwv0LpSHunVsxbQEAGFwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 09:59 FR0000121147 50,2000 EUR 125 XPAR gQlxAgCtQJCe8lBvou7mbQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 10:09 FR0000121147 50,0400 EUR 131 XPAR H_T1D4_wTp6tW7-lMcaTSgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 10:44 FR0000121147 49,8200 EUR 129 XPAR BpbPFYtyQfykC8LLtmFmawA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 10:54 FR0000121147 50,0200 EUR 136 XPAR WNRUiRmgSRiaXc-1l-ffWQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 10:54 FR0000121147 50,0000 EUR 132 XPAR zczC7hlEQTmqGGj4a7gT4QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 11:03 FR0000121147 50,0200 EUR 133 XPAR aiVL_il8S12f9XIL-z3G-wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 11:39 FR0000121147 49,6300 EUR 131 XPAR yx1dWuUVTLmINwCOY56p4wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:00 FR0000121147 49,6000 EUR 126 XPAR GkEJYkiTScC6hYU21R2jNAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:23 FR0000121147 49,5100 EUR 133 XPAR 2 034 801 787 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:24 FR0000121147 49,5100 EUR 367 XPAR 2 034 801 983 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:34 FR0000121147 49,7200 EUR 261 XPAR 2 034 807 039 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:34 FR0000121147 49,7200 EUR 77 XPAR 2 034 807 040 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:34 FR0000121147 49,7200 EUR 162 XPAR 2 034 807 041 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:38 FR0000121147 49,7600 EUR 500 XPAR 2 034 809 950 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:42 FR0000121147 49,7300 EUR 14 XPAR 2 034 811 816 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:43 FR0000121147 49,7300 EUR 100 XPAR 2 034 812 081 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:43 FR0000121147 49,7300 EUR 18 XPAR 2 034 812 084 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:43 FR0000121147 49,7300 EUR 368 XPAR 2 034 812 085 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 12:57 FR0000121147 49,4900 EUR 145 XPAR X5MxJG_OTxia5k_owMXKygA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 13:22 FR0000121147 49,4900 EUR 134 XPAR 7QL4dtfQRRqYc7g-yKHlLAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 14:42 FR0000121147 49,3300 EUR 41 XPAR XJtdbYXOSB6wh9zUtCSiewA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 15:16 FR0000121147 49,4800 EUR 124 XPAR Yyo29cReTnCcwDDQGSz15gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:00 FR0000121147 49,4900 EUR 19 XPAR QMhOZkIDR_SC2cBgIuNOagA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:01 FR0000121147 49,4500 EUR 121 XPAR hWKz18ADQXmTmCK-xBNyvwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 32 XPAR 9bsH9SYWSfijPmNH_cTh3QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 11 XPAR Mx3g0bNFRVq7V4N0bQY9bwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 6 XPAR yhdE8a6PT_ufxmQywR9GTQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 17 XPAR KwRkn9TVQ7uqr1bPIYYTcgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 13 XPAR chHUf-deS9GhfxHYfL7EqAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 21 XPAR FM-MuEh3StC1tWK-fLFdPgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:05 FR0000121147 49,4200 EUR 21 XPAR cJwySTQCROCMauxiPmco2wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:54 FR0000121147 49,4500 EUR 13 XPAR 8EheoF--QZSpKegj1QlozAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:54 FR0000121147 49,4500 EUR 114 XPAR _10Ke1O_Qm6q31W6OEt0aQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 16:54 FR0000121147 49,4400 EUR 4 XPAR X3bJudafSH2pTiwRSg0e-QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:05 FR0000121147 49,4600 EUR 148 XPAR gryB2yXVRXaiML9e6bpZKAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:10 FR0000121147 49,4500 EUR 155 XPAR rC-sKuwuShS8S4Huxu3XiwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:15 FR0000121147 49,5000 EUR 49 XPAR OZ1U796JRyaTcJ9RokFQIgA Couverture attribution salariés Page 1 of 9 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:15 FR0000121147 49,5000 EUR 148 XPAR mn2jiWfOQJqpwYFt9Q8xjgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:20 FR0000121147 49,4900 EUR 128 XPAR tdi1AaKjTEG4RdHOJBn_GAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/04/2021 17:29 FR0000121147 49,5500 EUR 185 XPAR 2 035 141 472 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 09:02 FR0000121147 50,1400 EUR 125 XPAR zVfeKlt-Q7OC_oNj6cZXUAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 09:25 FR0000121147 50,4000 EUR 163 XPAR 9nWOFhvCTz6QijIVDYw7-AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 09:37 FR0000121147 50,2200 EUR 125 XPAR QKoNB26aR-alH7v9ssHYhQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:01 FR0000121147 49,7900 EUR 184 XPAR FtKRaE5qRceqmD3xcmKMHgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:24 FR0000121147 49,5700 EUR 133 XPAR KCXkttW9R1OW2iOmf2BjeAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:37 FR0000121147 49,5300 EUR 140 XPAR ZDs_GdPoSBCsA_R_pXGhAQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:40 FR0000121147 49,5900 EUR 112 XPAR onkvEn4LTBq_39ju35GKYwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:40 FR0000121147 49,5900 EUR 16 XPAR 9EEqXDUlTwi5WCWbX6e6qwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 10:48 FR0000121147 49,4900 EUR 88 XPAR 9QTSfrzDQ_6pRmEdEq7IxwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 11:30 FR0000121147 49,6800 EUR 130 XPAR BMNtw-QUSc-U3f8BMbCtvQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 11:30 FR0000121147 49,6800 EUR 128 XPAR T-lmDcjkQe6g3Iz68fawTgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 11:46 FR0000121147 49,4700 EUR 120 XPAR hmgcSX2XRTy4ZhpkVLijDAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 11:55 FR0000121147 49,5000 EUR 30 XPAR UX9OuAu0QSy3HyBL_HsiEQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 11:55 FR0000121147 49,5000 EUR 34 XPAR br-XDyrnQFGclkmtU2EgXAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:07 FR0000121147 49,2100 EUR 100 XPAR qk2qCLmcQtyPfp2z-6pxUQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:07 FR0000121147 49,2100 EUR 31 XPAR P4_K_z4ESPecA2P57Ax32QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:37 FR0000121147 48,9600 EUR 145 XPAR YB6uWrpJQ-WaiHT04yd37QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:37 FR0000121147 48,9600 EUR 128 XPAR rZmh_WN8Tkmqpzilu9YdAwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:37 FR0000121147 48,9600 EUR 152 XPAR 0jbsX_n4TD62ivhI3AmmtgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:37 FR0000121147 48,9600 EUR 26 XPAR IifUVjZZTZCZuFv9w9LEdAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 12:37 FR0000121147 48,9600 EUR 124 XPAR fJsjFrYvRGqRnRW_jN24egA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 13:44 FR0000121147 48,8900 EUR 113 XPAR uIyKbO4ASO6tSNvJC2q2NQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 13:44 FR0000121147 48,8900 EUR 14 XPAR X0umud0MSDmI7LScfGOr2wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:05 FR0000121147 48,8300 EUR 94 XPAR 7qqnC97QRBuUVsOdnDaD0gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:05 FR0000121147 48,8300 EUR 53 XPAR 4eUYqPqqQB-ePP2jk1Oh7AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:10 FR0000121147 48,7000 EUR 230 XPAR EMPkQ8FeRK-nzRqSEHgcnAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:10 FR0000121147 48,7000 EUR 150 XPAR GBVpRHfXSHST0DfkNfXQIwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:46 FR0000121147 48,6900 EUR 123 XPAR gMrEKUcJRQqIk-6TvovuIgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:46 FR0000121147 48,6900 EUR 140 XPAR U-q6OA-GQgGvUZ-XviiQMgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:50 FR0000121147 48,4700 EUR 78 XPAR ZYEyCPytQO6UIxh8eRFIKwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 14:50 FR0000121147 48,4700 EUR 50 XPAR Lxcx2MnlTrO0kr7V3lw1QgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 15:37 FR0000121147 48,4500 EUR 156 XPAR Ra3_0-_FT6KJwXgIZEO0CwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 15:43 FR0000121147 48,3800 EUR 194 XPAR uB784MjITLaQDnNfPbp2lAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 15:45 FR0000121147 48,3800 EUR 154 XPAR EXbNHpBwQpe3QGS2IioAdwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:00 FR0000121147 48,4500 EUR 147 XPAR oNWF0VIuTy2t1MO9Gs2I0AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:00 FR0000121147 48,4400 EUR 119 XPAR APxvFdkYReGRv5UYir1y9AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:00 FR0000121147 48,4400 EUR 123 XPAR mQKFMnzoTrq-X9zWIedt5AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:32 FR0000121147 48,0700 EUR 148 XPAR tE9U5IIoRAuYJaPzMLpvfQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:45 FR0000121147 48,4600 EUR 126 XPAR 2k_ry_yzSbOFfgcNHkgySAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:50 FR0000121147 48,4300 EUR 112 XPAR lFckKxA6R0qLbCBp_9TengA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:50 FR0000121147 48,4300 EUR 9 XPAR yFUTsmAdRPWkC-uSe36h_QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:56 FR0000121147 48,4500 EUR 27 XPAR rozyG7tDRgKanSuyQaCWJAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:56 FR0000121147 48,4500 EUR 125 XPAR EbOJqAc6Sp2uXkQPyNkQuAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:56 FR0000121147 48,4500 EUR 26 XPAR bvnLLo3PQ4auEw3Q_QRFggA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 16:56 FR0000121147 48,4300 EUR 142 XPAR RKoBIGD_Tj2htmfMesTVBwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:04 FR0000121147 48,3800 EUR 123 XPAR ONTISTFwQYW6RqjPkx3clgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:04 FR0000121147 48,3700 EUR 122 XPAR Zh2wVwWxQxe1Um6wj98diQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:04 FR0000121147 48,3700 EUR 126 XPAR gs4s0vCnQZudrwBvOLpx6AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:04 FR0000121147 48,3700 EUR 126 XPAR qDBQtjurS1yziCIKBgq5OgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:04 FR0000121147 48,3700 EUR 387 XPAR I8JCimMnRIa-nGLDqYFBpwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:07 FR0000121147 48,3900 EUR 73 XPAR 5hFje6ifQPGLol6gUCwxaQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:07 FR0000121147 48,4200 EUR 133 XPAR vN-zshfhQOaiKWP5kDXhfwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4200 EUR 125 XPAR 0KQCvYMJQLuGgb48qYbFQAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4200 EUR 129 XPAR XsSM_pHRQCKz-UXnhndAWAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4100 EUR 180 XPAR XA3YBIrsTRKmAMiJHsZunAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4100 EUR 278 XPAR RPOCthUFR2WegYYrqfImhAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4100 EUR 68 XPAR 6WkFfCn5SGGMMREOS9_kMgA Couverture attribution salariés Page 2 of 9 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:08 FR0000121147 48,4100 EUR 182 XPAR tszJpHS5QX6jbdmuC-2zsgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:09 FR0000121147 48,4100 EUR 122 XPAR J92mp7NuQ0yTWy1NegfL5wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:09 FR0000121147 48,4100 EUR 130 XPAR 7XVUo8rgQ8K6pmLKHygY3gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:09 FR0000121147 48,4100 EUR 123 XPAR pvfCYCH0Tvqvp3XKURjeKAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:09 FR0000121147 48,4100 EUR 122 XPAR tLJluLtVRQyJ7cFDxzZsOwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:09 FR0000121147 48,4100 EUR 132 XPAR 3Z5j67x6RPaPwkMNNq4TuwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3900 EUR 56 XPAR YBCT6LU8Rhe_LM7mH0ZXHQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3900 EUR 88 XPAR DEPhPwndQyyez9sxmOS1ngA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3800 EUR 34 XPAR SNvl4T93T_W8w5MHb7wD4gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3800 EUR 156 XPAR -c4DWs7ZSx-5maMnhxDigAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3800 EUR 86 XPAR fpfj9BYWQniXn_Bo0z93owA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:13 FR0000121147 48,3700 EUR 122 XPAR Fw8pjkN7Rm2I3T4FtlvLmQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:14 FR0000121147 48,3600 EUR 353 XPAR okkFy4xURA6paC6lcjISmgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:14 FR0000121147 48,3600 EUR 121 XPAR CAwFzGtwRiy2L4MpaZgg_QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:14 FR0000121147 48,3600 EUR 312 XPAR uPbEPC4PR0aJoDW_38XY6QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:14 FR0000121147 48,3600 EUR 120 XPAR coO7PEm7TuCfeC1-eah8uwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4100 EUR 119 XPAR vNK0Y2W3S1WbiOL94VCxkQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4100 EUR 138 XPAR Boqz9kTWQamgiOYOEdQxbAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4100 EUR 155 XPAR 1peC4UwtQt2VTAhXgSl4CwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4100 EUR 128 XPAR 9eKm9T5SRti5vaYz_syMdwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4100 EUR 373 XPAR hRobAc1bQ5qXgNzXFY6DEQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:16 FR0000121147 48,4000 EUR 152 XPAR 0F-r6pIjQqmmwUPhEuywJQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 25 XPAR 9V6N48fdQO2c6H3tZSkjEAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 10 XPAR 0jKfmXTDTYy93fi2G3TC8QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 29 XPAR G19p0cYaTVK8QOagD1JkgQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 9 XPAR P55L1omUTHO9Lb4n_2ssqAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 50 XPAR Og3tydUNTkOKuc9y9t0zEwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,4000 EUR 14 XPAR mp8o21dpQTG1MahsSv-xpgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:19 FR0000121147 48,3900 EUR 33 XPAR 2qmHP2PESZysPQltfiSeOwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 120 XPAR TRP0WXlVSjas68bWJP162gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 1 XPAR VR1LQubhScOshbCN-z4eIgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 25 XPAR 6nc18pi9T1WohRZSTeRtjQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 2 XPAR tvdeuKNHRZez-OD208V9QQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 39 XPAR u752yFuKSOmIwCFyzttQAQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4000 EUR 57 XPAR MnuriIGcTWCMXusz9eJkgAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,4100 EUR 373 XPAR vg6ij4_NR0SexnmirAgRjAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,3900 EUR 3 XPAR MhqwUsI6ToOKg4owLBaDrwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:20 FR0000121147 48,3900 EUR 18 XPAR VEsCnP7EQu-aJ_Paux0frQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:21 FR0000121147 48,3900 EUR 44 XPAR eUIuHfBuSrecPofiLUcFRwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:21 FR0000121147 48,3900 EUR 6 XPAR exoNYXoySFu6dNrTzl4-CwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 6 XPAR 8mJRyE9xSD61vMFzU3O_mwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 2 XPAR nwOFacR3Q8-5ynIkQ7PrkQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 121 XPAR KMxn2yKHQm2dhU-4vwIJMgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 145 XPAR qOSMfdWMRwG6liVVWWMfqAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 123 XPAR GDuh-HJSToOxaf6GNw7m9gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 2 XPAR aF0plCznRNG5rTUvpVWh3wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 1 XPAR 4zbBx8mpTzSCw4IGH36WWQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 5 XPAR _luKNRK1Szq6qSgRYM4b0AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 145 XPAR U4jZUmwATxCD_gwCWow9ewA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 123 XPAR ciSG8usjTpySPNs2L4ZwKgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 46 XPAR V7xB5VrnSS-tJO7OS5CuEgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3900 EUR 26 XPAR zjsRy7xPQTmhtpugJULZ1gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 149 XPAR PItC09D8Q1m4JyJ4UrnoCgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 187 XPAR ny_BQ_UYSvyeXO0uMJTPhwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 39 XPAR Jfu4JZ7HSySA_IMSk4sELgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 133 XPAR NyXTOjmBRKWzhlus83H2hgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 219 XPAR PrU7d1PmSEWypwqCbUc4igA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 47 XPAR MmgXpyNRTRybeeXjdxdAqQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:22 FR0000121147 48,3700 EUR 483 XPAR KF-kX5nVRza6CdCRmPaxjwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3800 EUR 200 XPAR CEEFSqB0QrOvZ5OBGjHTNwA Couverture attribution salariés Page 3 of 9 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3800 EUR 3 XPAR Z0RVrllYQ-O3eOhiaWIuDwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3800 EUR 125 XPAR 2gjsvbsoSG66Tkevb6LhvAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3700 EUR 130 XPAR TOhwPxwLT5uD0pmXGSfaPQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3900 EUR 93 XPAR SX1Q7uNJSOymfz3387DBTgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,3900 EUR 41 XPAR rUIw4QPDRCOzMhd2WbE29gA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,4100 EUR 123 XPAR m_hWsgflQQOiRlb23ZEg6AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:26 FR0000121147 48,4100 EUR 74 XPAR KAbJDqsxTmG6IBIqvTnvlQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 174 XPAR xo_AUQq-QL2zqTNU65vU7wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 206 XPAR ZaU4q7fiSHqz7JMWXXdrNgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 50 XPAR lyeJhWdEQrqcOOHMVAGVXQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,4000 EUR 654 XPAR 7o62plzuSZK0DawMV5QcxQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 129 XPAR RA7oY7clQmu-9FFB4BUSMAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 185 XPAR cu1mko9DSA6GAxkfiMOXcgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:27 FR0000121147 48,3900 EUR 123 XPAR 8sjjSIf0RQ65zWZhBojH5AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:28 FR0000121147 48,3800 EUR 37 XPAR 2 035 849 354 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:28 FR0000121147 48,3800 EUR 126 XPAR 2 035 849 355 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:28 FR0000121147 48,3800 EUR 36 XPAR 2 035 849 356 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/04/2021 17:28 FR0000121147 48,3800 EUR 50 XPAR 2 035 849 357 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:52 FR0000121147 46,9100 EUR 137 XPAR kIhAWjNXSVuMnz3cDbDHxgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 126 XPAR q1hTRLvBTAiiDD1YUY7t1wA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 25 XPAR 2H2srY5ERLaFFIHUNqkbEwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 110 XPAR XEYFILeIR8uwqKwbKYhzxQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 41 XPAR aCS-clocSauV88zxj0XJYQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 22 XPAR 0m8HjaCcSZGZ6j8tLzAeGwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 111 XPAR 6ad6aym_QxK9VYqENi2CqQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 40 XPAR O9hY53oISUSilLYLKnytvwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:53 FR0000121147 47,0500 EUR 23 XPAR YAxa-W0ZS5OhlOig7p6P5AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:54 FR0000121147 47,0400 EUR 215 XPAR VuSFBdZzTvGmLfR2ZiHWLwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:54 FR0000121147 47,0200 EUR 171 XPAR L1LIikoLSyKjqXzXYlZu1QA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:54 FR0000121147 47,0100 EUR 77 XPAR 2 036 238 000 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:54 FR0000121147 47,0100 EUR 87 XPAR 2 036 238 001 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:55 FR0000121147 47,0200 EUR 140 XPAR VWaroc_LRBG4RQ7ScsvZUAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 136 XPAR 2 036 239 002 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 3 XPAR 2 036 239 003 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 6 XPAR 2 036 239 004 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 11 XPAR 2 036 239 006 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 75 XPAR 2 036 239 156 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 6 XPAR 2 036 239 157 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 199 XPAR 2 036 239 158 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:56 FR0000121147 47,0100 EUR 110 XPAR 2 036 239 159 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:58 FR0000121147 47,0200 EUR 188 XPAR FpQpwXJLQzWoMOp-n30BHwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 11:58 FR0000121147 47,0200 EUR 24 XPAR -xRFe1-GS8GuFoK4aF2ViQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 130 XPAR 2 036 241 065 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 170 XPAR 2 036 241 066 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 184 XPAR CjwbMDzfTVaQ_NQFgLAv1AA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 28 XPAR URixIcQKQh68SpIcJDDZXAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 156 XPAR qJIMIRhTR0e1vrLIRP5HTgA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 300 XPAR 2 036 241 199 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 300 XPAR 2 036 241 200 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 110 XPAR 2 036 241 201 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 75 XPAR 2 036 241 202 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:00 FR0000121147 47,1000 EUR 34 XPAR 2 036 241 205 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:01 FR0000121147 47,1100 EUR 210 XPAR _cm6dYnZTA-1ZwGRcAUBJwA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:01 FR0000121147 47,1100 EUR 113 XPAR DPD2WzwMRjKw7B3LpVhmewA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1200 EUR 35 CEUX 2 036 246 286 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1200 EUR 3 CEUX 2 036 246 287 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1100 EUR 167 CEUX 2 036 246 328 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1000 EUR 81 XPAR 2 036 246 329 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1100 EUR 155 XPAR KD25fr-jTZe8xqGGhNbmkQA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1000 EUR 184 XPAR IjHZPBXjTV27h_by47OtngA Couverture attribution salariés Page 4 of 9 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:02 FR0000121147 47,1000 EUR 14 XPAR MD1J19WZRnWbBV2OOboivAA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:03 FR0000121147 47,1000 EUR 87 XPAR ZxbSMhmfRz2lzdTECgcOygA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:03 FR0000121147 47,1000 EUR 151 TQEX 2 036 250 158 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:03 FR0000121147 47,1000 EUR 60 XPAR t8khIHw_RXKXKFiV8WhnggA Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:03 FR0000121147 47,0900 EUR 105 CEUX 2 036 250 357 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:03 FR0000121147 47,0900 EUR 52 CEUX 2 036 250 358 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:08 FR0000121147 46,9900 EUR 313 XPAR 2 036 256 560 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:08 FR0000121147 46,9900 EUR 313 XPAR 2 036 256 561 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:08 FR0000121147 46,9900 EUR 110 XPAR 2 036 256 562 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:08 FR0000121147 46,9900 EUR 203 XPAR 2 036 256 563 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:08 FR0000121147 46,9900 EUR 313 XPAR 2 036 256 949 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:10 FR0000121147 46,9900 EUR 184 XPAR 2 036 257 395 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:10 FR0000121147 46,9900 EUR 129 XPAR 2 036 257 396 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:10 FR0000121147 46,9900 EUR 255 XPAR 2 036 257 397 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:10 FR0000121147 46,9900 EUR 58 XPAR 2 036 257 398 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:10 FR0000121147 46,9900 EUR 135 XPAR 2 036 257 399 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 38 XPAR 2 036 259 814 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 34 XPAR 2 036 259 815 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 278 XPAR 2 036 259 816 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 34 XPAR 2 036 259 817 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 130 XPAR 2 036 259 818 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 220 XPAR 2 036 259 819 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:15 FR0000121147 46,9100 EUR 58 XPAR 2 036 259 820 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:16 FR0000121147 46,9100 EUR 342 XPAR 2 036 260 169 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:16 FR0000121147 46,9100 EUR 8 XPAR 2 036 260 170 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:17 FR0000121147 46,9100 EUR 350 XPAR 2 036 260 444 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:28 FR0000121147 46,9100 EUR 350 XPAR 2 036 265 467 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:28 FR0000121147 46,9100 EUR 120 XPAR 2 036 265 468 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:28 FR0000121147 46,9100 EUR 230 XPAR 2 036 265 469 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:28 FR0000121147 46,9100 EUR 167 XPAR 2 036 265 470 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:29 FR0000121147 46,9100 EUR 183 XPAR 2 036 265 515 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:29 FR0000121147 46,9100 EUR 1 XPAR 2 036 265 606 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:29 FR0000121147 46,9100 EUR 349 XPAR 2 036 265 607 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:29 FR0000121147 46,9100 EUR 108 XPAR 2 036 265 608 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 45 XPAR 2 036 266 128 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 151 XPAR 2 036 266 129 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 154 XPAR 2 036 266 130 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 46 XPAR 2 036 266 131 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 154 XPAR 2 036 266 132 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 140 XPAR 2 036 266 133 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 56 XPAR 2 036 266 134 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 196 XPAR 2 036 266 135 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 72 XPAR 2 036 266 157 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 82 XPAR 2 036 266 158 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 125 XPAR 2 036 266 183 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 225 XPAR 2 036 266 184 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:31 FR0000121147 46,8800 EUR 54 XPAR 2 036 266 185 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 20 XPAR 2 036 270 625 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 144 XPAR 2 036 270 626 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 336 XPAR 2 036 270 627 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 144 XPAR 2 036 270 628 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 110 XPAR 2 036 270 629 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 268 XPAR 2 036 270 630 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 56 XPAR 2 036 270 631 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 66 XPAR 2 036 270 632 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 270 XPAR 2 036 270 634 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 336 XPAR 2 036 270 636 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:42 FR0000121147 46,8800 EUR 164 XPAR 2 036 270 637 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:43 FR0000121147 46,8800 EUR 110 XPAR 2 036 270 731 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/04/2021 12:43 FR0000121147 46,8800 EUR 390 XPAR 2 036 270 732 045 Couverture attribution salariés Page 5 of 9 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Faurecia SA published this content on 12 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2021 17:12:00 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FAURECIA SE 19:13 FAURECIA : Reporting agrégé du 05 avril 2021 au 09 avril 2021 (French only) PU 19:13 FAURECIA : Reporting détaillé du 05 avril 2021 au 09 avril 2021 (French only) PU 19:00 FAURECIA : déclaration des transactions sur actions propres du 5 avril 2021 au .. GL 17:40 SAFRAN : nouvelle directrice de la communication CF 11:56 FAURECIA : BlackRock détient moins de 5% du capital CF 09:55 ‘BIKE TO SCHOOL' : le projet soutenu par la Fondation Faurecia au Maroc s.. PU 09/04 FAURECIA : BlackRock passe en dessous des 5% de DDV CF 09/04 BOURSE DE PARIS : Eaux calmes et léger vent arrière 09/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Saint-Gobain, Faurecia, Eutelsat, Crédit Suisse, Der.. 08/04 MICHELIN : vise une croissance de 5% par an dans le monde post-COVID RE Recommandations des analystes sur FAURECIA SE 09/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Saint-Gobain, Faurecia, Eutelsat, Crédit Suisse, Der.. 07/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Schneider, Hermès, Accor, ABB, HelloFresh, KPN.. 04/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Safran, Total, Capgemini, Eurofins, Neoen, R..

Données financières EUR USD CA 2021 16 752 M 19 954 M - Résultat net 2021 523 M 623 M - Dette nette 2021 2 771 M 3 301 M - PER 2021 13,0x Rendement 2021 2,48% Capitalisation 6 401 M 7 626 M - VE / CA 2021 0,55x VE / CA 2022 0,47x Nbr Employés 113 931 Flottant 59,5% Graphique FAURECIA SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FAURECIA SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 52,98 € Dernier Cours de Cloture 46,54 € Ecart / Objectif Haut 50,4% Ecart / Objectif Moyen 13,8% Ecart / Objectif Bas -14,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Patrick Koller Chief Executive Officer & Director Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP Michel de Rosen Chairman Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations Odile Desforges Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FAURECIA SE 11.05% 7 607 DENSO CORPORATION 15.98% 50 246 APTIV PLC 9.32% 38 522 MAGNA INTERNATIONAL INC. 24.29% 26 877 CONTINENTAL AG -8.50% 26 368 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 19.57% 25 157