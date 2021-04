Faurecia : personnalise l'expérience en cockpit pour les consommateurs chinois

Texte

La Chine a connu un essor rapide et le pays est devenu le plus grand marché automobile du monde en adoptant des solutions associées aux mégatendances de l'automobile comme la connectivité, la mobilité partagée et l'électrification ainsi qu'aux domaines comme la santé et le bien-être. Présent en Chine depuis 25 ans, le groupe Faurecia a créé un écosystème formidable autour de l'industrie et de l'innovation (17 800 collaborateurs dans 5 centres R&D et 60 sites industriels) permettant de soutenir les constructeurs internationaux, les constructeurs chinois et les nouveaux entrants et de les aider à améliorer l'expérience à bord des consommateurs chinois.

Au salon de l'automobile de Shanghai, Faurecia présente son cockpit du futur intelligent et immersif spécialement conçu pour le marché chinois et intégrant des éléments de technologie prêts à la vente. Ce cockpit est pensé pour assurer aux passagers une expérience à bord plus sûre, plus confortable et plus connectée.

L'expertise de Faurecia dans le domaine de l'intégration d'électronique de cockpit et des solutions fonctionnelles et esthétiques pour les intérieurs permet de créer une expérience immersive et davantage personnalisée dès qu'un passager monte dans le véhicule. L'éclairage dynamique sur les sièges et les panneaux de porte ainsi que les informations audio et visuelles synchronisées sur les écrans à l'avant et à l'arrière garantissent un bel accueil des passagers.

Faurecia a également présenté au salon de l'automobile de Shanghai un nouvel éclairage dans le cockpit intégré aux sièges. Avec sa gamme LUMi de technologies d'éclairage de siège, Faurecia propose aux constructeurs automobiles une façon innovante et élégante d'intégrer l'éclairage ambiant, les alertes, les informations, les panneaux de commande ou les logos à éclairage couleur de haute qualité sur le siège avant, l'appuie-tête, le dossier du siège et la valence latérale.

Dans un pays où nombreux sont ceux à utiliser des services de VTC, les passagers s'attendent à davantage de services de divertissement et de relaxation à l'arrière. L'offre d'infodivertissement embarqué intègre toutes les technologies qui permettent de vivre une expérience à bord entièrement connectée - depuis la téléphonie, l'accès à Internet sécurisé, la possibilité de partager des photos, des vidéos ou de la musique sur un ensemble d'applications, qu'il s'agisse d'applications de jeu ou d'achat, y compris la possibilité de payer à bord en toute sécurité. Un écran XXL s'étendant sur la largeur du véhicule offre l'expérience d'immersion à l'avant.

Afin de faciliter l'interaction du conducteur et des autres passagers avec le véhicule, un design IHM et des commandes intuitives dans l'habitacle ont été créés y compris une interface homme-machine multimodale (reconnaissance vocale, reconnaissance des gestes, détection du comportement de conduite) développée avec le partenaire innovation de Faurecia en Chine, HORIZON ROBOTICS, et un nouveau panneau tactile à cristaux qui combine un design élégant et une surface multifonctionnelle. Il s'agit d'un bon exemple de l'expertise de Faurecia qui sait combiner la fonctionnalité et l'esthétique pour donner aux constructeurs davantage de liberté en matière de conception dans le cadre de la création de leur signature de marque à bord.

Avec son offre de sièges, Faurecia propose à chacun confort, bien-être et relaxation. À l'avant, les passagers peuvent facilement ajuster l'appuie-tête, le dossier et la hauteur du siège et les basculer ; à l'arrière, les sièges de qualité du second rang procurent davantage de soutien lorsqu'ils sont en configuration « relaxation » (p. ex. avec un coussin latéral), permettent un ajustement individuel du dossier et du coussin et sont équipés d'un repose-jambes. Afin d'améliorer le bien-être à bord, Faurecia a créé un nouvel appuie-tête parfumé pour créer une zone olfactive individuelle pour chaque siège. La diffusion d'un parfum peut être associée à d'autres éléments de l'habitacle (p. ex. des systèmes d'éclairage de relaxation ou une augmentation de la ventilation en fonction des données sur le conducteur ou le passager).

Pour une expérience de conduite plus intelligente et plus sûre, Faurecia propose une surveillance du conducteur et des passagers à l'aide d'une caméra et d'un radar. Si le système embarqué détecte la somnolence ou la fatigue, il peut rapidement activer l'éclairage, générer des alertes d'information sur les écrans et même diriger le flux d'air sur le conducteur via le système de ventilation électronique de Faurecia. La combinaison des fonctions d'éclairage avec des alertes de sécurité renforce l'avertissement et tranquillise le conducteur comme le montre l'enquête consommateurs conduite par Faurecia

Les e-miroirs qui apportent dans l'habitacle une vision de la conduite plus dynamique et génèrent des alertes (assistance en cas de changement de voie, aide au stationnement, détection des vélos et des piétons) sur l'environnement sont d'autres éléments technologiques permettant d'améliorer la sensibilité du conducteur et la sécurité. Les e-miroirs contribuent grandement à la mobilité durable en réduisant la traînée aérodynamique qui représente 30 % de la consommation d'énergie pour une conduite mixte en ville/sur autoroute, en réduisant la consommation de carburant et en étendant l'autonomie des batteries pour les Véhicules électriques à batterie.

Compte tenu de la taille et des spécificités du marché chinois, Faurecia a rapidement développé ses capacités d'innovation « en Chine » en vue d'élaborer de nouvelles solutions mieux adaptées aux besoins locaux et de proposer plus vite à ses clients des solutions prêtes à être commercialisées. Guidée par les connaissances sur la réglementation chinoise, les tendances de l'automobile, les besoins des consommateurs et les stratégies des constructeurs ainsi que par des tendances technologiques plus vastes (numérique, connectivité, matériaux de pointe et facteurs humains), l'innovation chez Faurecia est soutenue par un écosystème regroupant des universités, des laboratoires, des incubateurs/start-up et des partenaires technologiques établis.