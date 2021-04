Faurecia : dévoile ses dernières technologies pour le Cockpit du Futur et la mobilité zéro émission au salon de l'automobile de Shanghai

Texte

Depuis son stand situé dans le Hall 1.2, Faurecia dévoilera des solutions innovantes, conçues pour répondre à la demande des consommateurs chinois de vivre une expérience à bord plus sûre, plus confortable et plus connectée. Le Groupe présentera également ses solutions pour des émissions ultra-faibles ainsi que ses technologies zéro émission à hydrogène pour véhicules passagers et commerciaux.

Tirant parti du riche portefeuille technologique du Groupe et de son expertise en intégration, Faurecia dévoilera un intérieur complet adapté aux besoins des consommateurs chinois, offrant un voyage immersif et personnalisé. Surfaces intelligentes, IHM innovante, surveillance des passagers et applications dédiées au bien-être mais également infodivertissement dans l'ensemble l'habitacle et écran couvrant la planche de bord, Faurecia présentera son offre complète de technologies pour les sièges, l'intérieur et l'électronique afin de soutenir les constructeurs automobiles chinois. Ce cockpit fera également la promotion de la technologie LUMI, une innovation exclusive de Faurecia, intégrant des éléments d'éclairage aux sièges créant un design intérieur unique.

Ce démonstrateur témoigne de la maturité de l'écosystème d'innovation bâti par Faurecia en Chine. Les solutions multimodales d'IHM ont été développées avec Horizon Robotics et LUMI, la solution d'éclairage innovante, a été mise au point avec une université basée à Shanghai pour l'usage exclusif de Faurecia.

À Shanghai, Faurecia présentera pour la première fois un véhicule utilitaire de démonstration à hydrogène. Il démontre les capacités de Faurecia et de Symbio, une co-entreprise formée avec Michelin, pour optimiser l'architecture du système et l'intégration des réservoirs et des piles à combustible. Faurecia a ainsi développé un système de stockage d'hydrogène de 7 réservoirs, conçu pour offrir une autonomie de 700 km aux utilitaires transportant de lourdes charges sur de longues distances. Le démonstrateur intègre également un système de piles à combustible développé par Symbio, une solution compacte et efficace fournissant une puissance nette de 75 kW idéale pour les poids lourds. Grâce à une intégration intelligente, le système de stockage à hydrogène et le système de piles à combustible maximiseront la charge utile.

À l'heure où la mobilité hydrogène prend son envol, Faurecia jouit d'une position unique pour développer à la fois des systèmes de stockage et des services de distribution mais également des systèmes de pile à combustible, grâce à Symbio. Ces domaines représentent 75 % de l'ensemble de la chaîne de valeur. Après la récente acquisition de la majorité des parts de CLD, Faurecia est parfaitement positionné pour devenir un leader de la mobilité hydrogène en Chine. D'ici 2030, plus d'un million de véhicules à pile à combustible circuleront sur les routes chinoises.

Les réglementations toujours plus strictes en matière d'émissions exigent le développement de technologies visant à améliorer l'efficacité des moteurs et à réduire les émissions polluantes. Dans le cadre de son engagement à proposer des solutions pour des émissions ultra-faibles, Faurecia a développé un catalyseur chauffé électriquement (EHC), conçu pour atteindre plus rapidement la température optimale de conversion des polluants (moins de 10 secondes) et utilisant deux fois moins d'énergie que les autres technologies disponibles sur le marché. Avec son catalyseur chauffé électriquement, Faurecia anticipe l'application de la norme d'émissions China 7.

Depuis 27 ans, Faurecia ne cesse de développer ses activités en Chine et compte aujourd'hui 17 000 collaborateurs répartis dans 5 centres de R&D et 58 sites industriels.

Faurecia a conclu 8 co-entreprises stratégiques avec de grands constructeurs automobiles chinois, permettant au Groupe d'asseoir sa présence auprès des constructeurs du pays pour atteindre 2,5 milliards d'euros de ventes en 2020 (19,3 milliards de RMB). Fort de son expertise technologique, de ses relations commerciales et de son implantation industrielle, le Groupe projette de doubler ses ventes en Chine pour atteindre 5 milliards d'euros en 2025.

Une conférence de presse se tiendra sur le stand Faurecia le 19 avril à 16h.