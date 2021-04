Faurecia : Reporting détaillé du 19 avril 2021 au 23 avril 2021 (French only) 26/04/2021 | 19:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nanterre, le 26 avril 2021 Déclaration des transactions sur actions propres Période du 19 avril 2021 au 23 avril 2021 (article 241-4, I Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et position-recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04) Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:07:34 FR0000121147 47,2800 EUR 159 XPAR 2 040 632 245 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:07:38 FR0000121147 47,2200 EUR 167 XPAR 2 040 632 256 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:07:50 FR0000121147 47,2100 EUR 79 XPAR 2 040 632 333 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:07:50 FR0000121147 47,2100 EUR 74 XPAR 2 040 632 334 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:08:19 FR0000121147 47,3400 EUR 42 XPAR 2 040 632 475 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:08:19 FR0000121147 47,3400 EUR 110 XPAR 2 040 632 476 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:08:19 FR0000121147 47,3400 EUR 14 XPAR 2 040 632 477 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:10:38 FR0000121147 47,2200 EUR 163 XPAR 2 040 633 628 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:10:40 FR0000121147 47,2100 EUR 161 XPAR 2 040 633 660 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:10:40 FR0000121147 47,2100 EUR 9 XPAR 2 040 633 661 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:10:41 FR0000121147 47,2100 EUR 158 XPAR 2 040 633 664 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:11:38 FR0000121147 47,2100 EUR 125 XPAR 2 040 634 734 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:00 FR0000121147 47,2000 EUR 129 XPAR 2 040 635 025 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:00 FR0000121147 47,2000 EUR 49 XPAR 2 040 635 026 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:22 FR0000121147 47,2100 EUR 65 CEUX 2 040 635 168 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:22 FR0000121147 47,2000 EUR 171 TQEX 2 040 635 169 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:22 FR0000121147 47,2000 EUR 36 XPAR 2 040 635 170 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:12:22 FR0000121147 47,2000 EUR 126 XPAR 2 040 635 171 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:05 FR0000121147 47,2500 EUR 176 CEUX 2 040 635 385 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:05 FR0000121147 47,2500 EUR 24 XPAR 2 040 635 386 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:05 FR0000121147 47,2500 EUR 130 XPAR 2 040 635 387 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:49 FR0000121147 47,2300 EUR 13 XPAR 2 040 635 698 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:49 FR0000121147 47,2300 EUR 56 XPAR 2 040 635 699 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:49 FR0000121147 47,2300 EUR 106 XPAR 2 040 635 700 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:49 FR0000121147 47,2300 EUR 1 XPAR 2 040 635 701 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:13:50 FR0000121147 47,2200 EUR 155 CEUX 2 040 635 710 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:14:44 FR0000121147 47,1600 EUR 125 XPAR 2 040 636 065 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:14:44 FR0000121147 47,1600 EUR 37 TQEX 2 040 636 071 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:15:05 FR0000121147 47,2000 EUR 149 CEUX 2 040 636 333 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:15:05 FR0000121147 47,2000 EUR 12 TQEX 2 040 636 334 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:15:05 FR0000121147 47,2000 EUR 164 TQEX 2 040 636 335 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:15:08 FR0000121147 47,1900 EUR 148 XPAR 2 040 636 353 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:16:15 FR0000121147 47,1800 EUR 128 XPAR 2 040 637 169 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:16:15 FR0000121147 47,1800 EUR 43 XPAR 2 040 637 170 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:17:14 FR0000121147 47,2100 EUR 1 CEUX 2 040 638 070 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:17:15 FR0000121147 47,2200 EUR 154 CEUX 2 040 638 093 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:17:30 FR0000121147 47,2200 EUR 50 XPAR 2 040 638 352 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:17:32 FR0000121147 47,2100 EUR 125 XPAR 2 040 638 373 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:17:32 FR0000121147 47,2100 EUR 40 XPAR 2 040 638 374 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:19:31 FR0000121147 47,1400 EUR 180 XPAR 2 040 639 302 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:19:34 FR0000121147 47,1200 EUR 148 TQEX 2 040 639 322 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:19:46 FR0000121147 47,1400 EUR 180 CEUX 2 040 639 404 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:20:25 FR0000121147 47,1200 EUR 180 XPAR 2 040 639 757 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:43 FR0000121147 47,1200 EUR 7 CEUX 2 040 640 300 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:43 FR0000121147 47,1200 EUR 57 CEUX 2 040 640 301 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:43 FR0000121147 47,1200 EUR 57 CEUX 2 040 640 302 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:43 FR0000121147 47,1200 EUR 40 CEUX 2 040 640 303 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:53 FR0000121147 47,1600 EUR 125 XPAR 2 040 640 360 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:21:53 FR0000121147 47,1600 EUR 45 XPAR 2 040 640 361 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:22:13 FR0000121147 47,1300 EUR 125 XPAR 2 040 640 485 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:22:42 FR0000121147 47,1100 EUR 139 XPAR 2 040 640 637 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:22:42 FR0000121147 47,1100 EUR 6 XPAR 2 040 640 638 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:23:17 FR0000121147 47,1200 EUR 36 XPAR 2 040 640 809 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:23:17 FR0000121147 47,1200 EUR 50 XPAR 2 040 640 810 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:23:40 FR0000121147 47,1200 EUR 77 CEUX 2 040 640 966 045 Couverture attribution salariés Page 1 of 17 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:23:40 FR0000121147 47,1200 EUR 94 CEUX 2 040 640 967 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:00 FR0000121147 47,1300 EUR 125 XPAR 2 040 641 103 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:00 FR0000121147 47,1300 EUR 50 XPAR 2 040 641 104 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:34 FR0000121147 47,2200 EUR 50 TQEX 2 040 641 385 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:34 FR0000121147 47,2200 EUR 18 TQEX 2 040 641 386 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:39 FR0000121147 47,2200 EUR 179 XPAR 2 040 641 429 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:40 FR0000121147 47,2100 EUR 33 CEUX 2 040 641 434 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:41 FR0000121147 47,2100 EUR 132 CEUX 2 040 641 443 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:41 FR0000121147 47,2100 EUR 4 CEUX 2 040 641 444 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:24:42 FR0000121147 47,2000 EUR 50 TQEX 2 040 641 447 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:34 FR0000121147 47,1800 EUR 24 XPAR 2 040 641 739 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:34 FR0000121147 47,1800 EUR 130 XPAR 2 040 641 740 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:49 FR0000121147 47,1600 EUR 8 TQEX 2 040 641 784 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1700 EUR 166 CEUX 2 040 641 807 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1700 EUR 148 TQEX 2 040 641 808 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1700 EUR 176 XPAR 2 040 641 809 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1800 EUR 50 TQEX 2 040 641 810 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1800 EUR 33 TQEX 2 040 641 811 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1800 EUR 7 TQEX 2 040 641 812 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:25:54 FR0000121147 47,1800 EUR 73 TQEX 2 040 641 813 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:26:38 FR0000121147 47,1500 EUR 146 XPAR 2 040 642 263 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:27:04 FR0000121147 47,1300 EUR 125 XPAR 2 040 642 451 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:27:04 FR0000121147 47,1300 EUR 46 XPAR 2 040 642 452 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:27:17 FR0000121147 47,1000 EUR 156 CEUX 2 040 642 527 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:27:32 FR0000121147 47,0900 EUR 50 XPAR 2 040 642 595 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:27:58 FR0000121147 47,0500 EUR 166 XPAR 2 040 642 798 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:11 FR0000121147 47,0300 EUR 43 CEUX 2 040 643 020 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:11 FR0000121147 47,0400 EUR 25 CEUX 2 040 643 021 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:12 FR0000121147 47,0300 EUR 125 XPAR 2 040 643 037 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:17 FR0000121147 47,0300 EUR 173 CEUX 2 040 643 054 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:37 FR0000121147 47,0000 EUR 172 XPAR 2 040 643 217 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:44 FR0000121147 46,9900 EUR 133 TQEX 2 040 643 257 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:51 FR0000121147 46,9900 EUR 30 XPAR 2 040 643 333 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:57 FR0000121147 46,9900 EUR 13 TQEX 2 040 643 366 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:57 FR0000121147 47,0000 EUR 125 XPAR 2 040 643 367 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:28:57 FR0000121147 47,0000 EUR 36 XPAR 2 040 643 368 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:29 FR0000121147 47,0500 EUR 230 CEUX 2 040 643 535 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:29 FR0000121147 47,0400 EUR 15 XPAR 2 040 643 536 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:29 FR0000121147 47,0400 EUR 46 XPAR 2 040 643 537 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:29 FR0000121147 47,0400 EUR 78 XPAR 2 040 643 538 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:29 FR0000121147 47,0400 EUR 15 XPAR 2 040 643 539 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:51 FR0000121147 47,0700 EUR 50 CEUX 2 040 643 671 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:51 FR0000121147 47,0700 EUR 28 CEUX 2 040 643 672 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:51 FR0000121147 47,0700 EUR 35 CEUX 2 040 643 673 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,1000 EUR 17 XPAR 2 040 643 788 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,1000 EUR 150 XPAR 2 040 643 789 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,0900 EUR 4 TQEX 2 040 643 790 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,0900 EUR 171 TQEX 2 040 643 791 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,1000 EUR 50 TQEX 2 040 643 792 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,1000 EUR 15 TQEX 2 040 643 793 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,1000 EUR 100 TQEX 2 040 643 794 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:29:59 FR0000121147 47,0900 EUR 157 CEUX 2 040 643 795 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:30:09 FR0000121147 47,1200 EUR 16 CEUX 2 040 643 925 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:30:09 FR0000121147 47,1200 EUR 143 CEUX 2 040 643 926 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:30:09 FR0000121147 47,1200 EUR 44 XPAR 2 040 643 927 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:30:09 FR0000121147 47,1200 EUR 27 XPAR 2 040 643 928 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:30:12 FR0000121147 47,1200 EUR 50 XPAR 2 040 643 940 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:25 FR0000121147 47,1400 EUR 84 XPAR 2 040 644 459 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:25 FR0000121147 47,1400 EUR 47 XPAR 2 040 644 460 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:44 FR0000121147 47,1400 EUR 22 XPAR 2 040 644 584 045 Couverture attribution salariés Page 2 of 17 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:44 FR0000121147 47,1400 EUR 38 XPAR 2 040 644 585 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:44 FR0000121147 47,1400 EUR 101 XPAR 2 040 644 586 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:31:54 FR0000121147 47,1800 EUR 149 XPAR 2 040 644 664 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:32:19 FR0000121147 47,2200 EUR 175 XPAR 2 040 644 882 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:33:04 FR0000121147 47,2300 EUR 155 CEUX 2 040 645 159 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:33:04 FR0000121147 47,2300 EUR 158 XPAR 2 040 645 160 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:14 FR0000121147 47,1700 EUR 7 XPAR 2 040 645 639 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:15 FR0000121147 47,1800 EUR 4 XPAR 2 040 645 649 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:15 FR0000121147 47,1800 EUR 20 XPAR 2 040 645 651 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:15 FR0000121147 47,1800 EUR 42 XPAR 2 040 645 652 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:29 FR0000121147 47,1800 EUR 16 CEUX 2 040 645 747 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:29 FR0000121147 47,1800 EUR 137 CEUX 2 040 645 748 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:34:29 FR0000121147 47,1800 EUR 85 XPAR 2 040 645 749 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:36:02 FR0000121147 47,1700 EUR 153 XPAR 2 040 646 520 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:36:26 FR0000121147 47,1500 EUR 50 TQEX 2 040 646 788 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:37:01 FR0000121147 47,1500 EUR 125 XPAR 2 040 646 996 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:37:01 FR0000121147 47,1500 EUR 29 XPAR 2 040 646 997 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:38:41 FR0000121147 47,1700 EUR 164 XPAR 2 040 647 955 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:39:09 FR0000121147 47,1800 EUR 178 TQEX 2 040 648 133 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:15 FR0000121147 47,2500 EUR 17 CEUX 2 040 648 643 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:15 FR0000121147 47,2500 EUR 130 CEUX 2 040 648 644 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:22 FR0000121147 47,2600 EUR 167 XPAR 2 040 648 683 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:53 FR0000121147 47,3600 EUR 158 CEUX 2 040 648 905 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:55 FR0000121147 47,4200 EUR 125 XPAR 2 040 648 919 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:40:55 FR0000121147 47,4200 EUR 28 XPAR 2 040 648 920 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:41:31 FR0000121147 47,4200 EUR 50 XPAR 2 040 649 229 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:41:42 FR0000121147 47,4200 EUR 179 CEUX 2 040 649 298 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:41:55 FR0000121147 47,4300 EUR 166 XPAR 2 040 649 400 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:43:01 FR0000121147 47,3800 EUR 76 XPAR 2 040 649 874 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:43:01 FR0000121147 47,3800 EUR 74 XPAR 2 040 649 875 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:43:01 FR0000121147 47,3800 EUR 22 TQEX 2 040 649 876 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:43:01 FR0000121147 47,3800 EUR 36 TQEX 2 040 649 877 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:44:51 FR0000121147 47,3700 EUR 157 CEUX 2 040 651 192 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:44:51 FR0000121147 47,3600 EUR 13 TQEX 2 040 651 193 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:44:51 FR0000121147 47,3700 EUR 155 XPAR 2 040 651 194 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:44:51 FR0000121147 47,3600 EUR 10 TQEX 2 040 651 195 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:44:51 FR0000121147 47,3600 EUR 124 TQEX 2 040 651 196 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:35 FR0000121147 47,3000 EUR 143 XPAR 2 040 651 701 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:35 FR0000121147 47,3000 EUR 13 XPAR 2 040 651 702 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:41 FR0000121147 47,3200 EUR 15 CEUX 2 040 651 832 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:41 FR0000121147 47,3200 EUR 21 CEUX 2 040 651 833 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:41 FR0000121147 47,3200 EUR 99 CEUX 2 040 651 834 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:41 FR0000121147 47,3200 EUR 28 CEUX 2 040 651 835 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:48 FR0000121147 47,4000 EUR 150 XPAR 2 040 651 956 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:45:48 FR0000121147 47,4000 EUR 9 XPAR 2 040 651 957 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:46:22 FR0000121147 47,3100 EUR 6 TQEX 2 040 652 400 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:46:22 FR0000121147 47,3100 EUR 15 TQEX 2 040 652 401 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:46:22 FR0000121147 47,3100 EUR 3 TQEX 2 040 652 402 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:47:19 FR0000121147 47,2700 EUR 166 XPAR 2 040 653 309 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:48:37 FR0000121147 47,2700 EUR 166 CEUX 2 040 654 293 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:49:09 FR0000121147 47,2600 EUR 134 TQEX 2 040 654 549 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:49:16 FR0000121147 47,2600 EUR 42 TQEX 2 040 654 599 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:50:05 FR0000121147 47,2400 EUR 39 XPAR 2 040 654 994 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:50:05 FR0000121147 47,2400 EUR 97 XPAR 2 040 654 998 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:50:06 FR0000121147 47,2400 EUR 26 XPAR 2 040 655 005 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:50:42 FR0000121147 47,2000 EUR 119 CEUX 2 040 655 203 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:51:26 FR0000121147 47,1600 EUR 125 XPAR 2 040 655 510 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:52:22 FR0000121147 47,1600 EUR 125 XPAR 2 040 655 926 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:52:22 FR0000121147 47,1600 EUR 19 XPAR 2 040 655 927 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:53:18 FR0000121147 47,1500 EUR 137 TQEX 2 040 656 302 045 Couverture attribution salariés Page 3 of 17 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:53:18 FR0000121147 47,1500 EUR 27 TQEX 2 040 656 303 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:54:23 FR0000121147 47,1800 EUR 125 XPAR 2 040 656 803 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:56:20 FR0000121147 47,3200 EUR 159 XPAR 2 040 657 939 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:56:28 FR0000121147 47,2600 EUR 104 TQEX 2 040 658 007 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:56:28 FR0000121147 47,2600 EUR 63 TQEX 2 040 658 008 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:56:54 FR0000121147 47,2400 EUR 125 XPAR 2 040 658 211 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:57:51 FR0000121147 47,2400 EUR 125 XPAR 2 040 658 611 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:57:51 FR0000121147 47,2400 EUR 25 XPAR 2 040 658 612 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 14:57:51 FR0000121147 47,2400 EUR 125 XPAR 2 040 658 614 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:01:06 FR0000121147 47,2000 EUR 151 XPAR 2 040 660 579 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:01:27 FR0000121147 47,2000 EUR 125 XPAR 2 040 660 751 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:01:27 FR0000121147 47,2000 EUR 21 XPAR 2 040 660 752 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:01:54 FR0000121147 47,2100 EUR 148 TQEX 2 040 661 122 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:02:20 FR0000121147 47,2200 EUR 160 CEUX 2 040 661 658 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:03:15 FR0000121147 47,1700 EUR 125 XPAR 2 040 662 338 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:00 FR0000121147 47,2200 EUR 28 CEUX 2 040 662 826 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:00 FR0000121147 47,2200 EUR 146 CEUX 2 040 662 827 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:00 FR0000121147 47,2200 EUR 170 XPAR 2 040 662 828 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:21 FR0000121147 47,1800 EUR 51 XPAR 2 040 663 035 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:21 FR0000121147 47,1800 EUR 50 XPAR 2 040 663 036 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:04:25 FR0000121147 47,1900 EUR 151 TQEX 2 040 663 056 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:30 FR0000121147 47,2000 EUR 132 XPAR 2 040 663 545 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:30 FR0000121147 47,2000 EUR 14 XPAR 2 040 663 546 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:38 FR0000121147 47,2200 EUR 150 CEUX 2 040 663 613 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:38 FR0000121147 47,2200 EUR 125 XPAR 2 040 663 614 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:38 FR0000121147 47,2200 EUR 38 XPAR 2 040 663 615 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:05:41 FR0000121147 47,1700 EUR 130 CEUX 2 040 663 641 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:07:23 FR0000121147 47,2200 EUR 50 XPAR 2 040 665 430 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:07:23 FR0000121147 47,2200 EUR 121 XPAR 2 040 665 431 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:08:12 FR0000121147 47,2200 EUR 165 CEUX 2 040 666 138 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:08:58 FR0000121147 47,2100 EUR 50 XPAR 2 040 666 868 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:08:58 FR0000121147 47,2100 EUR 57 XPAR 2 040 666 869 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:09:42 FR0000121147 47,2300 EUR 140 TQEX 2 040 667 483 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:09:42 FR0000121147 47,2300 EUR 6 TQEX 2 040 667 484 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:09:42 FR0000121147 47,2300 EUR 125 XPAR 2 040 667 485 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:10:33 FR0000121147 47,2400 EUR 101 CEUX 2 040 667 865 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:11:05 FR0000121147 47,2100 EUR 50 XPAR 2 040 668 172 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:11:05 FR0000121147 47,2100 EUR 130 XPAR 2 040 668 173 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:11:07 FR0000121147 47,2000 EUR 120 CEUX 2 040 668 193 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:11:26 FR0000121147 47,2000 EUR 6 TQEX 2 040 668 369 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:11:26 FR0000121147 47,2000 EUR 130 TQEX 2 040 668 370 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:03 FR0000121147 47,1600 EUR 135 XPAR 2 040 668 661 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:03 FR0000121147 47,1600 EUR 19 XPAR 2 040 668 662 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:30 FR0000121147 47,1400 EUR 95 XPAR 2 040 668 967 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:30 FR0000121147 47,1400 EUR 55 XPAR 2 040 668 968 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:41 FR0000121147 47,0700 EUR 153 XPAR 2 040 669 052 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:12:53 FR0000121147 47,0700 EUR 125 XPAR 2 040 669 140 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:14:12 FR0000121147 47,1200 EUR 149 XPAR 2 040 669 903 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:14:38 FR0000121147 47,1200 EUR 125 XPAR 2 040 670 233 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:14:38 FR0000121147 47,1200 EUR 21 XPAR 2 040 670 234 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:15:14 FR0000121147 47,1700 EUR 51 XPAR 2 040 670 742 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/04/2021 15:15:14 FR0000121147 47,1700 EUR 24 XPAR 2 040 670 743 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:01 FR0000121147 47,1900 EUR 194 CEUX 2 041 618 547 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:01 FR0000121147 47,1900 EUR 205 TQEX 2 041 618 548 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:01 FR0000121147 47,1900 EUR 161 XPAR 2 041 618 549 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 139 TQEX 2 041 619 179 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 14 TQEX 2 041 619 180 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 163 CEUX 2 041 619 181 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 125 XPAR 2 041 619 182 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 239 XPAR 2 041 619 184 045 Couverture attribution salariés Page 4 of 17 Présentation détaillée, transaction par transaction Nom de l'émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant Jour/heure de Code Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence Objectif du rachat de l'émetteur du PSI la transaction identifiant de marché de la transaction l'instrument financier FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:14 FR0000121147 47,2000 EUR 125 XPAR 2 041 619 185 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:20 FR0000121147 47,1900 EUR 113 XPAR 2 041 619 399 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:20 FR0000121147 47,1900 EUR 49 XPAR 2 041 619 400 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:32 FR0000121147 47,1900 EUR 125 XPAR 2 041 619 713 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:35 FR0000121147 47,1900 EUR 125 XPAR 2 041 619 854 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:35 FR0000121147 47,1900 EUR 50 XPAR 2 041 619 855 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:20:51 FR0000121147 47,1800 EUR 27 CEUX 2 041 620 280 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:07 FR0000121147 47,1800 EUR 73 CEUX 2 041 620 732 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:10 FR0000121147 47,1800 EUR 5 CEUX 2 041 620 809 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:11 FR0000121147 47,1800 EUR 44 CEUX 2 041 620 824 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:47 FR0000121147 47,1700 EUR 147 CEUX 2 041 621 987 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:47 FR0000121147 47,1700 EUR 156 XPAR 2 041 621 988 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:47 FR0000121147 47,1700 EUR 85 XPAR 2 041 621 992 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:47 FR0000121147 47,1700 EUR 50 XPAR 2 041 621 993 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:49 FR0000121147 47,1600 EUR 147 XPAR 2 041 622 062 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:49 FR0000121147 47,1600 EUR 50 TQEX 2 041 622 063 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:21:49 FR0000121147 47,1600 EUR 47 TQEX 2 041 622 064 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:03 FR0000121147 47,1600 EUR 50 CEUX 2 041 622 778 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:03 FR0000121147 47,1600 EUR 30 CEUX 2 041 622 779 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:27 FR0000121147 47,1500 EUR 160 CEUX 2 041 623 901 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:27 FR0000121147 47,1500 EUR 10 CEUX 2 041 623 902 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:27 FR0000121147 47,1500 EUR 165 XPAR 2 041 623 903 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:47 FR0000121147 47,1400 EUR 169 XPAR 2 041 624 630 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:47 FR0000121147 47,1400 EUR 177 TQEX 2 041 624 631 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:47 FR0000121147 47,1400 EUR 1 TQEX 2 041 624 632 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:47 FR0000121147 47,1300 EUR 118 XPAR 2 041 624 636 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:22:58 FR0000121147 47,1300 EUR 11 XPAR 2 041 624 881 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:11 FR0000121147 47,1300 EUR 36 XPAR 2 041 625 252 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:17 FR0000121147 47,1300 EUR 59 CEUX 2 041 625 397 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:36 FR0000121147 47,1600 EUR 162 CEUX 2 041 625 951 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:40 FR0000121147 47,1600 EUR 125 XPAR 2 041 626 029 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:41 FR0000121147 47,1600 EUR 166 CEUX 2 041 626 078 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:23:42 FR0000121147 47,1500 EUR 157 XPAR 2 041 626 166 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:12 FR0000121147 47,1500 EUR 146 CEUX 2 041 626 971 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:29 FR0000121147 47,1600 EUR 8 CEUX 2 041 627 377 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:29 FR0000121147 47,1600 EUR 44 CEUX 2 041 627 378 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:33 FR0000121147 47,1600 EUR 32 XPAR 2 041 627 494 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:33 FR0000121147 47,1600 EUR 6 XPAR 2 041 627 495 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:45 FR0000121147 47,1700 EUR 17 CEUX 2 041 627 785 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:49 FR0000121147 47,1700 EUR 172 CEUX 2 041 627 850 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:24:50 FR0000121147 47,1700 EUR 50 TQEX 2 041 627 870 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:10 FR0000121147 47,1800 EUR 99 XPAR 2 041 628 600 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:10 FR0000121147 47,1800 EUR 105 XPAR 2 041 628 601 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:10 FR0000121147 47,1800 EUR 31 XPAR 2 041 628 602 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:10 FR0000121147 47,1800 EUR 100 TQEX 2 041 628 603 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:13 FR0000121147 47,1800 EUR 159 XPAR 2 041 628 690 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:22 FR0000121147 47,1900 EUR 156 XPAR 2 041 628 995 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:22 FR0000121147 47,1900 EUR 154 CEUX 2 041 628 996 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:22 FR0000121147 47,1900 EUR 50 XPAR 2 041 628 998 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:24 FR0000121147 47,1800 EUR 125 XPAR 2 041 629 069 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:24 FR0000121147 47,1800 EUR 50 XPAR 2 041 629 070 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:51 FR0000121147 47,2000 EUR 1 TQEX 2 041 629 535 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:53 FR0000121147 47,2000 EUR 61 TQEX 2 041 629 586 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:25:53 FR0000121147 47,2000 EUR 85 TQEX 2 041 629 587 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:03 FR0000121147 47,2100 EUR 44 XPAR 2 041 629 988 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:03 FR0000121147 47,2100 EUR 45 XPAR 2 041 629 989 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:11 FR0000121147 47,2100 EUR 28 CEUX 2 041 630 168 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:18 FR0000121147 47,2200 EUR 155 TQEX 2 041 630 289 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:23 FR0000121147 47,2200 EUR 125 XPAR 2 041 630 401 045 Couverture attribution salariés FAURECIA 969500F0VMZLK2IULV85 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/04/2021 17:26:29 FR0000121147 47,2100 EUR 148 CEUX 2 041 630 573 045 Couverture attribution salariés Page 5 of 17 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Faurecia SA published this content on 26 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2021 17:02:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FAURECIA SE 19:03 FAURECIA : Reporting agrégé du 19 avril 2021 au 23 avril 2021 (French only) PU 19:03 FAURECIA : Reporting détaillé du 19 avril 2021 au 23 avril 2021 (French only) PU 23/04 FAURECIA : personnalise l'expérience en cockpit pour les consommateurs chinois PU 23/04 FAURECIA SE : Réunion Assemblée générale mixte CO 22/04 BOURSE DE PARIS : Biden, Lagarde et un déluge de publications 22/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, ASML, Faurecia, Kering, SAP, Sartorius Stedi.. 21/04 IBM : mobilise son expertise blockchain pour l'industrie auto CF 21/04 PLASTIC OMNIUM : stable après une analyse positive CF 21/04 FAURECIA : la blockchain au service de la conformité CF 21/04 RENAULT : la blockchain au service de la conformité CF Recommandations des analystes sur FAURECIA SE 22/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, ASML, Faurecia, Kering, SAP, Sartorius Stedi.. 21/04 PLASTIC OMNIUM : Invest Securities réitère son conseil CF 20/04 FAURECIA : Stifel réitère son conseil sur le titre CF

Données financières EUR USD CA 2021 16 713 M 20 162 M - Résultat net 2021 520 M 627 M - Dette nette 2021 2 769 M 3 340 M - PER 2021 13,5x Rendement 2021 2,28% Capitalisation 6 717 M 8 102 M - VE / CA 2021 0,57x VE / CA 2022 0,48x Nbr Employés 113 931 Flottant 59,5% Graphique FAURECIA SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FAURECIA SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 55,36 € Dernier Cours de Cloture 48,86 € Ecart / Objectif Haut 43,3% Ecart / Objectif Moyen 13,3% Ecart / Objectif Bas -6,06% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Patrick Koller Chief Executive Officer & Director Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP Michel de Rosen Chairman Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations Odile Desforges Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FAURECIA SE 16.58% 8 102 DENSO CORPORATION 13.06% 49 745 APTIV PLC 11.21% 39 187 MAGNA INTERNATIONAL INC. 34.99% 29 284 CONTINENTAL AG -2.38% 28 552 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 13.70% 24 005