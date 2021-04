Faurecia : XCEED, la nouvelle solution blockchain pour la certification de la conformité des véhicules, fait un pas de plus en Europe

Texte

XCEED est une nouvelle solution blockchain pour l'industrie automobile européenne afin de certifier la conformité des composants d'un véhicule de la conception à la production.

Développée et réalisée par Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes et Coşkunöz, en collaboration avec IBM.

La solution à l'échelle est désormais disponible pour les constructeurs et équipementiers automobiles mondiaux après un test réussi dans l'usine de Renault Douai.

Elle sera dans un premier temps mise en œuvre dans les usines partenaires autour de Bursa, Douai et Palencia.

Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes et Coşkunöz, en association avec IBM, ont signé un contrat de partenariat pour le déploiement d'XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed), une solution partagée basée sur la blockchain pour tracer la conformité de milliers de pièces assemblées dans un véhicule en temps quasi réel.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à un test réussi de la solution XCEED à l'usine Renault de Douai et sera déployée dans les usines des partenaires autour de Bursa, en Turquie, de Douai, en France et de Palencia, en Espagne. XCEED est désormais ouverte à d'autres constructeurs et à des centaines de fournisseurs mondiaux, quelle que soit leur taille, dans toute la chaîne d'approvisionnement.

XCEED améliore la réactivité et l'efficacité à une époque où les réglementations sont de plus en plus rigoureuses. De nouveaux règlements sur la surveillance du marché sont entrés en vigueur en septembre 2020, introduisant des contrôles réglementaires renforcés pour les véhicules déjà sur le marché. L'ensemble de la chaîne de production doit donc adapter sa structure pour répondre aux autorités de réglementation dans des délais plus courts.

L'ambition d'XCEED est de fournir une plateforme de traçabilité et de conformité pour l'ensemble de l'écosystème de l'industrie automobile européenne pour répondre à la réglementation et à la demande des clients, et renforcer la compétitivité industrielle européenne et sa souveraineté technologique. XCEED est conçue pour être inclusive et permettre à tous les acteurs de l'industrie automobile dans le monde entier, des multinationales aux PME, d'avoir accès à un outil numérique performant et partagé.

XCEED utilise la blockchain pour créer un réseau de confiance pour un partage d'informations de conformité entre les fabricants de pièces, tout au long de la chaîne d'approvisionnement jusqu'aux constructeurs de véhicules. La plate-forme XCEED permettra d'assurer une gestion de la conformité plus complète et plus efficace tout en respectant la confidentialité, la propriété intellectuelle et la propriété des données de chaque entreprise. Avoir une plateforme unique, mais distribuée, dans l'écosystème automobile est un très bon moyen pour l'industrie de répondre aux besoins croissants de la réglementation, sans multiplier et complexifier les rapprochements de données. Cela bénéficiera ainsi à l'industrie automobile européenne en améliorant l'échange d'informations et en permettant une traçabilité plus complète et une plus grande confiance au sein et à l'extérieur de l'écosystème, grâce au partage automatique, aux contrôles et aux alertes de données en temps quasi réel. La solution est le résultat de l'effort initial mené par ses partenaires fondateurs, et repose sur une approche de gouvernance ouverte pour accueillir de nouveaux participants. Elle est également réalisée en interaction avec la DG Connect de la Commission européenne.

Basée sur « Hyperledger Fabric », un protocole de blockchain open source, XCEED a été développée en partenariat avec IBM. Elle a l'intention d'être déployée par une architecture de Cloud Hybride avec plusieurs fournisseurs de cloud, parmi lesquels IBM Cloud, pour permettre à chaque membre de fonctionner sur la plateforme Cloud de son choix.

Lancé en 2019, XCEED a été conçue et mise en œuvre en collaboration avec les principaux acteurs de l'industrie automobile - Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes et Coşkunöz - fruit de l'intelligence collective et d'une méthodologie agile adaptative qui a marqué une approche multi-entreprises sans précédent du partage de données et de la gestion de projet.