Faurecia : modifie sa ligne de crédit syndiqué à long terme

31 mai (Reuters) - Faurecia SE:
* FAURECIA MODIFIE ET ÉTEND SA LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉ À
LONG
TERME POUR RENFORCER SES RESSOURCES FINANCIÈRES ET SA
FLEXIBILITÉ
* L'ACCORD PROLONGE L'ÉCHÉANCE DE LA LIGNE DE CRÉDIT À CINQ
ANS,
DE JUIN 2023 À MAI 2026, AVEC DEUX OPTIONS DE PROLONGATION D'UN
AN JUSQU'EN MAI 2028
* CE NOUVEL ACCORD PORTE LE MONTANT TOTAL DE LA LIGNE DE
CRÉDIT DE
1,2 À 1,5 MILLIARD D'EUROS
* LE TAUX D'INTÉRÊT DE LA LIGNE DE CRÉDIT VARIERA EN
FONCTION DE
LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 DE FAURECIA ENTRE 2019 ET
2025, LE GROUPE VISANT À ÊTRE NEUTRE EN CO2 POUR SES SCOPES 1 ET
2
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(Gdansk Newsroom)