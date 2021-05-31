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Faurecia : modifie sa ligne de crédit syndiqué à long terme

31/05/2021 | 07:49
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31 mai (Reuters) - Faurecia SE:

* FAURECIA MODIFIE ET ÉTEND SA LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉ À LONG TERME POUR RENFORCER SES RESSOURCES FINANCIÈRES ET SA FLEXIBILITÉ

* L'ACCORD PROLONGE L'ÉCHÉANCE DE LA LIGNE DE CRÉDIT À CINQ ANS, DE JUIN 2023 À MAI 2026, AVEC DEUX OPTIONS DE PROLONGATION D'UN AN JUSQU'EN MAI 2028

* CE NOUVEL ACCORD PORTE LE MONTANT TOTAL DE LA LIGNE DE CRÉDIT DE 1,2 À 1,5 MILLIARD D'EUROS

* LE TAUX D'INTÉRÊT DE LA LIGNE DE CRÉDIT VARIERA EN FONCTION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 DE FAURECIA ENTRE 2019 ET 2025, LE GROUPE VISANT À ÊTRE NEUTRE EN CO2 POUR SES SCOPES 1 ET 2 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 512 M 625 M -
Dette nette 2021 2 749 M 3 354 M -
PER 2021 12,3x
Rendement 2021 2,49%
Capitalisation 6 201 M 7 558 M -
VE / CA 2021 0,54x
VE / CA 2022 0,46x
Nbr Employés 113 931
Flottant 92,8%
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Objectif de cours Moyen 55,73 €
Dernier Cours de Cloture 45,11 €
Ecart / Objectif Haut 55,2%
Ecart / Objectif Moyen 23,5%
Ecart / Objectif Bas 1,75%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Patrick Koller Chief Executive Officer & Director
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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DENSO CORPORATION22.94%53 163
APTIV PLC15.45%40 683
MAGNA INTERNATIONAL INC.34.81%30 299
CONTINENTAL AG0.34%29 656
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD9.00%23 022